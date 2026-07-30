Česko ovládlo rebríček top destinácií a my môžeme iba závidieť. Vyrazte sem na dovolenku

Turizmus na viacerých miestach zažíva vzhľadom na stúpajúce ceny všetkého turbulentné obdobie. Európskym destináciám sa však napriek tomu darí a vyhľadáva ich čoraz viac turistov. Prieskum ukazuje, že čoraz väčší záujem je aj o dovolenku v susednom Česku.
Európe sa v turizme darí
Ako informuje web Euronews, nový prieskum spoločností Amadeus Travel Intelligence a UN Tourism odhalil európske destinácie, ktoré cestovatelia v poslednom čase radi navštevujú. Hoci stále nájdete aj lacné letenky, ceny stúpajú. Európe sa však napriek tomu z hľadiska turizmu darí pomerne dobre.
V apríli a v máji stúpla napríklad aj obsadenosť hotelov v porovnaní s minulým rokom. Európa zostáva najlákavejšou turistickou destináciou na svete. V prvom štvrťroku tohto roka privítala viac ako 130 miliónov zahraničných turistov. Nech už sa pozrieme na ktorúkoľvek časť Európy, počet turistov v prvom štvrťroku narástol o 2 až 6 %.
Letecké spoločnosti zaznamenali najviac turistov z Ameriky, zo Španielska a z Nemecka. Čoraz viac turistov po Európe cestuje aj z Japonska, z Dánska či z Egypta. A kam chodia turisti najviac? Španielsko dominuje ako najvyhľadávanejšia aj destinácia v Európe s najväčším počtom rezervácií. Na prvé miesto v kategórii najrýchlejšie rastúceho počtu rezervácií sa dostalo Česko s medziročným nárastom o 18 %. Predbehlo dokonca aj Island.
Česko kraľuje rebríčku
Česko sa tiež umiestňuje na popredných priečkach rebríčka najvyhľadávanejších destinácií v strednej a východnej Európe. Obsadenosť hotelov sa po počiatočnom novoročnom poklese postupne zvýšila na viac ako 60 %. Hoci, ako sme spomínali, Česko predbehlo Island, stabilný rast spolu s Dánskom zaznamenala aj táto krajina. Poukazuje to na to, že ľudia túžia vidieť miesta s bohatou kultúrou a s ľahkým prístupom ku krásnej prírode. Za zmienku bez pochýb stojí napríklad Český Krumlov.
Odkláňajú sa tak od takpovediac tradičného turizmu. Údaje o rezerváciách tiež ukazujú, že cestujúci vyhľadávajú destinácie, ktoré ponúkajú jedinečné zážitky. O niečo viac v poslednom čase zaujímajú turistov aj Uzbekistan a Tadžikistan, ktoré si pri online vyhľadávaní získavajú čoraz viac pozornosti. V porovnaní s akoukoľvek inou oblasťou na kontinente sa letecké spojenia najviac rozširujú na juhu a v oblasti Stredomoria.
Nové letecké linky
Za posledný rok bolo spustených približne 1 100 nových leteckých liniek z rôznych krajín vrátane Nemecka, Francúzska, Talianska či Španielska. Nové linky pribudli napríklad aj zo Slovenska do Španielska. Prieskumy tiež ukazujú, že cestovatelia si dovolenku plánujú v predstihu a rezervácie si robia vopred.
Viac ako polovica rezervácií bola urobená s aspoň mesačným predstihom pred dovolenkou. Najviac dovolenkárov si rezervácie robí v časovom predstihu od 61 do 180 dní. Stále sa však nájde nemálo ľudí, ktorí si dovolenku rezervujú aj 14 dní pred odchodom. Využívajú tak zmeny v cenách a čakajú na rýchle zľavy. Dopyt po last-minute dovolenkách je tak čoraz výraznejší.
Vyrazte v horúčavách za chladom
Prieskum sa pozrel aj na vekové kategórie cestovateľov, pričom zistil, že 30 % z nich tvoria ľudia vo veku od 46 do 65 rokov. Ešte vyššie percento ľudí z tejto vekovej kategórie vyhľadáva Londýn, Paríž či Madrid.
Ak chcete rozpálené mestá vymeniť za chladnejšie miesta, pozrite si náš článok o tom, kam sa oplatí vyraziť. Čoraz väčšiu popularitu si získavajú dovolenky, ktorým sa hovorí „coolcations“. Ide o opak klasickej letnej dovolenky pri mori. Namiesto do trópov ľudia idú na miesta, kde je o niečo chladnejšie, aby sa popasovali s neznesiteľnými horúčavami.
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