Žena sa posťažovala na dieťa na pláži: Jej video videlo takmer milión ľudí, rozdelilo ich na dva tábory

Ak ide človek na pláž, mal by rátať s tým, že tam budú aj iní ľudia. Mali by sme byť však k sebe navzájom ohľaduplní. Žena uverejnila na sociálne siete video dieťaťa, ktoré sa hralo vo vode. Vraj bolo v jej osobnom priestore. Video sa stalo virálnym, komentujúci nešetria kritikou.
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Video ľudí nahnevalo
Ako informoval Mail Online, video ženy, ktorá na TikToku vystupuje ako sarahsstilhere, vyvolalo poriadne búrlivé reakcie. Na sociálnu sieť ho nahrala len pred dvoma dňami, no už si ho pozrelo takmer milión ľudí. Na videu je malé dieťa, ktoré sa hrá vo vode. V druhej polovici záberu vidíme znechutenú tvár autorky záberov.
Pýta sa, čie to dieťa je a prečo je pred ležadlom, za ktoré si zaplatila. Rodičia by si ho vraj mali prísť vziať. Pýta sa rodičov, či sa už naozaj o svoje deti ani najmenej nezaujímajú. Pod videom pribudli tisícky komentárov. Niektorí poukazujú na to, že sa im nepáči, ak si cudzí človek len tak nahráva dieťa na video a ešte k tomu ho uverejní na sociálne siete. Autorka na niektoré komentáre v tomto duchu reagovala vulgárnym odkazom.
Sarah poukazuje na to, že ľuďom viac prekáža to, že uverejnila video na internet ako samotný fakt, že dieťa bolo samo vo vode. Viacerí ale poukazujú na to, že hoci ich na zábere nevidno, nie je možné povedať, kde práve boli a čo robili.
@sarahsstillhere Parents really just do not give a single fck anymore. #fyp #vacations #children #ettiquette #parents ♬ original sound – Sarah | former watched child
Kde je hranica?
Ďalší ale so Sarah súhlasia. Vysvetľujú, že ak si prídu na pláž oddýchnuť, nechceli by vo svojej blízkosti dieťa s nedostatkom dozoru zo strany rodičov. Jednoducho si chcú oddýchnuť bez výčitiek svedomia a strachu o cudzie dieťa. „Nevlastníš oceán. Prenajala si si ležadlo, ale nevlastníš oceán,“ myslí si jedna z komentujúcich.
Ďalší nechápu, ako môže niekoho takto poburovať dieťa, ktoré nekričí, neplače, jednoducho sa pokojne hrá v plytkej vode. Viacerí ale poukazujú na to, že z videa sa zdá, že dieťa je naozaj samo, bez dozoru. Rodičia by podľa nich mali na takomto mieste vždy ostať v tesnej blízkosti svojho dieťaťa.
Nájdu sa takí, ktorí sa pýtajú, kde je hranica. Prečo sa ľudia spoliehajú, že na ich dieťa dohliadne niekto cudzí, kto je práve najbližšie a prečo dovolia dieťaťu, aby narúšalo osobný priestor dovolenkárov. V komentároch sa ozvala aj žena, ktorá hovorí, že ako matka by nikdy nenechala svoje dieťa takto vo vode a bola by v jeho bezprostrednej blízkosti.
Každé ďalšie video je podľa ľudí horšie ako predošlé
Žena, ktorá má niečo vyše 18 000 sledujúcich, následne na TikToku uverejnila sériu desiatok ďalších videí, v ktorých reaguje na kritické komentáre ľudí. Čím viac videí ale pridáva, tým viac sú používatelia sociálnej siete, zdá sa, nahnevaní. Každé ďalšie video plné kritiky je vraj horšie a horšie.
V jednom z komentárov niekto napríklad poukázal na to, že ak si robila starosti o dieťa a bála sa, že je bez rodičov a utopí sa, mala vyhľadať pre dieťa pomoc a pokúsiť sa nájsť jeho matku. Namiesto toho si však urobila video na TikTok. Podľa Sarah je to ale od cudzieho človeka bizarná požiadavka a nevyžiadaná rada.
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