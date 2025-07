Toto si nikdy neobliekajte do lietadla, riskujete tým život: Tento bežný kúsok nosí množstvo ľudí. Šokuje vás, o čo ide

Let lietadlom môže začať ako dovolenkový sen, no skončiť ako nočná mora a nemusí za to ani oneskorený let. To, čo si oblečiete, môže v extrémnej situácii doslova rozhodovať o vašom zdraví či bezpečnosti. Čo teda radšej nechať doma a aké oblečenie zvoliť na palubu? Odpoveď vás možno prekvapí.

Cestovanie lietadlom je pohodlné, rýchle a takmer bezstarostné, no výber nesprávneho oblečenia môže spôsobiť viac problémov, než by ste čakali, píše Daily Mail. Letušky, ktoré trávia vo vzduchu stovky hodín ročne, dobre vedia, aké oblečenie do lietadla je vhodné a aké nie.

Jednou z nich je aj Sille Rydel z Kodane, ktorá sa na svojich sociálnych sieťach podelila o šokujúce, no veľmi praktické rady, čo si obliecť do lietadla. Zároveň prezradila, ktorý kúsok oblečenia by ste si nikdy nemali dať, pretože tak môžete ohroziť svoj život.

Toto si nikdy neobliekajte do lietadla

Podľa Rydel by ste si do lietadla nikdy nemali obliecť legíny, pančuchy alebo silonky, pretože tieto kúsky oblečenia sú zvyčajne vyrobené zo syntetických materiálov, ako napríklad nylon, ktorý v prípade požiaru počas letu môže spôsobiť vážne popáleniny. V prípade evakuácie ide totiž o sekundy a to, čo máte na sebe, môže rozhodnúť o následkoch.

Tiež by ste sa mali vyhýbať oblečeniu, ktoré je vyrobené z polyestru, pretože v premenlivých teplotách v lietadle sa môže rýchlo zmeniť na lepkavú pascu. Vlhko, pot a nepriedušnosť tak môže spôsobiť podráždenie pokožky a nepríjemný zápach. Neodporúča sa ani príliš tesné oblečenie, pretože počas letu sa v ňom budete zaručene cítiť nepohodlne.

Odborníčka zároveň neodporúča žabky, sú podľa nej nočnou morou núdzového pristávania, keďže sa v nich zle uteká. Rovnako by ste si mali premyslieť aj krátke šortky, tričká na ramienka a podobne, pretože teplota v lietadle môže výrazne klesnúť.

Čo si teda obliecť?

Podľa letušky by ste pri výbere oblečenia mali myslieť na to, aby ste sa počas letu cítili komfortne a zároveň bezpečne. Obliecť by ste si podľa nej teda mali oblečenie vo vrstvách z priedušných materiálov, ako je bavlna a ľan, pohodlnú obuv, ktorú si môžete rýchlo vyzuť aj obuť a zároveň sa v nej dobre, rýchlo aj bezpečne kráča i beží a dlhé rukávy a nohavice sú tou najideálnejšou voľbou.