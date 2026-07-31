Je známy možný dátum návratu seriálu Sľub. Diváci si na 4. sériu počkajú o čosi dlhšie, čo ich čaká?

Postavy Michala a Zuzany zo Sľubu.

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Seriál Sľub sa vráti na obrazovky v septembri.

Počas letnej prestávky majú diváci možnosť oddýchnuť si od sedenia pred televíziou, zatiaľ čo herci a tvorcovia ich obľúbených seriálov majú príležitosť na natáčanie nových epizód. Na tento postup sú obe strany zvyknuté už roky, a tak vedia, čo ich čaká a aj to, že sa im vždy oplatí počkať. Nové série totiž vždy prinesú nové zaujímavé zápletky a nové postavy, ktoré skomplikujú dej.

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Hoci zatiaľ nevieme, či sa k Sľubu pridajú nové postavy a ani to, či divákov opäť čaká mierny časový skok, von sa dostala prvá informácia o možnom návrate seriálu na obrazovky. Ako informoval portál Mediaboom, tento rok by nemal školský rok otvoriť Sľub ako ten minulý, ale táto česť by mala padnúť na 15. sériu Dunaja, k vašim službám. 1. september totiž padol na utorok, a tak perfektne zapadol do vysielacej štruktúry tohto seriálu.

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Kedy sa dočkajú nových epizód

Po premiére novej série Dunaja by pritom mal prísť veľkolepý návrat Superstar, ktorú by mali TV Markíza aj TV Nova odvysielať 2. septembra. Až potom príde na rad Sľub, ktorý by sa mal podľa prvotných informácií vrátiť na televízne obrazovky 7. septembra v klasickom vysielacom čase o 17:55 hod. Vysielacia štruktúra by sa pritom nemala meniť a denný seriál by mal byť naďalej vysielaný od pondelka do piatka od 17:55 do 19:00 hod.

Tretia séria skončila 26. júna a vo svojom závere priniesla viacero zvratov. Celkovo však nenechala divákov ani na okamih vydýchnuť, a preto si ju poďme zrekapitulovať.

Dôležité udalosti tretej série

Táto séria pritom priniesla viacero nových postáv, odhalila tajné plány aj tajomstvá, ktoré si postavy prísne strážili, a priniesla viacero nečakaných zvratov. Napríklad sa do deja zapojil malý Richard, polorodý brat Adama a postavil Bartošovcov pred náročnú otázku.

Dr. Jaroslav Gregor zas v tejto sérii predstavil zvyšok svojej rodiny v zostave Evy Gregorovej ako jeho manželky a Mateja Gregora ako jeho syna. Eva Gregorová sa stala novou zástupkyňou školy, pričom od začiatku dávala najavo, že by chcela viac moci a robila všetko preto, aby sa starala do každého rozhodnutia, ktoré sa školy týkalo. Potom však vyplávala na povrch pravda a zistilo sa, že jej na deťoch vôbec nezáležalo tak, ako sa tvárila. Z bývalej školy totiž neodišla dobrovoľne, ale bol to následok jej rozhodnutia poslať žiačku počas hodiny kúpiť jej cigarety. Tú počas výkonu tejto úlohy zrazilo auto a skončila na vozíčku.

Gregorovci zo Sľubu
Foto: TV Markíza

Ďalšou dôležitou zápletkou, na ktorú sa nesmie zabudnúť a ktorá so sebou spája ďalšiu tajnostkárku, je Kamila a jej vzťah s Michalom. Jej vstup do seriálu do neho opäť priniesol ľúbostný trojuholník, v ktorom mal tentoraz navrch Michal, a nie Zuzana. Michal bol pritom pripravený Kamilu si vziať, no keď prepukla pravda o jej tajnom pláne, zlomilo ho to natoľko, že sa rozhodol odísť z Bratislavy. Zuzana našťastie neváhala a vybrala sa za ním, pričom sa vo finále diváci tešili z ich bozku.

Postavy Kamila a Michal zo Sľubu.
Foto: TV Markíza

Tretia séria pritom priniesla viacero nových párov, napríklad tiež Jozefa a Hanu, a zároveň skomplikovala manželstvo Sklenárovcom. Dávid mal totiž pomer s Natáliou, ktorá s ním ostala tehotná. Ivana od neho po tomto zistení odišla, no nakoniec sa ukázalo, že aj ona nosí pod srdcom jeho dieťa. Po predčasnom pôrode nakoniec skončila v kritickom stave.

Najhorší moment série však prišiel, keď sa postavy dozvedeli správu, že Zlatica Gáliková zomrela. Tento zlomový moment síce pomohol Martinke a Igorovi stmeliť ich manželstvo, no zarmútil všetky postavy, pričom mnohé skončili v slzách spolu s divákmi.

Niet tak pochýb, že tvorcovia Sľubu dokážu vytvoriť napäté aj emocionálne scény a rovnakú dávku radostí aj strastí môžu diváci očakávať aj v 4. sérii, hoci si na ňu počkajú o čosi dlhšie, ako si pôvodne mysleli.

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