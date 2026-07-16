Za včerajšie meškanie vlakov môže had: Pod trakčnou podperou našli užovku, ŽSR vysvetľuje, čo sa stalo

Ak vám včera meškal vlak, železnice prišli s vysvetlením. Môže za to kuriózna nehoda, pri ktorej sa zistilo, že vinníkom je had. Konkrétne užovka.
Ako ŽSR uvádzajú na sociálnej sieti, „v stredu sa v úseku Bratislava hl. stanica – Bratislava-Rača užovka dostala na trakčné vedenie s napätím 25 000 voltov. Keď sa zároveň dotkla uzemnenej kovovej časti mosta, jej telo vytvorilo vodivú cestu pre elektrický prúd. Vznikol elektrický oblúk, ktorý spôsobil prepálenie trakčného vedenia a automatické vypnutie napájania.“
Dopravu bolo preto potrebné z bezpečnostných dôvodov zastaviť, kým poruchu odstránili. „Pri oprave vymenili až 240 metrov bronzového trakčného lana a na mieste pracovalo 11 elektromontérov“, doplnili železničiari.
Z dôvodu poruchy trakčného vedenia boli odrieknuté dva expresy a dva rýchliky na trase Bratislava-Rača – Bratislava hlavná stanica a späť, ako aj dva osobné vlaky v úseku trate Bratislava hlavná stanica – Trnava. ŽSR dlhodobo komunikujú, že vznik mimoriadnych situácií na tratiach nie je v drvivej väčšine prípadov možné absolútne predvídať ani im akokoľvek zabrániť.
„Práve preto sa im hovorí mimoriadne udalosti. ŽSR majú vo svojej správe 3628 kilometrov tratí, 2326 železničných mostov, 78 tunelov a viac ako 2000 priecestí. Teda dostatok miest a priestorov v exteriéri, kde sa každý deň môže stať niečo nepredvídateľné. Pri údržbe sa zároveň naši zamestnanci zákonite musia vysporiadať aj s pôsobením okolitej flóry a fauny,“ uviedla Lániková.
Vlaky nepremávali, neskôr obnovili jazdu cez jednu koľaj
Vlaková doprava bola v stredu od 11.00 h medzi stanicami Bratislava hlavná stanica a Železničná stanica Bratislava – Rača obnovená po jednej koľaji. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková aj odbor komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Prerušenie dopravy spôsobila porucha trakčného vedenia.
„Po obnovení prevádzky začali cez dotknutý úsek opäť premávať aj expresné vlaky. V dôsledku dopoludňajšieho prerušenia dopravy však na viacerých regionálnych aj diaľkových spojoch naďalej pretrvávajú meškania, ktoré sa budú postupne odstraňovať. ZSSK cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o svojich spojoch,“ priblížila ZSSK.
„Železnica je súčasťou okolitej prírody a podobným mimoriadnym udalostiam sa, žiaľ, nedá vždy predísť. Len v prvom polroku 2026 sme zaznamenali 576 stretov vlakov s voľne žijúcou zverou. Najčastejšie ide o srny, diviaky či inú vysokú zver, no naši kolegovia riešili aj kone, ovce a dokonca dva klokany, ktoré ušli z cirkusu. Hoci táto udalosť pôsobí úsmevne, pre našich kolegov znamenala hodiny náročnej práce. Sme radi, že sa podarilo dopravu obnoviť a ďakujeme vám za trpezlivosť,“ dodali na záver
Nahlásiť chybu v článku