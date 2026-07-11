Smutné pozadie bláznivej komédie: Hviezdy Zoolandera spojila tragédia, Penélope Cruz prezradila viac

Natáčanie filmov môže byť náročné. Nielen z časového hľadiska a z hľadiska replík, ale niekedy môžu do hry vstúpiť emócie, ktoré preveria, či si herec dokáže zachovať profesionalitu aj v náročných situáciách. Svoje o tom vedia najmä herci, ktorí sa dozvedeli tragické informácie priamo na pľaci a museli sa riadiť heslom, že šou pokračuje ďalej.
Film Zoolander vyšiel v roku 2001 a jeho pokračovania sme sa dočkali o 15 rokov neskôr. Oba filmy sú pritom radené ako komédie, v ktorých nechýba humor, akcia a viaceré bizarné momenty. V oboch filmoch si hlavné postavy zahrali Ben Stiller a Owen Wilson a zatiaľ čo v tom prvom sa úlohy milostného objektu zhostila Christine Taylor, v druhom filme sa druhou manželkou Dereka, ktorého stvárnil Stiller, stala Penélope Cruz.
Obaja si zažili hlbokú stratu v rovnakom čase
Penélope Cruz sa najnovšie k tomuto filmu vrátila v rozhovore pre PORTER a prezradila, že na natáčaní filmu Zoolander 2 sa zblížila s Benom Stillerom, pretože obaja počas filmovania stratili rodiča. Dnes už 52-ročná herečka mala v tejto komédii z roku 2016 hlavnú úlohu a zaspomínala si, že práve prebiehalo nočné natáčanie, keď jej v sobotu v skorých ranných hodinách zomrel otec.
V rozhovore pre magazín PORTER uviedla: „Zomrel o druhej ráno. Veľmi mladý, bol to náhly infarkt. Pamätám si, že som od toho šoku takmer omdlela. V pondelok ráno som už musela byť znova na pľaci, snažiť sa rozosmiať ľudí a natáčať komédiu. Dva týždne predtým sa to isté stalo Benovi Stillerovi s jeho mamou. Film sa nemohol zastaviť kvôli nemu a nemohol sa zastaviť ani kvôli mne. Vždy, keď Bena vidím, pomyslím si: ‚Fúha, čím všetkým sme si prešli.‘“
Ben Stiller pritom v tomto filme nefiguroval len ako herec. Mal oveľa dôležitejšiu úlohu, a tak by sa bez jeho zásahu film nezvládol dotočiť. Film totiž produkoval aj režíroval a vznikol na jeho vlastný námet, rovnako ako jeho prvá časť z roku 2001. Na tvorbe príbehu sa tiež podieľal Drake Sather, ktorý sa síce vo filme neobjavil v žiadnej úlohe, no vymyslel spolu so Stillerom hlavné postavy aj premisu.
Bála sa o svoje zdravie
Penélope nedávno zažila aj vlastný zdravotný kolaps, keď jej lekár oznámil, že má podozrenie na aneuryzmu. Prasknutá aneuryzma spôsobuje život ohrozujúce krvácanie do mozgu a Penélope už v minulosti priznala, že mala obrovský strach zo smrti.
Našťastie sa ukázalo, že išlo o falošný poplach. Herečka vysvetlila: „Zažila som už veľa takýchto strašidelných momentov. Našťastie som v poriadku, bol to len planý poplach, ale záleží mi na tom, aby som zostala zdravá a starala sa o seba. Nepijem, nefajčím, naozaj nechodím na párty. Bez zdravia nemáme nič. Hovorí sa o skutočnej rovnosti? Prečo nezačneme práve pri zdraví?“
Všeobecne Penélope vyjadrila frustráciu nad ženskou zdravotnou starostlivosťou: „Je šokujúce, že sa už celé desaťročia držíme stále tých istých informácií o tom, ako funguje ženské telo. Pozrite sa na financovanie výskumu akejkoľvek choroby, ktorá postihuje výlučne ženy. Nedostávame ani polovicu tých investícií. Je to určitá úroveň kontroly alebo potláčania.“
O tomto nepríjemnom zážitku pritom herečka nehovorila prvýkrát. V minulosti pre People prezradila: “Práve som si nasadzovala parochňu, keď som mala telefonický hovor, v ktorom mi povedali, že zrejme mám mozgovú aneuryzmu. Myslela som si, že zomriem. Bolo to niečo neskutočné.“ V tom čase filmová ikona natáčala scénu pre film The Black Ball (La Bola Negra).
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