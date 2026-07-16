Šimkovičová odmieta spájanie s kauzou odpočúvania v FPU. Zariadenia mali byť nájdené už v máji, hovorí

Ministerka Martina Šimkovičová

Foto: SITA (Milan Illík)

Zuzana Veslíková
TASR
Nina Malovcová
Ministerka upozornila všetkých, „ktorí už presne vedia, kto je za odpočúvanie zodpovedný, že ak budú pokračovať v osočovaní, budú nasledovať právne kroky“.

Slovensko dnes obletela správa o tom, že zamestnanci Fondu na podporu umenia (FPU) našli v kancelárii odpočúvacie zariadenie. Prípadom sa začala zaoberať polícia aj prokuratúra. Martina Šimkovičová sa k medializovaným správam vyjadrila. Tvrdí, že s tým nemá nič spoločné a nechce byť s týmito udalosťami spájaná. 

Predmetné zariadenia mali byť nájdené v máji, no medializované až teraz, tvrdí

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania vo Fonde na podporu umenia. Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné a považuje za neprijateľné, aby boli ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárané nepodložené osobné prepojenia. Uviedla to na sociálnej sieti.

„Situáciu v FPU pozorne sledujem a v momente, keď bude jasné, čo sa vlastne stalo a kto je za to zodpovedný, budem situáciu bezodkladne riešiť,“ uviedla šéfka rezortu kultúry. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, však nevníma ako náhodné. Poukázala na to, že predmetné zariadenia mali byť nájdené v máji a medializovalo sa to až teraz.

Vidí tam spojenie s opätovným poverením funkciou riaditeľa fondu Františka Kornaja

„Bezprostredne po tom, ako Rada FPU opätovne poverila funkciou riaditeľa fondu Františka Kornaja,“ poznamenala Šimkovičová.

Ministerka upozornila všetkých, „ktorí už presne vedia, kto je za odpočúvanie zodpovedný, že ak budú pokračovať v osočovaní, budú nasledovať právne kroky“.

Čo sa stalo?

Ako sme vás dnes informovali, v priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Na prípad upozornila televízia JOJ. Zamestnanci mali nájsť odpočúvacie zariadenia v kanceláriách pod stolmi.

FPU deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Inštitúcia o tom informovala TASR vo svojom stanovisku, pod ktorým je podpísaný riaditeľ FPU František Kornaj. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma FPU ako snahu poškodiť fond a jeho vedenie.

Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti pre TASR uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Z Krajskej prokuratúry v Bratislave pre TASR uviedli, že vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým má policajný vyšetrovateľ. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave pre TASR spresnilo, že bratislavskí policajti riešia oznámenie vo veci podozrenia z prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy.

Hnutie Slovensko požiadalo o vysvetlenie od ministerky Šimkovičovej

Za konkrétne nainštalovanie a používanie zariadení musí niesť trestnoprávnu zodpovednosť ten, koho určí polícia a prokuratúra, no politickú a rezortnú zodpovednosť nesie podľa hnutia ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Hnutie pripomína, že FPU je súčasťou rezortu kultúry, ministerka preto nemôže predstierať, že sa jej tento škandál netýka.

Ministerka Šimkovičová
Ilustračná foto: SITA/Úrad vlády

„Ministerka kultúry musí okamžite verejne vysvetliť, odkedy o podozreniach vedela a aké kroky podnikla. Zároveň musí zabezpečiť nezávislú bezpečnostnú kontrolu všetkých priestorov ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti,“ uviedla exministerka kultúry pôsobiaca v Hnutí Slovensko Natália Milanová. Na mimoriadne zasadnutie výboru chce hnutie predvolať ministerku kultúry, súčasné aj bývalé vedenie FPU, ako aj zástupcov rady fondu.

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