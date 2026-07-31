Veľký obrat vo vojne na Blízkom východe: Hamas sa má úplne odzbrojiť, Izrael sa následne stiahne z Pásma Gazy

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Donald Trump oznámil prelomovú dohodu.

Po mesiacoch bojov a viacerých vyhlásení prichádza oznámenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť ďalší vývoj vojny v Pásme Gazy. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že sa podarilo dosiahnuť historickú dohodu, na základe ktorej by sa Hamas mal úplne odzbrojiť a izraelská armáda by následne opustila územie enklávy.

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Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Rada mieru dosiahla „historickú“ dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v Pásme Gazy. Po jeho dokončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu, informuje TASR.

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„Táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň bude mať Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. Dohodu označil za „monumentálny krok k trvalému mieru a bezpečnosti“.

Trump hovorí o historickom míľniku

Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný míľnik v implementácii jeho 20-bodového plánu. „Dohoda bude realizovaná v starostlivo štruktúrovaných fázach. Po dokončení odzbrojenia sa izraelské sily stiahnu a Medzinárodné stabilizačné sily budú spolupracovať s novými palestínskymi policajnými silami, aby prevzali zodpovednosť za bezpečnosť Gazy pre jej obyvateľov a jej susedov,“ doplnil.

Trump ďalej uviedol, že pred rokom v Pásme Gazy zúrila vojna, humanitárna kríza a izraelskí rukojemníci boli držaní v brutálnom zajatí. „Dosiahli sme historický pokrok a stále je pred nami veľa práce,“ vyhlásil americký prezident. Za sprostredkovateľské úsilie sa poďakoval Egyptu, Kataru a Turecku.

Hamas má odzbrojiť, Izrael stiahnuť vojakov

Hamas v rámci prvej fázy Trumpovho mierového plánu prepustil všetkých izraelských rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli. V rámci druhej fázy by sa mal Hamas odzbrojiť a izraelské jednotky by sa mali postupne stiahnuť z Pásma Gazy.

Hamas
Foto: SITA/AP

Dvaja nemenovaní vysokopostavení predstavitelia Hamasu pre agentúru AFP potvrdili dosiahnutie dohody, hnutie by k nej čoskoro malo vydať vyhlásenie. Izraelská vláda dohodu dosiaľ nepotvrdila. AFP s odvolaním sa na egyptské médiá zároveň informovala, že v Káhire by sa čoskoro malo uskutočniť stretnutie mediátorov, na ktorom sa zúčastnia aj predstavitelia zo Spojených štátov, Kataru a Turecka. Konkrétny dátum a čas konania uvedený nebol, diskutovať by sa však malo o implementácii druhej fázy mierového plánu pre Gazu.

Trump sa stretol s Netanjahuom

Trump sa v utorok v Bielom dome stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej bolo stretnutie pozitívne a produktívne.

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovorili počas utorňajšieho stretnutia v Bielom dome o všetkých možnostiach, ako zastaviť iránsky jadrový program, vrátane diplomacie, ekonomického tlaku aj sily. V stredu o tom napísala agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného izraelského predstaviteľa, informuje TASR.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Foto: SITA/AP

Netanjahu podľa zdroja Trumpovi nepovedal, že Izrael uprednostňuje útok na Irán. „V konečnom dôsledku je to ⁠Trumpove rozhodnutie,“ povedal nemenovaný predstaviteľ. Americký prezident má podľa neho tri možnosti a všetky tri sa podrobne prerokovali: dohodu, pokračovanie blokády a ekonomického tlaku a masívny úder.

Podľa predstaviteľa existujú náznaky, že iránske vedenie znepokojujú rastúca inflácia a nespokojnosť verejnosti, avšak do úvahy sa počas stretnutia bral aj vplyv na svetovú ekonomiku a ropné trhy.

Netanjahu povedal, že stretnutie s Trumpom bolo doteraz jedno z najlepších. Podľa jeho slov bola schôdzka „príležitosťou na výmenu názorov, ako aj na koordináciu záležitostí, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť a budúcnosť Izraela“.

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