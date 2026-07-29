Kvíz: Ako dobre poznáš Slovensko? Na 2. otázke pohorí väčšina ľudí

Najvyšší bod Nízkych Tatier

Foto: Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Koľko toho vieš o Slovensku? A vieš toho dosť na to, aby si sa popasoval aj s takým kvízom, ktorý nebude najľahší?

Náš dnešný kvíz ťa prevedie otázkami o slovenskej geografii, výnimočných miestach, ale aj o významných osobnostiach alebo pamiatkach.

Tento kvíz preverí, ako dobre poznáš Slovensko a všetko o ňom. Správne odpovede zvládnu najmä tí, ktorí sa vo všetkých smeroch v našej krajine naozaj vyznajú. Pozor, ľahké to nebude.

Veríme však, že si poradíš. Koľko bodov sa podarí získať práve tebe?

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