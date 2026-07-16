Z Bratislavy sa bude lietať do exotiky: Nové linky pribudnú už čoskoro, nepotrebujete ani víza

Ak máte radi exotiku, prišiel váš čas. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť popri súčasných letoch do blízkych prímorských letovísk využívať od jesene a zimy znovu aj charterové spojenia do viacerých vzdialenejších exotických destinácií.
Zo slovenskej metropoly bude možné po niekoľkoročnej pauze opäť cestovať do západoafrického Senegalu. Cestovná kancelária Hydrotour vo štvrtok informovala, že prvý priamy let z Bratislavy tam plánuje 2. októbra. Zatiaľ predpokladá osem rotácií letov v októbri a novembri.
Generálny riaditeľ Hydrotouru Mikuláš Milko uviedol, že Senegal s hlavným mestom Dakar je významná krajina západnej Afriky, kde si podávajú ruky najvýznamnejší svetoví investori aj z najväčších krajín od západu po východ. „Pre návštevníkov je asi najzaujímavejšia autenticita tejto krajiny, pretože ešte stále je tu možné zažiť pôvodný, originálny život, pôvodnú kultúru, tradície,“ priblížil.
Ako Milko podotkol, Slováci nepotrebujú do Senegalu víza. „Senegal si získava veľkú popularitu vďaka tomu, že sa tam postupne etablujú prestížne medzinárodné hotelové siete, ktoré majú svoju vlastnú klientelu, a my sme radi, že sme sa pridali,“ povedal.
Prichádzajú nové destinácie
Generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota informoval, že pre situáciu na Blízkom východe je podstatné na zimnú sezónu nahradiť tamojšie destinácie novými. „Cez Senegal vítame aj Afriku ako ďalší krok k tomu, aby sa trochu posilnila zimná sezóna destináciami, ktoré Slováci budú môcť bezpečne dlhodobo si dopredu objednať. Nemusia mať vedľajší pocit toho, že či sa niečo udeje alebo neudeje,“ uviedol Novota. Naplánované majú podľa neho lety z Bratislavy do desiatky destinácií v exotike, napríklad okrem Senegalu do Vietnamu, Dominikánskej republiky, Thajska, Zanzibaru, Kene či Ománu.
„Je nám ľúto, že sme museli zastaviť charterové lety do Bahrajnu, Kataru aj do Ománu. A čo sa týka najbližšej jesene, tak nie sme veľkí optimisti, čo sa týka Bahrajnu a Kataru. Čo sa týka Ománu, sme už veľkí optimisti a predpokladáme, že Omán by sme mali odlietať v pôvodných termínoch aj v plnej výške,“ dodal Milko. Hydrotour podľa neho počas letnej sezóny dlhodobo zabezpečuje charterové lety na Kapverdy, ktoré ležia oproti Senegalu.
Nové spojenia reagujú na dopyt klientov
Cestovná kancelária Čedok zároveň oznámila začiatok predaja zájazdov už na leto 2027. Nová sezóna prinesie nové priame lety z Bratislavy na Egejskú riviéru do Dalamanu a do Čiernej Hory, z Košíc na ostrovy Korfu a Zakynthos. Ponuku dopĺňajú poznávacie zájazdy s odletmi z Bratislavy, Košíc, Viedne do destinácií po celom svete, plavby aj pobyty vlastnou dopravou. „Leto 2027 sme pripravili tak, aby si klienti mohli naplánovať dovolenku s dostatočným predstihom a presne podľa svojich predstáv,“ uviedol generálny riaditeľ Čedoku Stanislav Zeman.
Manažér Čedoku pre Slovensko Juraj Sliacky potvrdil, že záujem o odlety zo slovenských letísk dlhodobo rastie, preto ponuku z Bratislavy a Košíc rozširujú. „Nové spojenia reagujú na dopyt klientov po pohodlnom cestovaní z domáceho letiska a zároveň posilňujú našu ponuku na slovenskom trhu,“ podotkol.
Slovenskí turisti si môžu vyberať z predĺžených víkendov napríklad v Paríži, Nice, či cestovať do Pekingu, Tuniska, Albánska alebo Turecka. Rastie záujem o spojenie pravidelných leteckých liniek s flexibilnou dĺžkou pobytu. Z Viedne tak možno cestovať na Maldivy, Maurícius, Seychely, do Mexika, Kataru, Spojených arabských emirátov (SAE), na Tenerife, Fuerteventuru či grécke Chalkidiki, z Budapešti do Atén, na Mauricius a do SAE.
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