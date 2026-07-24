Video turistky na dovolenke rozosmialo ľudí. Potápala sa v mori s plastovou nádobou na hlave

Žena sa potápa s plastovou nádobou, pláž v Chorvátsku

Foto: Screen TikTok (@biljanugljar)/Unsplash

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
"Maska bola drahá," smejú sa ľudia v komentároch.

Sociálne siete obletelo virálne video, ktoré pobavilo množstvo ľudí. Ukazuje ženu na dovolenke, ako sa snaží potápať v mori. Má to však háčik. Namiesto potápačských okuliarov či šnorchla použila len plastovú nádobu, do ktorej vložila hlavu. Vytvorila si tak svoju vlastnú originálnu potápačskú masku.

Ako píše chorvátsky portál Dnevnik, na sociálnej sieti TikTok sa šíri video turistky potápajúcej sa v mori len s plastovou nádobou na hlave.

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Vyzerá to tak, že žena sa chcela potápať, ale nemala po ruke potápačské okuliare ani šnorchel, tento problém sa rozhodla vyriešiť veľmi originálne. Hlavu si položila do plastovej nádoby v tvare štvorca a pokúsila sa s ňou ponoriť pod hladinu, čo sa jej ale nepodarilo. Plastová nádoba ju totiž nadnášala, nakoniec tento svoj pokus o jedinečný spôsob potápania vzdala.

„Šnorchlovanie s nízkym rozpočtom“

Video s popisom v chorvátskom jazyku: „Plast končí naozaj všade,“ má takmer 2 milióny zobrazení, cez 36-tisíc označení páči sa mi to a 419 komentárov, v ktorých sa z nej ľudia poriadne smejú.

„Maska bola drahá.“

„Chúďa, len sa chcela pozrieť na rybičky.“

„Ako sa volá táto disciplína?“

„Šnorchlovanie s nízkym rozpočtom.“

„Toto by som čakal od dieťaťa,“ smejú sa ľudia v komentároch.

@biljanugljar

#more #balkan #humor #viral #fyp video: instagram glasgradiske

♬ original sound – 💡Svjetlana

Ľudí však pobavili aj ďalší dovolenkári

Tento rok obletelo internet aj viacero ďalších videí a fotografií dovolenkárov, ktorí pobavili ľudí. Napríklad v Chorvátsku sa dovolenkárom podarilo odfotografovať dvoch mužov na bielom motorovom člne so strechou, ktorí majú vzadu na palube lode päť kôz, ktoré si užívajú výhľad na more. Ľudia sa z nich smiali, že vyzerajú ako z Rozprávok bratov Grimmovcov, ale na dalmatínsky štýl.

Prečo sa muži rozhodli kozy previezť na člne, kam ich viezli a či sa im zvieratá podarilo v poriadku previezť do ich cieľovej destinácie, však zostáva záhadou, rovnako aj to, či išlo o turistov alebo o miestnych mužov. Ostáva nám len veriť, že všetci prežili jazdu bez ujmy na zdraví a že im kozy napokon neposkákali do mora.

Predtým sa zas šírila rovnako vtipná fotografia turistov v Chorvátsku, ktorí pri parkovaní lode skončili v mori aj s autom. Spomínaná fotografia zachytila dvoch mužov oblečených len v plavkách, ako sa snažia spustiť svoj malý modrobiely motorový čln (zaistený o auto – čierne SUV) do vody.

Pri cúvaní však šofér auta zjavne neodhadol vzdialenosť a v mori skončil aj so zadnými kolesami auta. Okrem toho je pláž piesočnatá, čo pravdepodobne spôsobilo turistovi ešte väčší problém dostať svoje auto z vody. Ľudia sa z nich v komentároch smiali, že more nie je parkovisko.

Muži parkujú čln do mora
Foto: Screen Facebook (@dnevnadozaprosjecnogdalmatinca)

Pred pár dňami sa však na sociálnych sieťach objavili aj dve videá, ktoré ľudí nielenže rozosmiali, ale aj poriadne pobúrili.

Prvým je video, ktoré ukazuje rodinu pochádzajúcu pravdepodobne z Bulharska, ktorá sa počas dovolenky v Grécku rozhodla pre netradičný spôsob, ako si pripraviť obed. Miesto reštaurácie či kuchyne v apartmáne sa rozhodli uvariť si mäso priamo na pláži medzi inými dovolenkármi. Rodina na videu si najprv krája veľké množstvo surového mäsa a potom ho varí na panvici na plynovom horáku. Viacerých ľudí to poriadne znechutilo.

Druhým je video turistov v hoteli v Španielsku, ktorí sa rozhodli vyriešiť nedostatok ležadiel pri bazéne po svojom. Desiatky dovolenkárov odignorovali nepísané pravidlo a neváhali si obsadiť miesto uterákom. Na videu je vidieť turistov, ako stoja v dlhom rade pri vstupe do bazénového areálu a čakajú na otvorenie, následne utekajú a bijú sa o ležadlá.

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