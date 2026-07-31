Tisíce Slovákov čakajú zmeny: Sociálna poisťovňa pripomína dôležitý termín aj nové povinnosti

Foto: TASR/Maroš Černý, Pexels

Nina Malovcová
TASR
Sociálna poisťovňa pripomína, čo treba stihnúť do 10. augusta.

Pre desaťtisíce živnostníkov sa blíži dôležitý augustový termín. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že odvody za júl už mnohí zaplatia v novej výške. Pred odoslaním platby preto odporúča skontrolovať všetky údaje.

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Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2025 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2026, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2026 im uplynie 10. augusta 2026. V piatok na to upozornila Sociálna poisťovňa (SP).

Sociálna poisťovňa odporúča skontrolovať platby

„Rovnako uplynie 10. augusta 2026 lehota na úhradu poistného za júl 2026 (tzv. mikroodvod) aj tým SZČO, ktoré sú od 1. júla 2026 povinné platiť poistné po uplynutí tzv. odvodových prázdnin, alebo tým, ktoré v roku 2025 neboli SZČO. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých dňoch,“ priblížil hovorca SP Martin Kontúr.

Sociálna poisťovňa odporúča upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a takisto si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol k platbe. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.

Sociálna poisťovňa počas uplynulého mesiaca informovala 211 613 SZČO o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na ne vzťahuje od 1. júla 2026. Listom, teda v papierovej forme, im zaslala 162 658 zásielok a elektronicky do elektronických schránok ďalších 48 955.

Viac ako 145-tisíc SZČO čaká zmena výšky poistného

Oznámenie o vzniku a zániku sociálneho poistenia dostalo 65 955 SZČO a ďalších 145 658 dostalo informáciu o zmene vo výške sumy poistného. Poistné z osobitného vymeriavacieho základu (tzv. mikroodvod) bude platiť 54 962 SZČO a 135 034 SZČO bude platiť minimálne poistné. Maximálne poistné bude od júla 2026 uhrádzať 27 fyzických osôb, podnikateľov.

Peniaze
Ilustračná foto: Unsplash

Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2026 do 10. augusta 2026 sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2026 a novo určené poistné po prvý raz zaplatia do 9. novembra 2026. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.

Od augusta sa menia aj pravidlá pri pozastavenej živnosti

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od 1. augusta 2026 nebudú musieť pri pozastavenej živnosti nahlasovať Sociálnej poisťovni (SP) prerušenie povinného poistenia. O vzniku alebo skončení prerušenia poistenia bude naopak poisťovňa proaktívne informovať živnostníkov, a to v lehote do 20 dní. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.

Tento automatizovaný proces sa však týka len prípadov, keď SZČO nemá iné aktívne oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Rovnako nový postup neplatí, ak k pozastaveniu živnosti došlo pred 1. augustom 2026. V tom prípade musia živnostníci zmenu nahlásiť SP do 30 dní.

Aj naďalej budú musieť živnostníci do 30 dní nahlásiť prerušenie činnosti na základe iných oprávnení (mimo živnosti) alebo v prípade výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo pri detencii. Do ôsmich dní zas nahlasujú potrebu osobného a celodenného ošetrovania (od 15. dňa), dlhodobé ošetrovanie (od 91. dňa), nárok na rodičovský príspevok a trvanie dobrovoľnej vojenskej prípravy.

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