Versače odhalil zákulisie Mojsejovcov: Za účasť vraj dostal viac než víťaz

Reality šou Mojsejovci patrila svojho času k najsledovanejším televíznym projektom na Slovensku a z viacerých súťažiacich urobila výrazné osobnosti. František Kabrheľ alias Versače po rokoch prezradil, ako sa do vily dostal, čím zaujal a koľko mu mala účasť vyniesť.
Bývalý účastník reality šou Mojsejovci Versače, vlastným menom František Kabrheľ, prezradil v podcaste Návraty, ako sa dostal do jednej z najsledovanejších televíznych relácií svojej doby. Spolu s ostatnými súťažiacimi býval vo vile Nory a Braňa Mojsejovcov, kde ich život nepretržite sledovali kamery. Hoci sa mu nepodarilo získať hlavnú výhru, tvrdí, že si vďaka dohode s produkciou odniesol ešte vyššiu sumu než samotný víťaz.
Do šou Mojsejovci ho priviedla upútavka
František Kabrheľ sa o pripravovanej reality šou dozvedel prostredníctvom televíznej upútavky. Ponuka ho zaujala natoľko, že sa rozhodol prihlásiť a vyskúšať šťastie medzi ďalšími záujemcami. „Dostal som sa na kasting do Bratislavy,“ zaspomínal si Kabrheľ.
Motiváciou pre súťažiacich nebola iba popularita či možnosť objaviť sa na televíznych obrazovkách. V hre bola na tú dobu mimoriadne vysoká finančná odmena. „Vtedy to bolo postavené na tom, že keď zaujmete rodinu Mojsejových, dostanete 2 milióny slovenských korún. V tej dobe veľký peniaz,“ vysvetlil bývalý účastník.
Dostať sa až do vily však nebolo jednoduché. Uchádzači museli zaujať už počas prvého stretnutia a presvedčiť produkciu aj manželov Mojsejovcov, že budú pre pripravovanú šou dostatočne výrazní.
Versače medzi uchádzačmi vynikal, vo výbere vraj „svietil“
Kabrheľ nikdy nepatril k ľuďom, ktorí by zostali bez povšimnutia. Výrazný štýl, sebavedomé vystupovanie a schopnosť pritiahnuť pozornosť mu pomohli už počas kastingov.
„Zaujal som ich tým, že som prišiel. Každý nejak zaujme, ale ja som tam svietil spomedzi tých ľudí,“ povedal Versače. Za samotnú účasť na kastingu uchádzači nedostávali odmenu. Ich úlohou bolo ukázať, že majú predpoklady stať sa zaujímavými televíznymi postavami a udržať divákov pri obrazovkách.
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„Tie dva milióny sme mohli vyhrať. Nedostali sme nič za kasting, ale zaujať sme ich museli už tam, aby sme vôbec postúpili,“ ozrejmil Kabrheľ pre Nový Čas. Cesta do vily navyše neviedla iba cez krátky rozhovor pred televíznou produkciou. Záujemcovia museli absolvovať niekoľko kôl psychologického posudzovania, počas ktorých o sebe prezrádzali množstvo osobných informácií.
Súťažiaci prešli tromi poschodiami psychológov
Výber budúcich obyvateľov vily bol dôkladnejší, ako mohli diváci pri sledovaní relácie tušiť. Produkcia potrebovala spoznať povahu jednotlivých uchádzačov, ich slabé miesta aj spôsob, akým reagujú v konfliktných alebo vypätých situáciách.
„My sme prešli tromi poschodiami psychológov. Najprv nás vybrali 24 a postúpili sme dvanásti. Pýtali sa nás na všetko, aby mohli pripraviť scenár priamo na človeka,“ prezradil Kabrheľ. Jeho slová naznačujú, že tvorcovia mali o súťažiacich množstvo informácií ešte pred ich nasťahovaním do vily. Tie mohli využiť pri príprave situácií, ktoré mali vyvolávať napätie, emócie či konflikty.
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Reality šou Mojsejovci totiž nestála iba na spoločnom bývaní, ale najmä na výrazných osobnostiach a ich vzájomných vzťahoch. František sa stal jednou z najzapamätateľnejších tvárí celého projektu. Hlavnú cenu síce nezískal, účasť mu však mala priniesť nemalý finančný zárobok.
Za účasť mal dostať viac než víťaz, sumu si dohodol s produkciou
Kabrheľ tvrdí, že si ešte pred vstupom do šou vyjednal vlastné finančné podmienky. Napriek tomu, že súťaž napokon nevyhral, údajne zarobil viac ako človek, ktorý získal hlavnú cenu.
„Iba za účasť som dostal ešte viac ako víťaz. Dohodol som si to s produkciou,“ tvrdil Novému Času Versače, konkrétnu sumu však neprezradil. Jeho vyjadrenie vyvoláva otázky, za akých podmienok vstupovali do šou ostatní súťažiaci a či mali všetci rovnaké zmluvy.
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Presné informácie o honorároch jednotlivých účastníkov však neboli zverejnené. Mojsejovci mu priniesli popularitu, ktorá ho sprevádzala ešte dlho po skončení relácie. Pohľad na vlastnú účasť sa uňho časom menil. Bezprostredne po šou si návrat pred kamery nevedel predstaviť, neskôr však svoj postoj prehodnotil.
Návrat do reality šou raz odmietal, dnes svoju účasť hodnotí s nadhľadom
Život pod dohľadom kamier, obmedzené súkromie a neustále spolužitie s ďalšími výraznými osobnosťami neboli jednoduché. Kabrheľ priznal, že jeho názor na prípadnú ďalšiu účasť sa v priebehu rokov niekoľkokrát zmenil.
„S odstupom času som si povedal, že nikdy v živote by som už nešiel, potom som mal fázy, že by som išiel, ale už po toľkých rokoch to beriem s nadhľadom,“ uviedol Versače. S jeho príchodom do vily sa spája aj spomienka na množstvo batožiny, ktorú si mal priniesť. Kabrheľ tvrdil, že dorazil pripravený na dlhší pobyt a svoje veci mal rozdelené vo viacerých kufroch.
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„Prišiel som tam asi so siedmimi veľkými kuframi,“ povedal Kabrheľ. Podľa dobre informovaného zdroja blízkeho nakrúcaniu však dorazil do vily iba s jedným kufrom. Aj tento rozdielny pohľad ukazuje, ako sa spomienky na jednu z najvýraznejších reality šou na Slovensku môžu po rokoch líšiť. Jedno je však isté – Versače dokázal zaujať už na kastingu a jeho meno si diváci pamätajú dodnes.
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