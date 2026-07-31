Desiatky tisíc eur od PS smerovali firme Korčokovej manželky: Podpredseda hnutia zverejnil dôvod a avizuje zmenu

Podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok sa ocitol pod paľbou kritiky po tom, ako vyšlo najavo, že odmenu za svoju prácu pre hnutie dostával prostredníctvom firmy svojej manželky. Ide pritom o model, ktorý opozícia v minulosti kritizovala pri strane Smer. Korčok teraz tvrdí, že jeho cieľom bolo nefigurovať ako politik v žiadnej súkromnej firme, a oznámil, že spôsob vyplácania odmeny zmení.
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Na prípad upozornil portál Aktuality. Reakciu Ivana Korčoka následne priniesla TASR. Ako pripomenul Denník N, spoločnosť Eustra bola predmetom otázok už počas prezidentskej kampane, keď sa riešilo jej podnikanie aj hospodárske výsledky.
PS poslalo firme takmer 68 000 eur
Podľa zistení portálu Aktuality zaplatilo Progresívne Slovensko minulý rok približne 68 000 eur spoločnosti Eustra. Jej jedinou majiteľkou a konateľkou je Soňa Korčoková, manželka Ivana Korčoka. Hnutie potvrdilo, že peniaze neboli určené jeho manželke, ale predstavovali odmenu za prácu Ivana Korčoka na príprave volebného programu.
Práve spôsob vyplácania vyvolal otázky. Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že ide o model porovnateľný s tým, ktorý opozícia kritizovala pri strane Smer. Vtedy poukazovala na financovanie osôb blízkych strane cez súkromné firmy.
Korčok: Nemám čo skrývať
Ivan Korčok zverejnil svoje stanovisko na sociálnej sieti. Na úvod uviedol, že považuje otázky verejnosti za legitímne a chce na ne odpovedať otvorene. „Rozumiem a plne rešpektujem, že táto téma je predmetom verejného záujmu. Nemám čo skrývať, záleží mi na transparentnosti a platí, že keď kritizujeme iných, musíme zodpovedať aj otázky, ktoré sú adresované nám. Preto píšem tieto riadky a v najbližšom čase urobím aj konkrétne kroky, aby už nemohli vznikať žiadne pochybnosti.“
Následne potvrdil, že medializované informácie sú pravdivé. „Potvrdzujem, že za moju prácu v PS poberám odmenu vo výške poslaneckého platu a aj to, že fakturácia prebieha cez firmu, ktorej jedinou majiteľkou a konateľkou je v súčasnosti moja manželka.“ Zdôraznil však, že nešlo o snahu zatajiť spôsob vyplácania.
Tvrdí, že nechcel figurovať v súkromnej firme
Podľa Korčoka bolo dôvodom jeho rozhodnutie nevystupovať ako aktívny politik v žiadnej obchodnej spoločnosti. „Tento spôsob som zvolil preto, lebo som sa rozhodol, že ako politik nechcem figurovať v žiadnej firme a preto som vo februári minulého roka z našej spoločnej firmy vystúpil.“
Vysvetlil tiež, prečo fakturácia pokračovala cez spoločnosť jeho manželky. „Následne som využil zákonnú možnosť, že vo firme môžem pracovať ako rodinný príslušník a to je jediný dôvod, prečo fakturácia pokračovala cez firmu mojej manželky. Mojím jediným cieľom bolo, aby som nefiguroval v žiadnej súkromnej firme.“
Podľa jeho slov išlo o zákonný postup a jediným dôvodom bolo jeho rozhodnutie nevystupovať ako spoločník alebo konateľ súkromnej spoločnosti.
Firma bola témou už počas prezidentskej kampane
Spoločnosť Eustra založili manželia Korčokovci v roku 2023 po tom, ako Ivan Korčok odišiel z diplomacie a rozhodol sa pôsobiť v súkromnom sektore. Počas prezidentskej kampane nechcel podrobnejšie hovoriť o podnikaní spoločnosti. Až v televíznej debate pred druhým kolom volieb uviedol, že firma prestala byť aktívna v deň, keď oznámil kandidatúru.
„Áno, založil som takúto firmu spoločne s mojou manželkou, lebo som odišiel z politiky a chcel som skúsiť život v súkromnom sektore. Tá firma je dávno neaktívna, presne odo dňa, keď som oznámil prezidentskú kandidatúru,“ povedal. Ako však neskôr upozornil Denník N, spoločnosť po prezidentských voľbách vykázala zisk 135 000 eur. Korčok následne vysvetľoval, že firma poskytovala poradenské služby v oblasti zahraničných investícií a európskych politík, mená klientov však nezverejnil.
Rozhodujúcu časť tržieb prinieslo Progresívne Slovensko
Po odchode Ivana Korčoka zo spoločnosti zostala jej jedinou majiteľkou Soňa Korčoková, ktorá v minulosti pôsobila v realitnom biznise. Vlani firma dosiahla tržby vo výške necelých 99 000 eur. Väčšinu tejto sumy tvorili platby od Progresívneho Slovenska, ktoré spoločnosti uhradilo približne 68 000 eur za prácu svojho podpredsedu na príprave volebného programu.
Práve táto skutočnosť otvorila diskusiu o tom, či sa hnutie neriadi rovnakými pravidlami, aké dlhodobo vyčíta svojim politickým oponentom.
Odmenu chce dostávať priamo
Po zverejnení informácií Ivan Korčok oznámil, že spôsob vyplácania odmeny zmení. Podľa TASR si v najbližších dňoch zriadi živnosť a odmenu od Progresívneho Slovenska bude dostávať priamo. Tvrdí, že tým odstráni akékoľvek pochybnosti o transparentnosti. Zároveň zdôrazňuje, že peniaze smerovali za jeho prácu pre hnutie a nie jeho manželke.
„V záujme transparentnosti a vyvrátenia akýchkoľvek budúcich pochybností si preto v najbližších dňoch zriadim živnosť, cez ktorú budem priamo dostávať odmenu z PS,“ ukončil status.
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