Paľo Habera o sebe odhalil tri utajované fakty. Donedávna mal jednu nohu kratšiu o 2 centimetre

Známe osobnosti si verejnosť často spája najmä s ich prácou, no mimo kamier môžu mať záľuby a skúsenosti, ktoré by im tipoval len málokto. Niekoľko krátkych priznaní o nich niekedy prezradí viac ako dlhý rozhovor.
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Spevák a legendárny porotca každej doterajšej série SuperStar Paľo Habera, ktorý nebude chýbať ani v tohtoročnom ročníku, žije už neuveriteľných 26 rokov po boku českej modelky Daniely Peštovej.
Jeho kariéru i súkromie verejnosť sleduje celé desaťročia, napriek tomu na Instagrame odhalil tri skutočnosti, o ktorých fanúšikovia zrejme netušili. Porozprával o nezvyčajnej návšteve ľudového naprávača, svojej záľube v kosení trávy i mladosti strávenej na lyžiarskych svahoch.
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Jednu nohu mal kratšiu o 2 cm
Prvý fakt sa týkal jeho tela a zistenia, ku ktorému sa dopracoval iba pred niekoľkými dňami. Celú príhodu opísal s humorom a nezabudol pozdraviť ani muža, ktorý mu mal pomôcť.
„Prvý fakt: do minulého týždňa som mal túto nohu kratšiu o dva centimetre. Zistili sme to tak, že som išiel k jednému ľudovému naprávačovi do Tešedíkova, pánovi Zilizinovi. Vojtík, pozdravujem, on je Maďar,“ opísal Paľo Habera.
Celú situáciu podal s humorom a bez zbytočného dramatizovania. Naprávač ho mal požiadať, aby sa predklonil, a následne mu oznámil, že jeho nohy nie sú rovnako dlhé. Spevák tvrdí, že mu ich dokázal napraviť a rozdiel už viac nevníma.
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„Tu sa trošku prehni,“ povedal mu naprávač. Habera pokračoval: „Tak som sa zohol a on mi hovorí, že mám jednu nohu kratšiu ako druhú. Tak mi to tam akože nahodil naspäť. Teraz mám obe nohy rovnaké,“ pokračoval.
Habera nespresnil príčinu rozdielnej dĺžky nôh ani prípadné ťažkosti, ktoré mu mohla spôsobovať. Po návšteve však tvrdil, že má obe nohy rovnako dlhé, a celú príhodu podal s humorom. Nezvyčajnú skúsenosť zaradil medzi fakty, ktoré o ňom verejnosť doteraz nepoznala.
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Obyčajná práca patrí medzi jeho záľuby
Druhé priznanie bolo oveľa jednoduchšie, no v podaní známeho speváka mohlo fanúšikov pobaviť. Habera totiž začal vetou, ktorá na chvíľu vyznela dvojzmyselne, vzápätí však vysvetlil, čo má na mysli. „Druhý fakt: mám rád trávu, rád kosím,“ prezradil.
Za obrazom rockera, ktorý vypredáva koncerty a dlhé roky hodnotí mladé spevácke talenty, sa tak ukrýva celkom bežná záľuba. Kosenie trávnika vníma ako činnosť, ktorú robí rád, nie iba ako nepríjemnú povinnosť okolo domu.
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Habera neprezradil, ako často sa ku kosačke dostane ani aké veľké plochy má za sebou. Manuálna práca mu rozhodne nie je cudzia. Už vlani sa na Instagrame ukázal v teplákoch, zimnej bunde a s lopatou v ruke. Obyčajný moment označil za realitu bežného života, ktorou chcel vyvážiť „načančané“ fotografie z koncertov.
Lyžiarskeho inštruktora robil do 20 rokov
Tretí fakt súvisel s Haberovým rodným krajom a mladosťou. Spevák pochádza z Brezna, preto mal k horám a zimným športom blízko odmalička. Lyžovaniu sa nevenoval iba rekreačne, istý čas dokonca pracoval ako inštruktor.
„Tretí fakt: robil som lyžiarskeho inštruktora až do dvadsiatky. Som totiž z Brezna – hory, Chopok, Čertovica. To je moje,“ odhalil ešte o sebe. Práca lyžiarskeho inštruktora naznačuje, že sa na svahu vedel pohybovať natoľko dobre, aby svoje skúsenosti odovzdával ďalším ľuďom.
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Chopok a Čertovica preňho nepredstavujú iba známe turistické miesta. Spájajú sa s prostredím, v ktorom vyrastal a ktoré dodnes vníma ako svoj domov.
V SuperStar zostáva aj v roku 2026
Paľo Habera sa na obrazovky vráti v novej sérii SuperStar, ktorá odštartuje 2. septembra 2026. V porote ho doplnia Ewa Farna, Jakub Prachař a Calin, moderovania sa ujme Leoš Mareš. Pre divákov zostáva Habera jednou z najvýraznejších tvárí celej speváckej šou.
Verejnosť ho sleduje celé desaťročia, napriek tomu sa o ňom stále nájde niečo, čím dokáže fanúšikov prekvapiť.
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