Objavili úplne nový druh opice: Skrývala sa v dažďovom pralese, jej dramatický výraz je na nezaplatenie

Ak sa bavíme o objavoch nových druhov, zvyčajne ide o zástupcov z triedy hmyzu a rozmery týchto živočíchov sú často na úrovni milimetrov. Iným prípadom je, ak vedci identifikujú nový druh už u známeho druhu, napríklad zistením odlišnosti v DNA. Ani jedno z toho nie je tento prípad, a aj preto je nový nález taký fascinujúci.
Dažďové pralesy Konžskej demokratickej republiky, veľkej africkej krajiny rozprestierajúcej sa v strede Afriky, zdá sa, že ukrývajú stále cenné vedecké objavy. V tejto krajine, ktorú si niektorí ľudia pamätajú ešte pod starým názvom Zair, vedci identifikovali doteraz neznámy druh opice. Ide tak o jeden z najvzácnejších objavov v modernej primatológii, uvádzajú vedci vo vyhlásení.
Len piaty objav za trištvrte storočie
Nový nález druhu opísali vedci z Floridskej atlantickej univerzity v recenzovanej štúdii publikovanej v magazíne Plos One. Opicu pomenovali Colobus congoensis, aj keď zaužívanejšie pomenovanie je skôr Likweli. Tak totiž opicu nazývajú miestni obyvatelia, ktorí ju poznajú.
Objav je významný aj tým, že ide len o piaty nový druh opice identifikovaný v Afrike za posledných 75 rokov. Je typická svojím čiernym sfarbením a oranžovo krémovým sfarbením na tvári. Je tak pomaly až zázrak, že táto opica bola objavená a popísaná až teraz a celé desaťročia unikala pozornosti vedeckého výskumu.
Okrem lokálneho názvu Likweli používa miestny domorodý kmeň Balanga aj názov „kasaba nkoni“, čo znamená „trasúca vetvami“.
Výskum nového druhu začal ale takmer pred 20 rokmi. V roku 2008 vedci zachytili čiastočnú fotografiu opice. Následne prešlo 10 rokov a vedcom sa podarilo získať ďalšiu, už lepšiu fotografiu. A tá podnietila započatie väčšieho výskumu, ktorého „plody“ máme teraz k dispozícii.
Žije na ohraničenej oblasti
Nové zistenia, ktoré zahŕňali genetické, anatomické a tiež akustické analýzy (opica vydáva dunivé revanie a hlasné fučanie) jednoznačne potvrdili objav nového druhu. Colobus congoensis je evolučná línia, ktorá sa oddelila od svojho predka pred asi 5 miliónmi rokov. Okamžite, ako sa druh objavil, tak môžeme hovoriť ako o ohrozenom druhu, keďže má obmedzenú plochu výskytu, prichádza o svoj biotop, a tiež je ohrozený lovom.
Opica žije v povodí rieky Kongo, resp. v rozmedzí medzi jej povodiami Lomami a Lualaba, v odľahlej oblasti vo východocentrálnej časti Konžskej demokratickej republiky, čo je mimochodom jedna z biologicky najvýznamnejších oblastí strednej Afriky.
„Tento objav je mimoriadne vzrušujúci a pre mňa aj osobný, lebo zdôrazňuje diverzitu mojej vlasti a to, koľko v nej toho ešte ostáva nezdokumentované,“ uviedol Junior Amboko, spoluautor štúdie a doktorand na Katedre biologických vied, pričom uviedol, že mu je cťou pomenovanie Colobus congoensis, čo je pomenovanie po samotnej Konžskej demokratickej republike.
Objavená opica patrí medzi menšie druhy, váži asi 7 kilogramov a vyznačuje sa elegantnou, svetlo odrážajúcou srsťou s dramatickým výrazom tváre.
„Stále si uvedomujeme, že povodie Konga zostáva jednou z posledných oblastí na svete pre objav nových cicavcov,“ povedal John Hart, hlavný autor štúdie.
114 pozorovaní
Čo sa týka genetickej analýzy, opica patrí do rodu Colobus a zistilo sa, že najbližší príbuzný – Colobus satanas žije asi 1200 kilometrov ďalej. Práve pred 4 až 5 miliónmi rokov sa tieto dva druhy rozdelili.
Aby druh identifikovali, medzi rokmi 2018 až 2022 zaznamenali 114 pozorovaní, a to na rozlohe iba 1700 kilometrov štvorcových. Tento druh opice je tak prirodzene izolovaný povodiami riek a lesnými bariérami.
„Objav druhu Colobus congoensis je vedeckým triumfom a zároveň aj znepokojujúcou pripomienkou toho, že niektoré z najvzácnejších tvorov na Zemi môžu zmiznúť skôr, ako sa vôbec dozvieme o ich existencii,“ dodala Kate Detwile, jedna z hlavných autoriek štúdie.
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