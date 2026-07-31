Slovensko čaká nebezpečný víkend: Teploty sa vyšplhajú až na 39 stupňov, odborníci varujú pred pobytom v prírode

Slovensko čaká mimoriadne náročný víkend. Teploty môžu vystúpiť až na 39 °C, krajina je po dlhom období bez výraznejších zrážok extrémne vysušená a meteorológovia upozorňujú, že podmienky na vznik veľkých prírodných požiarov budú patriť k najhorším za dlhý čas. Ak sa chystáte do lesa, na turistiku alebo k vode, odborníci vyzývajú na maximálnu opatrnosť. Stačiť môže jediná iskra.
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Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude nebezpečenstvo vzniku a šírenia požiarov počas najbližších dní mimoriadne vysoké. Predpovede ukazujú, že situácia sa nebude týkať len jedného popoludnia, ale pretrvá minimálne počas nasledujúcich šiestich dní. Dôvodom je kombinácia extrémnych horúčav, dlhodobého sucha a takmer úplne vysušeného prírodného materiálu.
Lesy sú extrémne vysušené, riziko bude ešte rásť
Najväčšie obavy meteorológov vyvoláva stav suchej trávy, lístia a drobných vetvičiek. Ich vlhkosť už teraz na väčšine Slovenska dosahuje najnižšie hodnoty a počas najbližších dvoch dní sa tento stav rozšíri prakticky na celé územie krajiny. Rovnako znepokojivá je situácia pri hrubších konároch a pňoch. Na západnom Slovensku ich vlhkosť klesla len na šesť až desať percent. Ak by v takýchto podmienkach vypukol požiar, mohol by sa veľmi rýchlo rozšíriť a jeho hasenie by bolo podstatne náročnejšie.
„Predpoveď indikátorov, ktoré sledujú vhodnosť podmienok pre vznik a šírenie požiarov v prírodnom prostredí pre dnešný a šesť nasledujúcich dní je mimoriadne znepokojujúca,“ upozorňuje SHMÚ.
Situáciu výraznejšie nezlepší ani studený front, ktorý sa počas víkendu priblíži k Slovensku. Meteorológovia očakávajú, že ovplyvní najmä sever krajiny, zatiaľ čo väčšina územia zostane naďalej pod vplyvom veľmi teplého a suchého vzduchu. Najvyššie riziko šírenia požiarov očakávajú na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji, no už v sobotu bude vysoké prakticky na celom území Slovenska.
„Kombinácia suchého prírodného materiálu a vysokého rizika šírenia požiarov môže viesť k veľkým prírodným požiarom,“ varujú meteorológovia.
Horúčavy potrvajú niekoľko dní
Nebezpečenstvo zvyšujú aj extrémne teploty. Na piatok vydal SHMÚ výstrahy všetkých troch stupňov. Najvyšší stupeň platí pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja a okres Veľký Krtíš, kde môže teplota dosiahnuť až 38 °C.
Druhý stupeň výstrahy platí pre celý Trenčiansky a Košický kraj, viaceré okresy Banskobystrického kraja, ale aj okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov, Vranov nad Topľou, Bytča, Martin, Turčianske Teplice a Žilina. Tam sa môže otepliť na 35 °C.
Prvý stupeň výstrahy je vydaný pre viaceré okresy Prešovského a Žilinského kraja a okres Brezno, kde sa očakáva približne 33 °C.
Ani víkend neprinesie výraznejšiu úľavu. V piatok budú denné maximá od 34 °C do 39 °C, na Orave a pod Tatrami okolo 32 °C. Podobne horúco bude aj v sobotu, keď sa popoludní môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo búrky, najmä na severe a západe krajiny. V nedeľu aj v pondelok zostanú teploty opäť na úrovni 34 °C až 39 °C, pričom len sever Slovenska môže byť o niečo chladnejší.
Na dôležitú pomoc v týchto horúčavách pre voľne žijúce zvieratá upozorňuje aj občianske združenie Sloboda zvierat. Pripomína, že počas horúcich a suchých dní majú vtáky, ježky aj ďalšie živočíchy čoraz väčší problém nájsť vodu. Združenie preto vyzýva ľudí, aby pred dom, na balkón, do záhrady alebo aspoň na parapet umiestnili misku s čerstvou vodou.
Tú je potrebné pravidelne dopĺňať a meniť. Do nádoby odporúča vložiť aj väčší kamienok, aby sa z nej mohli bezpečne napiť aj včely a ďalší hmyz bez rizika utopenia. Ak máte záhradu, pomôcť môžete aj plytkou nádobou s vodou na kúpanie pre vtáky alebo pravidelným zalievaním časti pozemku. Vlhká pôda uľahčuje ježkom, vtákom aj ďalším živočíchom hľadanie potravy a niektorým druhom poskytuje materiál na stavbu hniezd.
Horúčavy môžu byť nebezpečné aj pre zdravie
Pred vysokými teplotami varuje aj Úrad verejného zdravotníctva SR. Najviac ohrozené sú deti, seniori, tehotné ženy a ľudia s chronickými ochoreniami, najmä s problémami srdca, ciev či dýchacej sústavy. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ upozorňuje úrad.
Odborníci odporúčajú pravidelne piť tekutiny, aj keď človek nepociťuje smäd, obmedziť fyzickú námahu, zdržiavať sa mimo priameho slnka a počas najteplejších hodín dňa minimalizovať pobyt vonku. Samozrejmosťou by malo byť ľahké oblečenie, pokrývka hlavy, slnečné okuliare a používanie opaľovacích krémov.
Záchranári zároveň pripomínajú, že deti ani domáce zvieratá nikdy nesmú zostať v zaparkovanom aute. Ak sa objaví silná slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, treba čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc.
Najbližšie dni tak prinesú kombináciu dvoch rizík. Na jednej strane extrémne horúčavy, ktoré môžu ohroziť zdravie, na druhej mimoriadne vysoké nebezpečenstvo vzniku požiarov. Práve preto meteorológovia vyzývajú ľudí, aby sa počas pobytu v prírode správali maximálne zodpovedne. Jediná iskra totiž môže mať v súčasných podmienkach veľmi vážne následky.
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