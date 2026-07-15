Rusko tvrdí, že drony do Moskvy vyštartovali z Bratislavy. Obvinili aj známeho rapera

Ruská federálna bezpečnostná služba tvrdí, že drony na útok na Moskvu cestovali z Bratislavy. Do prípadu má byť údajne zapojený aj známy ukrajinský raper Kyivstoner, ktorý už roky žije v Bratislave. Ten tieto tvrdenia poprel. Okrem neho však mali byť do prípadu vraj zapojení aj maloletí.
Tieto tvrdenia neboli nezávisle overené
Ako informuje portál Pravda, Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila, že podľa jej zistení zabránila plánovanému útoku bezpilotnými lietadlami v Moskovskej oblasti. Podľa vyhlásenia ruskej tajnej služby mali byť desiatky útočných dronov prepravené zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko až na územie Ruska. FSB zároveň tvrdí, že za organizáciou celej operácie stála ukrajinská tajná služba SBU. Tieto tvrdenia však neboli nezávisle overené.
Podľa ruskej verzie udalostí malo ísť o celkovo 35 FPV dronov vybavených výbušným materiálom. Bezpečnostné zložky uvádzajú, že zariadenia boli údajne ukryté v zásielke deklarovanej ako stavebný materiál, konkrétne keramické obklady zo Španielska. Takto mali bez väčšieho podozrenia prejsť cez viacero krajín a dostať sa až do Moskovskej oblasti.
FSB opisuje trasu údajnej prepravy ako Bratislava – poľské mesto Siedlce – bieloruský Brest – Moskovská oblasť. Podľa jej tvrdení boli drony ešte pred transportom čiastočne pripravené v Kyjeve, kde mali byť zmontované a nastavené na neskoršie použitie. Po príchode do Ruska mali byť uskladnené v prenajatom hangári neďaleko plánovaných cieľov.
Ruská tajná služba zároveň tvrdí, že sklad mal navonok pôsobiť ako bežný komerčný objekt. Aby nevyvolával podozrenie, údajní organizátori mali podľa FSB dokonca objednať dodávku stavebného materiálu, ktorá mala vytvoriť dojem, že priestory slúžia na podnikateľské účely.
Podľa ruských úradov mali byť cieľom pripravovaných útokov objekty vojenskej infraštruktúry, významný podnik obranného priemyslu a príslušníci ruských ozbrojených síl. FSB uviedla, že v súvislosti s prípadom zadržala jedného podozrivého, ktorý sa mal priznať k spolupráci s ukrajinskou stranou. Ďalší muž podľa tvrdení bezpečnostnej služby pri pokuse o zadržanie kládol ozbrojený odpor a počas prestrelky zahynul.
Do prípadu mali byť podľa FSB zapojení aj dvaja občania Moldavska, ktorí mali zabezpečovať prípravu skladu a logistiku celej operácie. Ruská strana tvrdí, že po splnení úloh mali krajinu opustiť. Tieto informácie však zatiaľ neboli potvrdené nezávislými zdrojmi.
Do prípadu mal byť zapojený aj známy raper
Mimoriadnu pozornosť vzbudila aj informácia, že FSB do prípadu zapojila ukrajinského rapera, blogera a herca vystupujúceho pod umeleckým menom Kyivstoner. Podľa ruskej tajnej služby mal byť jedným z organizátorov celej operácie. Vo svojom vyhlásení však FSB neuviedla konkrétne dôkazy ani nevysvetlila, akú presnú úlohu mal umelec zohrávať pri údajnom transporte dronov.
Kyivstoner, vlastným menom Albert Vasiľjev, už niekoľko rokov žije v Bratislave. Práve slovenskú metropolu FSB označila za miesto, odkiaľ mala problematická zásielka vyraziť na cestu do Ruska. Samotný umelec obvinenia okamžite odmietol.
Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnil video, v ktorom vyhlásil, že s celou kauzou nemá nič spoločné. Uviedol, že nerozumie tomu, prečo sa jeho meno objavilo v oficiálnych tvrdeniach ruskej tajnej služby, a označil ich za absurdné. Zároveň naznačil, že nerozumie motivácii ľudí, ktorí ho podľa jeho slov spojili s takouto záležitosťou.
Podieľali sa na tom vraj aj maloletí
FSB vo svojom vyhlásení uviedla aj ďalšie závažné obvinenie. Tvrdí, že do celej operácie mali byť zapojení aj maloletí vo veku od 13 do 16 rokov. Ich úlohou malo byť aktivovanie SIM kariet určených na komunikáciu s dronmi. Ani toto tvrdenie zatiaľ nebolo potvrdené nezávislými vyšetrovacími orgánmi.
Prípad opäť poukázal na pokračujúcu informačnú vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou. Obe krajiny totiž pravidelne zverejňujú tvrdenia o zneškodnených sabotážnych skupinách či pripravovaných útokoch, pričom overenie podobných informácií býva často veľmi komplikované. V mnohých prípadoch chýbajú verejne dostupné dôkazy, ktoré by umožnili nezávislé potvrdenie jednotlivých verzií udalostí.
V čase zverejnenia informácií sa k obvineniam verejne nevyjadrili slovenské úrady ani predstavitelia Poľska či Bieloruska. Rovnako nebolo zverejnené stanovisko ukrajinskej Bezpečnostnej služby SBU, ktorú FSB označuje za hlavného organizátora údajnej operácie.
Celá kauza tak zatiaľ zostáva postavená predovšetkým na tvrdeniach ruskej tajnej služby. Bez ďalších nezávislých dôkazov nie je možné potvrdiť, či sa udalosti odohrali spôsobom, aký opisuje FSB.
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