Prípad unesenej študentky naberá nový smer: Psychiater opísal vlastnosti páchateľa, ten sa tváril, že je nepríčetný

Ivo P. (uprostred) počas verejného zasadnutia s Ivom P. o obnove konania v kauze únosu a intoxikácie študentky Sone

Foto: SITA/Milan Illík

Nina Malovcová
SITA
Na súde zaznelo nové psychiatrické vyjadrenie.

Prípad, ktorý pred takmer tromi rokmi otriasol Slovenskom, sa opäť posunul. Na súde zazneli nové závery psychiatra, podľa ktorých mal obžalovaný zdravotník konať cielene a svoje správanie si uvedomovať. Vyjadrenie prichádza po tom, čo bol prípad pôvodne zastavený pre údajnú nepríčetnosť, no neskôr sa opäť vrátil pred súd.

Obžalovaný zdravotník Ivo P., ktorý je stíhaný pre únos študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023, je takzvaným organizovaným páchateľom, ktorý má svoje správanie pod kontrolou. Vyplýva to z vyjadrenia psychiatra, ktoré bolo dnes prečítané na Mestskom súde Bratislava I v rámci listinného dokazovania.

Prípad sa po rozhodnutí Ústavného súdu znovu otvoril

Súd totiž mimo iného oboznamoval aj genézu prípadu, v rámci ktorej bolo pôvodne trestné stíhanie obžalovaného zastavené pre údajnú nepríčetnosť. Právny zástupca poškodenej v tejto súvislosti podal návrh na doplnenie dokazovania, v rámci ktorého zaznelo aj spomenuté vyjadrenie psychiatra. Ten skonštatoval, že Ivo P. skutok spáchal za účelom uspokojenia svojich potrieb a po skutku sa snažil zbaviť dôkazov.

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR konajúc v mene generálneho prokurátora v nadväznosti na nález Ústavného súdu SR vo februári 2025 rozhodol v sťažnostnom konaní o zrušení uznesenia prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava z apríla 2024 o zastavení trestného stíhania Iva P. Zároveň prokurátor generálnej prokuratúry prokurátorke krajskej prokuratúry uložil, aby vo veci znovu konala a rozhodla.

Ivo P. (uprostred) počas verejného zasadnutia s Ivom P. o obnove konania v kauze únosu a intoxikácie študentky Sone
Foto: SITA/Milan Illík

Ústavný súd ešte predtým v januári 2025 zrušil predošlé rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR, ktoré potvrdilo pôvodné zastavenie trestného stíhania Iva P. pre nepríčetnosť. Z tohto dôvodu musel Krajský súd v Bratislave zrušiť rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I, ktorý ešte v decembri 2024 vyhovel návrhu prokuratúry a rozhodol o povolení obnovy konania v prípade Iva P. Ten sa vtedy nachádzal vo výkone ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou.

Ešte koncom apríla 2024 totiž bolo voči nemu z dôvodu nepríčetnosti v čase spáchania činu zastavené trestné stíhanie. Rozhodnutie sa opieralo o závery znaleckého skúmania duševného stavu obvineného s konštatovaním duševnej choroby v čase spáchania činov a odporúčaním ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou.

Ďalšie posudky vyvolali pochybnosti

Názory iných lekárov však následne vzbudili pochybnosti o pôvodnej diagnóze nepríčetnosti Iva P. Krajská prokuratúra v rámci opätovného konania vo veci navrhla opätovné väzobné stíhanie obžalovaného a nakoniec podala na súd obžalobu.Ivo P. aktuálne v rámci súdneho procesu čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Obžalovaný sa na začiatku procesu v októbri 2025 pred súdom nevyjadril, či je vinný alebo nevinný. Následne však uviedol, že mu je ľúto skutku obmedzovania osobnej slobody, za čo sa aj ospravedlnil. Poprel však, že by obeť znásilnil.

„K žiadnemu sexuálnemu styku ani k sexuálnym praktikám nedošlo,“ vyhlásil. Zároveň povedal, že nevie, prečo dotyčnú doviezol k sebe domov. Podľa obžaloby Ivo P. 10. septembra 2023 v skorých ranných hodinách vpichol poškodenej do stehna neznámu látku s obsahom ketamínu. Po tom, čo stratila vedomie, ju odniesol do svojho auta a odviezol do bytu v Pezinku. Tam jej prelepil oči a udržiaval ju vpichovaním látok v intoxikovanom a omámenom stave približne 25 hodín.

Podľa obžaloby ženu držal omámenú viac ako deň

V tomto období došlo podľa prokuratúry k znásilneniu poškodenej. Tá utrpela okrem fyzických zranení aj posttraumatickú stresovú poruchu. Obžalovaný na súde povedal, že pred skutkom 9. septembra pil vodku a užil aj liek na upokojenie. Následne išiel do Bratislavy, čo si však celkom nepamätá. Podľa vlastných slov sa na druhý deň doobeda zobudil doma aj s poškodenou.

„Nevedel som, čo s ňou mám robiť,“ uviedol na októbrovom pojednávaní s tým, že ju chcel odviezť domov, ale nie cez deň, aby to nebolo nápadné. Keďže bola podľa neho nepokojná, aplikoval jej utlmujúce látky. Ivo P. je momentálne stíhaný väzobne pre obavu z možného úteku a vyhýbania sa trestnému stíhaniu, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti.

Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po približne 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke, pričom mala na tele odreniny, reznú ranu a sedem viditeľných vpichov. Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára Iva P., ktorý mal pri sebe injekcie s rôznymi látkami vrátane ketamínu. DNA Sone navyše objavili na kľučke na sťahovanie okien v jeho aute, na plachte v byte zdravotníka a aj vo vani.

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