Kaliňák ukázal Kukuricu: Obhajoval kuchynskú linku za 7950 eur, LED obrazovka nebola vyhodenými peniazmi, uviedol

Kukurica, nové sídlo Ministerstva obrany SR

Nové sídlo Ministerstva obrany SR, foto: TASR - Martin Baumann

Zuzana Veslíková
TASR
Ministerstvo obrany sa môže začať sťahovať.

Minister obrany Robert Kaliňák na mediálnom dni oznámil, že ministerstvo obrany by sa mohlo postupne počas leta začať sťahovať do nového sídla. Vzniklo v budove bývalého internátu a dostalo prezývku Kukurica. Kauza okolo LED obrazovky na nej vo februári obletela Slovensko. Podľa ministra to neboli vyhodené peniaze a svojmu účelu poslúži. V súčasnosti je zhasnutá. 

Ministerstvo obrany (MO) SR by sa mohlo do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda, nazývaného aj Kukurica, začať postupne sťahovať počas leta. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) na štvrtkovom mediálnom dni v nových priestoroch rezortu. Stavebná časť je podľa neho hotová, čakajú ju však ešte ďalšie úpravy, ako aj úpravy okolia. Rekonštrukcia čaká do budúcna aj ďalšie priestory v areáli.

„Samozrejme, ešte nás čakajú ďalšie úpravy, aby mohla budova plne fungovať. Postupne sa začne sťahovanie počas týchto dovolenkových časov,“ skonštatoval Kaliňák s tým, že sa budú upravovať aj jednotlivé komunikácie. Zámerom rezortu obrany je totiž okrem iného pomenovanie priestoru pred novým sídlom na Námestie gen. Goliana. Nadviazalo by sa tak na pomenovaný priestor pred súčasným sídlom, kde by sa mali presťahovať Ozbrojené sily (OS) SR, ktorý nesie názov Námestie gen. Viesta.

Plánov na budovanie a rekonštrukciu je ešte mnoho, vzniknúť môže aj parkovací dom

Postupne sa má zmeniť charakter územia, a to aj budovaním novej infraštruktúry vrátane parkovania, napríklad pre prepravné kapacity, pre čestnú alebo prezidentskú stráž či vojenskú hudbu. V pláne je postaviť aj parkovací dom.

Rekonštruovať by chceli postupne aj ďalšie neobnovené objekty v areáli, pričom meniť sa má postupne aj ich obsah. Napríklad do súčasnej budovy ministerstva sa má presunúť celý generálny štáb OS SR, budovu čaká zároveň architektonická súťaž. Celý proces obnovy areálu odhaduje minister na desať rokov.

Kukurica, nové sídlo Ministerstva obrany SR
Nové sídlo Ministerstva obrany SR, foto: TASR – Martin Baumann

Stavebná časť Kukurice za 49 miliónov a zariadenie interiéru za 3 milióny

Celková suma za stavebnú časť Kukurice bola podľa ministra okolo 49 miliónov eur, okolo troch miliónov eur bolo zariadenie interiéru. Opätovne odmietol tvrdenia o predražení stavby, rovnako tak vybavenia interiéru vrátane kuchyniek, kde sa podľa neho kládol dôraz na kvalitu materiálu, aby vydržal desiatky rokov. Investície považuje za efektívne aj v čase konsolidácie.

Kukurica, nové sídlo Ministerstva obrany SR
Nové sídlo Ministerstva obrany SR, foto: TASR – Martin Baumann

Robert Kaliňák obhajoval aj kuchynskú linku za 7950 eur, upozornil portál Aktuality. V rozhovore s investigatívnym novinárom Petrom Sabom uviedol, že je to „stredný štandard“.

Nemyslí si ani, že by boli „vyhodenými peniazmi“ financie za LED obrazovku, ktorá je aj v súčasnosti zhasnutá. „Myslím si, že to neboli vyhodené peniaze. Myslím si, že bude slúžiť svojmu účelu, ktorý sme chceli, aby mohla mať aj určité propagačné aj ďalšie ciele. Toto zhodnotiť bude asi naozaj náročné, ale myslím si, že sa ešte osvedčí,“ podotkol Kaliňák.

Kukurica, nové sídlo Ministerstva obrany SR
Nové sídlo Ministerstva obrany SR, foto: TASR – Martin Baumann

Podľa vlastných slov sa teší, že budova, ktorá roky chátrala, zatekala, bola prehrdzavená a mala „ementálové“, teda dierované stropy, je dokončená. „Keď sa niekto pýta, čo všetko bolo urobené, tak aj v tomto prípade platí, že sme dali dokopy jednu ikonu, jednu ikonickú stavbu Bratislavy,“ poznamenal Kaliňák s tým, že realizácia i jej vzhľad zodpovedajú tomu, ako má vyzerať moderná architektúra.

Jeho slová potvrdil aj architekt

Budova bola v „totálnom rozklade“ aj podľa architekta Karola Kállaya, ktorý sa na jej obnove spolupodieľal. Objekt bol podľa neho hrdzavý, mal prepadnuté stropy či zaliate suterény.

„Z hľadiska statických oceľových konštrukcií bola celá budova ‚po hodine dvanástej‘. Nehovorím, že by to bolo padlo, ale nebolo to ďaleko od toho,“ uviedol pre TASR Kállay.

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