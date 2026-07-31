Žena sa posťažovala na dieťa na pláži: Jej video videlo takmer milión ľudí, rozdelilo ich na dva tábory

Dieťa na pláži a pobúrená žena

Foto: TikTok/ sarahsstilhere

Petra Sušaninová
Letná dovolenka
Krátke video vyvolalo búrlivé reakcie.

Ak ide človek na pláž, mal by rátať s tým, že tam budú aj iní ľudia. Mali by sme byť však k sebe navzájom ohľaduplní. Žena uverejnila na sociálne siete video dieťaťa, ktoré sa hralo vo vode. Vraj bolo v jej osobnom priestore. Video sa stalo virálnym, komentujúci nešetria kritikou.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Video ľudí nahnevalo

Ako informoval Mail Online, video ženy, ktorá na TikToku vystupuje ako sarahsstilhere, vyvolalo poriadne búrlivé reakcie. Na sociálnu sieť ho nahrala len pred dvoma dňami, no už si ho pozrelo takmer milión ľudí. Na videu je malé dieťa, ktoré sa hrá vo vode. V druhej polovici záberu vidíme znechutenú tvár autorky záberov.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
Česko ovládlo rebríček top destinácií a my môžeme iba závidieť. Vyrazte sem na dovolenku
2.
Vymeňte horúce pláže za chladnejšie miesta. Hitom Európy sa stávajú nezvyčajné destinácie
3.
Video turistky na dovolenke rozosmialo ľudí. Potápala sa v mori s plastovou nádobou na hlave
Zobraziť všetky články (134)

Pýta sa, čie to dieťa je a prečo je pred ležadlom, za ktoré si zaplatila. Rodičia by si ho vraj mali prísť vziať. Pýta sa rodičov, či sa už naozaj o svoje deti ani najmenej nezaujímajú. Pod videom pribudli tisícky komentárov. Niektorí poukazujú na to, že sa im nepáči, ak si cudzí človek len tak nahráva dieťa na video a ešte k tomu ho uverejní na sociálne siete. Autorka na niektoré komentáre v tomto duchu reagovala vulgárnym odkazom.

Sarah poukazuje na to, že ľuďom viac prekáža to, že uverejnila video na internet ako samotný fakt, že dieťa bolo samo vo vode. Viacerí ale poukazujú na to, že hoci ich na zábere nevidno, nie je možné povedať, kde práve boli a čo robili.

@sarahsstillhere Parents really just do not give a single fck anymore. #fyp #vacations #children #ettiquette #parents ♬ original sound – Sarah | former watched child

Kde je hranica?

Ďalší ale so Sarah súhlasia. Vysvetľujú, že ak si prídu na pláž oddýchnuť, nechceli by vo svojej blízkosti dieťa s nedostatkom dozoru zo strany rodičov. Jednoducho si chcú oddýchnuť bez výčitiek svedomia a strachu o cudzie dieťa. „Nevlastníš oceán. Prenajala si si ležadlo, ale nevlastníš oceán,“ myslí si jedna z komentujúcich.

Ďalší nechápu, ako môže niekoho takto poburovať dieťa, ktoré nekričí, neplače, jednoducho sa pokojne hrá v plytkej vode. Viacerí ale poukazujú na to, že z videa sa zdá, že dieťa je naozaj samo, bez dozoru. Rodičia by podľa nich mali na takomto mieste vždy ostať v tesnej blízkosti svojho dieťaťa.

Nájdu sa takí, ktorí sa pýtajú, kde je hranica. Prečo sa ľudia spoliehajú, že na ich dieťa dohliadne niekto cudzí, kto je práve najbližšie a prečo dovolia dieťaťu, aby narúšalo osobný priestor dovolenkárov. V komentároch sa ozvala aj žena, ktorá hovorí, že ako matka by nikdy nenechala svoje dieťa takto vo vode a bola by v jeho bezprostrednej blízkosti.

Ilustračná záber pláže
Ilustračná foto: Pexels

Každé ďalšie video je podľa ľudí horšie ako predošlé

Žena, ktorá má niečo vyše 18 000 sledujúcich, následne na TikToku uverejnila sériu desiatok ďalších videí, v ktorých reaguje na kritické komentáre ľudí. Čím viac videí ale pridáva, tým viac sú používatelia sociálnej siete, zdá sa, nahnevaní. Každé ďalšie video plné kritiky je vraj horšie a horšie.

V jednom z komentárov niekto napríklad poukázal na to, že ak si robila starosti o dieťa a bála sa, že je bez rodičov a utopí sa, mala vyhľadať pre dieťa pomoc a pokúsiť sa nájsť jeho matku. Namiesto toho si však urobila video na TikTok. Podľa Sarah je to ale od cudzieho človeka bizarná požiadavka a nevyžiadaná rada.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Populácia ľudí musí klesnúť na 4 miliardy, môže sa to udiať prekvapivým spôsobom. Vedci dvíhajú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac