Rusko odhalilo nové eso v rukáve: Jadrová ponorka môže niesť aj hypersonické rakety a útočiť na viacero cieľov

Rusko pokračuje v modernizácii svojej vojenskej techniky. V lodenici Sevmaš predstavilo novú jadrovú ponorku Ulianovsk, ktorá sa po dokončení zaradí do Severnej flotily. Moskva zároveň potvrdila, že v najbližších rokoch chce výrazne obnoviť svoju flotilu útočných ponoriek.
správy od nás budete mať ako prví.
Ruská lodenica Sevmaš v meste Severodvinsk pri Bielom mori počas slávnostného ceremoniálu vyviezla z montážnej haly najnovšiu viacúčelovú ponorku s jadrovým pohonom Ulianovsk. TASR o tom píše podľa webu Defence Blog.
Ponorku čakajú skúšky
Na ceremónii sa zúčastnil veliteľ ruského vojenského námorníctva Alexandr Moisejev a potvrdil, že ponorka sa po dokončení pripojí k ruskej Severnej flotile. Po základnej fáze výstavby ju teraz očakávajú dokončovacie práce, testovanie pri móle, plavebné a štátne skúšky a oficiálne odovzdanie ruskému námorníctvu.
Presun ponorky, niekedy nazývaný vyplavovanie alebo dokončenie sklzu v závislosti od konkrétneho procesu v lodenici, znamená, že trup a hlavné vnútorné systémy sú dokončené. Počas následnej fázy výstavby a námorných skúšok sa budú testovať pohon, navigácia, zbraňové systémy a schopnosť hlbokého potápania v reálnych oceánskych podmienkach.
Ruská trieda Jaseň-M (Projekt 885M) sú útočné ponorky s jadrovým pohonom, ktoré môžu niesť pozemné útočné strely Kalibr, protilodné strely Oniks a pravdepodobne aj hypersonické strely Cirkon (Zirkon).
Rusko chce nahradiť staršie ponorky
Podľa vyhlásenia lodenice už v ruskom námorníctve slúžia okrem základnej ponorky triedy Jaseň (Severodvinsk) ponorky modernizovanej triedy (Kazaň, Novosibirsk, Krasnojarsk a Archangeľsk), ponorka Perm podstupuje testovanie a dve ponorky Voronež a Vladivostok sú vo výstavbe.
V Sevmaši položili 17. júna 2026 kýl pre deviatu ponorku modernizovanej triedy Jaseň-M s názvom Murmansk, uvádza sa vo vyhlásení ruského ministerstva obrany.Ruskí predstavitelia verejne vyhlásili, že majú v úmysle nahradiť starnúcu flotilu útočných ponoriek zo sovietskej éry (triedy Oscar II, Akula a Sierra II) triedou Jaseň-M. Cieľom je do roku 2035 celková flotila približne 10 až 12 ponoriek tejto triedy.
Jednotkové náklady na výstavbu ponorky tejto triedy sa odhadujú od 700 miliónov až po viac ako 1,5 miliardy dolárov v závislosti od konkrétnej lode a obdobia jej výstavby, uvádza web Army Recognition.
Rusko obvinilo Durova z napomáhania terorizmu
Ruská federálna služba pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) zaradila zakladateľa platformy Telegram Pavla Durova na zoznam teroristov a extrémistov, uvádza sa v oznámení zverejnenom vo štvrtok na webovej stránke služby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v stredu obvinila Durova z napomáhania teroristickej činnosti, pretože podľa nej ukrajinskí špióni využívajú jeho sociálnu sieť na organizovanie útokov na území Ruska. Durov v súčasnosti žije v Dubaji a bude preto zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.
Reuters uvádza, že ide o ďalší krok ruskej vlády namierený proti sieti Telegram. Moskva sa na jeho úkor snaží presadzovať v Rusku svoje oficiálne platformy. Durov na to reagoval na platforme X, kde zverejnil svoju fotografiu s obscénnym gestom vztýčeného prostredníka. Na Telegrame ozrejmil, že doposiaľ nebolo „zverejnené žiadne rozhodnutie o označení Telegramu za zakázanú organizáciu, takže v súčasnosti neplatí žiadny zákaz jeho používania“.
Na zozname je aj Taliban a spoločnosť Meta
Telegram uvádza, že má viac ako miliardu používateľov. Populárny je najmä v Rusku, na Ukrajine a v ďalších krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Každodenne ho využíva aj Kremeľ, ruské ministerstvo obrany či desiatky vysokopostavených predstaviteľov krajiny.
Durov opustil Rusko v roku 2014 a neskôr presunul Telegram do Dubaja. Na zozname Rosfinmonitoringu sa zaradil k hnutiu Taliban či americkej technologickej spoločnosti Meta. Subjekty zo zoznamu majú zakázanú činnosť na území Ruska a osoby, ktoré sa s nimi spájajú, môžu byť trestné stíhané.
Nahlásiť chybu v článku