„Na tej fotke sme my.“ Rodina našla v náhodnom Airbnb niečo desivé

Rodina objavila na stene Airbnb svoju fotografiu

Reprofoto: TikTok (@aubsbirrell)

Michaela Olexová
Rodina sa ubytovala v obyčajnom Airbnb. Po príchode však narazila na nezvyčajný objav, ktorý ich podľa vlastných slov „znepokojil".

Video, ktoré na TikTok pridala Aubrey Birrellová spolu so svojou sestrou Libby, rýchlo naberá na popularite. Nazbieralo už takmer 900-tisíc pozretí, 123 500 označení „páči sa mi to“ a viac ako 3 100 komentárov.

Sestry priblížili, že dorazili do apartmánu v americkom meste San Diego, s ktorým ich rodina nemala absolútne žiadne prepojenie. Ubytovanie si vybrali úplnou náhodou.

„Nevyzerá ten muž na fotografii ako ja?“

Po príchode sa ich otec zahľadel na fotografiu na stene. Išlo o dekoratívny obraz panorámy mora plného ľudí, ktorí sa kúpali počas horúceho letného dňa.

Pri pozornom prezeraní fotografie zrazu ukázal prstom na jedného z návštevníkov pláže a povedal: „Vyzerá ako ja, nie?“

A nemýlil sa… Na fotografii bol totiž skutočne on.

„Toto je môj otec, toto je moja sestra Libby pred desiatimi rokmi a toto je môj brat Brady pred desiatimi rokmi,“ ukazuje Aubrey na troch ľudí na obraze. „To sme my na fotografii, ktorá visí v tomto Airbnb.“

„Sú to naše plavky. Na tej fotke sme naozaj my,“ opakuje jej sestra. „Visíme na stene nášho Airbnb.“ Aubrey video uzatvára slovami: „Je to neuveriteľné. Nemôže to byť skutočné. Podľa mňa je to šialené.“

Iní ľudia prezradili, že aj oni zažili podobne šialené veci

Ľudí video dostalo do pomykova a mnohí nedokážu uveriť, že by mohol existovať scenár, v ktorom by došlo k takejto obrovskej náhode. „Aká je vôbec šanca, že si niekto začne fotografiu prezerať úplne zblízka?“ pýta sa komentujúci. „Znie to ako začiatok hororu!“ pridáva sa ďalší.

@aubsbirrell We can’t make this up….. this is the craziest thing 😭 @libby_birrell #fyp #sandiego #creepy #tf ♬ Blue Danube Waltz – The London Symphony Orchestra

Ženám zanechávajú aj komentáre plné odľahčených žartov. Príkladom je komentujúci, ktorý k svojmu komentáru pridal obrázok hrozivo pôsobiaceho muža s poznámkou: „Fotografiu mení pri každom hosťovi.“

Ozval sa aj iný človek, ktorý tvrdí, že má podobne šialený príbeh. „Môjmu strýkovi prišla pohľadnica z ostrova Mackinac a na fotografii sa úplnou náhodou objavil môj starý otec, ako je zmrzlinu. Zomrel už pred mnohými rokmi.“

Ďalší komentujúci zase napísal: „Moja mama raz cestovala autom zo severného Ohia, aby ma vyzdvihla v mojom dome v južnej Indiane. Odtiaľ sme išli navštíviť môjho brata, ktorý žije v Georgii. Zastavili sme sa v náhodnom KFC v Atlante. Muž pred nami si objednal, otočil sa a bol to môj ujo Luke, ktorý žije v Cincinnati. Bol tam na dovolenke.“

Posledný komentujúci uzatvára tému slovami, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o sériovo vyrábaný obraz, ktorý majiteľ ubytovania kúpil niekde v obchode. „Viete, čo to znamená? Že sa pravdepodobne nachádzate na väčšom počte stien, než si uvedomujete.“

V hoteli či Airbnb môžete naraziť na všeličo

Pri cestovaní a hľadaní ubytovania môžete naraziť na situácie, ktoré vám dokážu pokaziť celú dovolenku. Špina, neporiadok, nepríjemní hostia či susedia alebo dokonca šváby v kúpeľni a ploštice ukryté pod matracom (takýto „skvelý“ zážitok sme naposledy mali aj my a priblížili ho viac v našom článku) patria medzi nočné mory mnohých cestovateľov.

Izba v Airbnb
Foto: Pexels

Na záver možno povedať len toľko, že pri ubytovaní na cudzom mieste človek očakáva naozaj všeličo. Nájsť fotografiu vlastnej rodiny na stene cudzieho apartmánu by sme však medzi veci, na ktoré sa treba pri cestovaní mentálne pripraviť, doteraz určite nezaradili. Zdá sa však, že ani takéto prekvapenie nemožno úplne vylúčiť.

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