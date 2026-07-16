V Kauflande hrozí štrajk. Odbory hovoria o odmietnutých odmenách aj zatvorených predajniach

Kaufland predajňa

Foto: TS Kaufland

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Kaufland sa musí chystať na potenciálny štrajk zamestnancov. Odborom sa nepáčia odmeny a preťažovanie zamestnancov, reťazec reaguje.

V spoločnosti Kaufland sa vyostruje spor medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľom. Odbory vo štvrtok oznámili vyhlásenie štrajkovej pohotovosti po tom, ako sa skončilo konanie pred sprostredkovateľom bez dosiahnutia dohody o novej kolektívnej zmluve.

Podľa odborárov sa ani po rokovaniach nepodarilo nájsť spoločnú reč v kľúčových otázkach. Tvrdia, že ich hlavnými požiadavkami zostávajú uzatvorenie dôstojnej kolektívnej zmluvy, spravodlivé finančné ohodnotenie zamestnancov a zmena súčasného systému rozvrhovania pracovného času.

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Sme presvedčení, že zamestnanci si zaslúžia spravodlivý podiel na úspechu spoločnosti, ktorý vytvárajú – nielen prostredníctvom mzdy za svoju prácu, ale aj primeraným finančným plnením,“ uviedla odborová organizácia vo svojom stanovisku na sociálnej sieti.

Problémom sú odmeny aj preťaženosť

Firme sa veľmi darí, má vynikajúce ekonomické výsledky, a pritom pozorujeme a vnímame taký zvyšujúci sa tlak na zamestnancov, na pracovný výkon. Zamestnancov je na pracoviskách stále menej a musia zvládať stále ten objem práce. Nie sme s týmto zmierení, pretože prichádza k preťaženiu zamestnancov a veľa z nich odchádza zo zdravotných dôvodov, lebo už jednoducho nevládzu,“ vyjadrili sa pre portál interez zástupcovia odborovej organizácie ZO OZ KOVO KAUFLAND.

Odborárom sa nepozdáva ani zrušenie koncoročných odmien. Spoločnosť im vraj ponúkla iba zľavy v samotnom reťazci, čím si podľa ich slov iba zvyšuje tržby.

Našou hlavnou požiadavkou bolo aj to, že zamestnávateľ nechcel a odmieta, aby sme ako odborová organizácia vstupovali do systému hodnotenia a mzdových nárokov. Celý systém odmeňovania s nami nechce riešiť. Preto sme namiesto zásadných zmien navrhovali aspoň benefit alebo jednorazové finančné plnenie pre zamestnancov,“ vyjadrili sa ďalej odborári.

Jediné, čo zamestnávateľ ponúkal ako protiponuku, bola zľava v spoločnosti Kaufland. To sa nám nepozdáva, pretože aby zamestnanec využil tú zľavu v plnej hodnote, musel by mesačne nechať na nákupoch v Kauflande polovicu svojho platu. Taký radový zamestnanec by tam musel minúť tretinu až polovicu svojej mzdy. To sa nám nezdá férové a podľa nás je to skôr účelové zvyšovanie tržieb spoločnosti.

Kaufland predajňa
Foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

Podľa predsedu odborovej organizácie by prípadný štrajk mohol mať výrazný dopad na fungovanie predajní. Tvrdí, že spoločnosť je nastavená tak, že si nemôže dovoliť ani krátkodobé zatvorenie prevádzok, pretože by to znamenalo významné narušenie jej fungovania.

Odborári zároveň ostro kritizujú rozdiel medzi tým, ako sa Kaufland prezentuje navonok, a tým, ako podľa nich pristupuje k vlastným zamestnancom počas kolektívneho vyjednávania.

Na jednej strane sa prezentujú ako top zamestnávateľ, získavajú ocenenia Top Employer a hovoria, ako si vážia svojich zamestnancov. Na druhej strane nie sú ochotní odkrojiť si trošku z toho koláča zisku a dať to zamestnancom, aby im dokázali, že áno, vážime si vás tak, ako to prezentujeme médiám, verejnosti a na sociálnych sieťach. Nás to veľmi sklamalo,“ zakončili odbory.

Začína sa hlasovanie o štrajku

Vyhlásením štrajkovej pohotovosti sa zároveň začal proces hlasovania zamestnancov o tom, či pristúpia k ostrému štrajku. Odborári zdôrazňujú, že celý postup musí prebehnúť v súlade so zákonom, aby neskôr nebolo možné výsledky hlasovania alebo prípadný štrajk spochybniť.

Zamestnancov zároveň ubezpečili, že hlasovanie bude dôverné. Hlasovacie lístky budú podľa nich výlučne k dispozícii odborovej organizácii a zamestnávateľ k nim nebude mať prístup. Prípadné preverenie zákonnosti alebo výsledkov hlasovania môže podľa odborov vykonať iba súd.

Zatiaľ nie je známe, kedy bude hlasovanie a ani či sa zamestnanci napokon rozhodnú vstúpiť do štrajku.

Kaufland reaguje

K situácii sa vyjadrila aj samotná spoločnosť. Tá spomína, že ku vyjednávaniam pristupuje vecne a mzdy má v odvetví nadpriemerné.

Kaufland pristupuje ku kolektívnemu vyjednávaniu vecne, s rešpektom a s cieľom prinášať zamestnancom reálne a dlhodobo udržateľné zlepšenia. Našou prioritou je dohoda, ktorá bude férová k zamestnancom a zároveň zodpovedná k dlhodobej stabilite pracovných miest,“ uviedol pre interez reťazec.

Minimálna nástupná mzda na pozícii pracovníka prevádzky na plný úväzok pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodiny začína od 1 200 eur, čo predstavuje ohodnotenie nad priemerom trhu v maloobchodnom sektore s potravinami. Mzdy v našej spoločnosti pravidelne prehodnocujeme a cieľom našej dlhodobej mzdovej stratégie je patriť medzi nadpriemerne platiacich zamestnávateľov v maloobchode. Nad rámec mzdy si zamestnanci už dnes môžu podľa dĺžky pracovného pomeru a rodinnej situácie čerpať ďalšiu podporu vo forme benefitov vo výške od 739 eur až do 1 652 eur. To, že sme atraktívny a spoľahlivý zamestnávateľ, hovorí aj fakt, že zamestnanci u nás priemerne zostanú pracovať 5,5 roka.“

Predajňa Kaufland
Foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

Podľa reťazca boli zamestnancom ponúknuté rôzne benefity. Okrem spomínaných zliav, s ktorými odborári nesúhlasia, hovorí aj o zvýšení počtu dní voľna či navýšení príspevku na stravovanie.

V rámci kolektívneho vyjednávania sme z našej strany ponúkli pre zamestnancov ďalšie benefity ako ďalšie dni voľna navyše nad rámec zákona (napríklad účasť pri pôrode), pravidelné mesačné zľavy na nákup vo výške 20 % či zvýšenie príspevku na stravné z navýšeného príspevku do sociálneho fondu.

Spoločnosť zároveň ubezpečuje, že možný štrajk sa nijak nedotkne samotného fungovania ani jednej z predajní na našom území. Ak by aj štrajk prebehol, odbory musia dať firme vedieť minimálne 3 dni vopred, kde a koľkých zamestnancov sa to týka.

Naše predajne fungujú a budú fungovať v bežnom režime. Našou prioritou zostáva zodpovedný prístup k zamestnancom a vecná komunikácia. Naďalej zostávame otvorení konštruktívnemu dialógu a pripravení pokračovať v rokovaniach. Naším cieľom je nájsť riešenie, ktoré bude férové k zamestnancom a zároveň zodpovedné k dlhodobej stabilite spoločnosti.“

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