Samit NATO priniesol Pellegrinimu novú pištoľ: Slovensko je totálne mimo hry, našej armáde chýbajú tisíce vojakov

V tureckej Ankare sa stretli prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO). Európski lídri opätovne potvrdili podporu Ukrajine a prisľúbili jej ďalšiu pomoc. Slovensko v Ankare zastupoval prezident Peter Pellegrini.
Išlo o druhý samit Aliancie od návratu Trumpa do Bieleho domu. Americký prezident od minuloročného zasadnutia v Haagu ostatných členov NATO opakovane kritizoval, a to napriek tomu, že sa zaviazali významne zvýšiť svoje vojenské výdavky v súlade s jeho požiadavkami. To bola aj jedna z tém, o ktorej lídri diskutovali.
Lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliárd eur v roku 2026 a prinajmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku.
Záver samitu NATO? Pellegrini má novú pištoľ
K téme záverov samitu NATO sa v relácii portálu interez 1 na 1 vyjadril aj bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Podľa lídra strany Demokrati bol samit úspešný, pretože sa „Donaldovi Trumpovi nepodarilo ešte viacej nahlodať vnútornú súdržnosť aliancie“. Tiež sa generálnemu tajomníkovi napriek slovným útokom amerického prezidenta na viaceré krajiny podarilo zmanažovať a komuniké zo samitu schváliť.
Z pohľadu Slovenskej republiky je podľa Naďa naším obrovským záujmom, aby bola aliancia súdržná a silná a aby sme ťažili z tej bezpečnosti, ktorú nám ponúka. Dôvodom je práve to, že sme susednou krajinou Ukrajiny, v ktorej sa odohráva bezprecedentná vojna vyvolaná Ruskom.
Podľa exministra slovenská vláda o výsledkoch samitu neinformovala dostatočne. Spomenul, že prezident Pellegrini si z neho odniesol zbraň, ktorú dostal od tureckého prezidenta Erdogana. Ten lídrom venoval na rozlúčku historický revolver s ostrou muníciou. Pellegrini dar označil za prekvapivý, ale originálny. Ide o vzácny šesťranový revolver Gumusay .357 Magnum, ktorý v 90. rokoch vyrábala turecká spoločnosť MKE.
Prezident Pellegrini následne novinárom povedal, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie revolver previezť na Slovensko. „Ako človek, ktorý vlastní niekoľko strelných zbraní sa takému daru, samozrejme, teším,“ uviedol Pellegrini s tým, že si revolver riadne prihlási a pravdepodobne ho aj vyskúša. „Je to jedinečná zbraň, akú som ešte nedržal,“ doplnil.
Naď kritizoval aj účasť influencera Oskara Baramiho, ktorého slovenská delegácia vzala na samit so sebou a výsledkom podľa Naďa boli „primitívne videá“.
„Záver je taký, že síce so všetkým súhlasíme, ale za žiadnych okolností nejdeme pomáhať Ukrajine,“ zdôraznil v relácii Naď. Slovenskú vládu aj prezidenta kritizoval, že na samit neprišli absolútne s ničím. „Slovensko chce byť čierny pasažier vo vlaku, ktorý cestuje hore dole a nič za to neplatiť, no očakávame, že všetci budú platiť naše cestovné donekonečna, ale zároveň sa chceme vyhraňovať voči NATO, lebo nám to vnútropoliticky vyhovuje. Toto je odkaz vlády Roberta Fica a prezidenta Pellegriniho smerom k samitu NATO.“
Naď dodal, že verí, že ide o posledný samit tejto vlády, a že takú hanbu už Slovensko nezažije. Na otázku, ako to vnímajú naši spojenci, povedal, že nás nezavolali ani na stretnutie koalície ochotných do Paríža a sme mimo hry.
Ozbrojeným silám chýbajú tisíce vojakov
Čo sa týka výdavkov HDP na obranu, Slovensko vynaložilo približne 2 % HDP, čo je cca 2,8 miliardy. Exminister obrany Naď zhodnotil, že na zvýšenie tohto podielu nerobí slovenská vláda nič. Problém podľa neho bude, keď na stoličku ministra zasadne človek z novej vlády. Ten bude musieť v krátkom horizonte naplniť ciele, ktoré dala práve Ficova vláda, a to je navýšenie výdavkov na obranu na 3,5 % HDP.
Naď si myslí, že je to „fyzicky aj matematicky nemožné“. Žiadny kontinuálny rast alebo strategický plán nie je prichystaný, v rozpočte nie sú podľa Naďa „peniaze ani na dokončenie Prešovskej nemocnice“.
Ak by sa Naď zajtra vrátil na post ministra obrany, na zvýšenie náboru nových vojakov by určite „prekopal existujúce právne zmluvy, aby ostalo viac peňazí na modernizáciu armády“, ako druhú vec by urobil „audit, aby sa zistilo, ako sme na tom z hľadiska počtov v ozbrojených silách“. Naď má totiž iné informácie, ako oficiálne prezentuje aktuálny minister obrany Kaliňák, ktorý hovorí, že čísla v náboroch sú najvyššie v histórii. V armáde nám podľa neho chýba okolo 3 až 4-tisíc vojakov, no reálne čísla je ťažké odhadnúť.
Ako tretiu vec by Naď zvyšoval našu obranyschopnosť takým spôsobom, aby sme zvýšili odolnosť nášho obyvateľstva nielen prostredníctvom vojakov, ale aj nastaveniami obrany z hľadiska občanov SR. „Potrebujeme zainvestovať peniaze do toho, aby sme mali mentálne nastavenie, ako majú Poliaci, ako majú Balti, a to nám zvýši obranu ako takú, vrátane boja proti hybridným hrozbám,“ povedal Naď.
USA umožnia Ukrajine vyrábať rakety pre systémy Patriot
Americký prezident Donald Trump na zasadnutí za zatvorenými dverami podľa zdroja agentúry AFP povedal, že USA chcú zostať v NATO, ktoré predtým opakovane kritizoval a pohrozil aj vystúpením z organizácie. Trump neskôr počas bilaterálneho stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským novinárom povedal, že na samite panovala „veľká láska“.
Spojenci sa tiež zaviazali rozšíriť spoločné výrobné kapacity a spolupracovať s priemyslom na urýchlení inovácií. Členské európske štáty NATO a Kanada podľa vyhlásenia preberajú väčšiu zodpovednosť za obranu v rámci Aliancie, a to v spolupráci s USA.
Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot, oznámil americký prezident Donald Trump na stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Ankare. Šéf Bieleho domu zároveň vyjadril presvedčenie, že ako Ukrajina, tak aj Rusko chcú vojnu ukončiť.
„Udelíme vám licenciu na výrobu rakiet Patriot. To je celkom fajn. Takto sa nebudete môcť sťažovať, že vám ich nedávame dosť,“ povedal Trump Zelenskému, ktorého zároveň pochválil a uviedol, že vo vojne proti Rusku „odvádza úžasnú prácu“ a pracuje „veľmi efektívne“.
Rakety Patriot, o ktoré nemá záujem len Ukrajina, sú drahé, veľmi žiadané a ich výroba trvá dlho. Kyjev ich má v súčasnosti kritický nedostatok. Zároveň sú v jeho arzenále jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.
Spojené štáty a ich prezident Donald Trump sú pevne odhodlané podporovať NATO, výdavky na obranu však musia byť spravodlivo rozdelené.
Rusko označilo nové sľuby a záväzky NATO voči Ukrajine za nezodpovedné
Moskva odsúdila Severoatlantickú alianciu za sľuby, ktoré dala Ukrajine počas samitu v tureckej Ankare a označila ich za „nezodpovedné“. Zároveň obvinila európske štáty z prípravy „na ozbrojený konflikt s Ruskom“.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení obvinilo členské krajiny NATO z „nezodpovedných rozhodnutí, ktoré by mohli viesť ku katastrofe“ a zo snahy o „militarizáciu európskeho kontinentu“.
Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom „odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu“ zvyšujú investície do obrany. V tejto súvislosti oznámili nové zákazky v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov.
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