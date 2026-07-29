Populácia ľudí musí klesnúť na 4 miliardy, môže sa to udiať prekvapivým spôsobom. Vedci dvíhajú varovný prst

Ľudia na priechode pre chodcov

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Zem nás už všetkých jednoducho nezvláda.

Počet ľudí na zemi prekonal 8,3 miliardy ľudí. Dokedy ale môže populačný nárast pokračovať? Vedci prišli s teóriou, ktorá niektorých možno nahnevá. Ak sa chceme mať dobre, je nevyhnutné, aby sa nárast zastavil. Ideálne by bolo, keby na svete do roku 2200 boli „len“ 4 miliardy ľudí.

Dôležité je pomalé zvrátenie rastu počtu obyvateľov

Ako informuje web IFL Science, pred niekoľkými dňami bola prostredníctvom časopisu Sustainable Development publikovaná štúdia, ktorá môže vyvolať vlnu kontroverzie. Jej autori si myslia, že hoci dnes na planéte žije viac ako 8,3 miliardy ľudí, do roku 2200 by bolo ideálne, keby to bola „len“ polovica.

Podľa odborníkov ale nie sú potrebné žiadne drastické opatrenia a nie je to také kruté, ako by to mohlo vyzerať na prvý pohľad. „Jemné spomalenie a zvrátenie rastu počtu obyvateľov a zmiernenie vplyvu na jedného obyvateľa predstavuje stratégiu, ktorá je prospešná pre prírodu aj pre ľudí,“ vysvetľujú svoj postoj. Zmiernil by sa tým tlak na prírodné zdroje, ktoré sú čím ďalej, tým viac vyčerpané.

Ak by boli najmä v chudobných regiónoch rodiny menšie, menej by ich ovplyvňovala chudoba. Zredukovala by sa aj miera znečistenia planéty, boj o zdroje, ale aj konflikty súvisiace s migráciou. V husto obývaných oblastiach by sa výrazne zvýšila kvalita životnej úrovne.

Veľký dav ľudí
Ilustračná foto: Unsplash

Uľavilo by sa planéte aj ľuďom

„Udržateľnejší vývoj počtu obyvateľov by prispel k ochrane prírodného dedičstva Zeme, vrátane divokých biotopov, voľne žijúcich druhov a klímy,“ dodávajú experti. Myslia si, že je to niečo, čo môžeme dosiahnuť, nie je to nezrealizovateľné. Reč totiž nie je o žiadnych zvrátených eugenických programoch či iných krutých opatreniach.

Jedným z prvých krokov je napríklad posilnenie a zlepšenie vzdelávania dievčat a žien v témach rodičovstva a plánovania rodiny, a to najmä v chudobnejších oblastiach sveta. Tam je pre mnohých vzdelávanie často nedosiahnuteľné a nedostupné.

Nejde pritom o prevratnú novinku. Keď Irán začal podporovať plánovanie rodiny, miera plodnosti (počet detí na jednu ženu) klesla z 4,08 v roku 1992 na 1,94 v roku 2001. V Južnej Kórei klesla z 4,07 v roku 1972 na 1,93 v roku 1984. V Kostarike bol síce pokles pomalší, ale trend zostal rovnaký – miera plodnosti klesla z 4,16 v roku 1972 na 1,98 v roku 2009.

Ľudia v meste
Ilustračná foto: Unsplash

Stačí viac slobody a vzdelania

Pokles pritom nebol dosiahnutý manipuláciou či donucovacími prostriedkami, ako je nútená sterilizácia. Podarilo sa to zlepšením služieb v oblasti reprodukčného zdravia a rozšírením vzdelávania dievčat. Ak ženy dostanú možnosť slobodne a vedome sa rozhodnúť, koľko chcú mať detí, pôrodnosť postupne klesá. Miestami dokonca dochádza k rapídnemu klesaniu.

Samozrejme, každá minca má dve strany a týka sa to aj zmieňovanej teórie. Diskusie o preľudnení neraz vedú k záverom, že človek je pre planétu bremenom a je nutné držať ho na uzde autoritárskou rukou. Ďalšia skupina zas verí, že na vine sú vlády, ktoré toho nerobia dosť, aby zmiernili tlak na dostupné zdroje.

Existujú dôkazy, že dokážeme vyprodukovať dostatok potravín na to, aby sme udržateľným spôsobom nakŕmili všetkých ľudí na planéte. Vyžadovalo by to však zásadné zmeny v prioritách a v politike.

Základnou myšlienkou novej štúdie ale je poskytnúť najmä ženám viac slobody a vzdelania. K tomu je však nevyhnutný globálny posun v mentalite. Cieľom ľudstva by nemalo byť hromadenie nekonečného majetku na planéte s obmedzenými zdrojmi a možnosťami. To je však niečo, o čom sa ľahko hovorí, no je náročné to realizovať.

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