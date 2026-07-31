Ľudstvo prekročilo ďalšiu nebezpečnú hranicu: Zem už tento rok vyčerpala svoje možnosti, začíname žiť na dlh

Planéta Zem

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Klimatická zmena
Nové výpočty ukázali tvrdú realitu, jedna Zem už ľudstvu nestačí.

Ľudstvo opäť dosiahlo deň, ktorý odborníci rozhodne neoslavujú. Od včerajšieho dňa totiž spotrebúvame viac prírodných zdrojov, než ich Zem dokáže za celý rok obnoviť. Znamená to, že až do konca roka budeme žiť na ekologický dlh, pričom podľa najnovších výpočtov by sme na súčasný spôsob života potrebovali až 1,73 planéty Zem.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Za sedem mesiacov ľudia spotrebovali toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže Zem obnoviť za celý rok. Svetový deň ekologického dlhu tento rok pripadá na 30. júla a od tohto dňa už planéta žije na ekologický dlh. Podľa medzinárodných výpočtov ľudstvo v súčasnosti spotrebúva prírodné zdroje o 73 percent rýchlejšie, než sa dokážu obnovovať.

Viac z témy Klimatická zmena:
1.
Čaká nás najsilnejšie El Niño v histórii: Horúčavy môžu byť len začiatkom, počasie sa zrejme výrazne zmení
2.
Vedci škrtajú scenár, ktorý rátal s oteplením o 4,5 °C. Klimatická budúcnosť sa mení
3.
So svetom je niečo veľmi zle: Zem môže v najbližších rokoch prekonať kritickú hranicu, vplyvy pocítime všetci
Zobraziť všetky články (128)

Planéta už nestačí tempu našej spotreby

Na pokrytie našej súčasnej spotreby by ľudia potrebovali 1,73 planéty. TASR o tom informovala environmentálna organizácia WWF Slovensko.

„Svetový deň ekologického dlhu je pripomienkou, že spôsob, akým dnes využívame prírodné zdroje, prekračuje možnosti našej planéty. Zároveň však máme veľkú časť riešení vo vlastných rukách. Vieme znižovať tlak na prírodu, chrániť a obnovovať ekosystémy a meniť spôsob, akým vyrábame a spotrebúvame. Čím skôr začneme, tým väčšiu šancu dáme prírode na obnovu a sebe na bezpečnú a odolnú budúcnosť,“ uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Záber na vysušenú pôdu
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Vlani pripadol Svetový deň ekologického dlhu na 24. júla. Iniciatíva Global Footprint Network uvádza, že posun o osem dní neskôr spôsobila najmä aktualizácia údajov, predovšetkým prehodnotenie schopnosti oceánov absorbovať uhlík. Aj napriek neskoršiemu dátumu tak rok 2026 predstavuje historicky najvyššiu úroveň ekologického nadmerného čerpania, tvrdí WWF.

Riešenia podľa odborníkov existujú

Dôsledky nadmerného využívania prírodných zdrojov sa prejavujú napríklad odlesňovaním, degradáciou pôdy, stratou biodiverzity či rastúcim množstvom oxidu uhličitého v atmosfére. „Dobrou správou je, že prírodu dokážeme obnovovať a zároveň môžeme meniť naše nároky na jej zdroje. Pomáha napríklad ochrana a obnova lesov a ďalších ekosystémov, prechod na obnoviteľné zdroje energie, obmedzenie plytvania potravinami či znižovanie závislosti od automobilovej dopravy,“ priblížila Plassmann.

Organizácia uviedla, že ak by sa napríklad podarilo znížiť plytvanie potravinami o polovicu, dátum by sa posunul o 13 dní. O 13 dní by ho posunulo aj zníženie automobilovej dopravy o polovicu a jej nahradenie verejnou dopravou, bicyklovaním a chôdzou. Zdvojnásobenie životnosti oblečenia by znamenalo posun o päť dní a nahradenie polovice globálnej spotreby mäsa rastlinnými alternatívami o sedem dní.

Vedci upozorňujú na vplyv rastúcich teplôt

Klimatické zmeny spôsobené človekom zintenzívnili sucho v Európe sprevádzané extrémnymi horúčavami. Podľa tímu medzinárodných vedcov, ktorí svoju správu zverejnili vo štvrtok, sú mimoriadne suché podmienky dôsledkom vysokých teplôt, a nie nízkeho množstva zrážok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Kontinent momentálne sužuje rozsiahle sucho. Po vlne júnových horúčav v krajinách ako Francúzsko a Rumunsko vyschli korytá riek, vyskytli sa tam lesné požiare a úrady museli pristúpiť k obmedzeniu spotreby vody. Nová štúdia zistila, že súčasné teplejšie podnebie urýchlilo úbytok vlhkosti z európskej pôdy, jazier a riek, čím sa zvýšila pravdepodobnosť výskytu extrémneho sucha.

Európa sa otepľuje najrýchlejšie na svete

Veľká časť Európy zaznamenala počas jari podpriemerné zrážky, no bolo to práve teplom vyvolané podnebie, v dôsledku ktorého je sucho „závažnejšie“, uviedla Mariam Zachariahová, spoluautorka štúdie zo skupiny World Weather Attribution.

Žena kráča cez vodná hmlu, ktorú nainštalovala miestna samospráva počas horúčav
Foto: TASR/AP

„Naše výsledky celkovo ukazujú, že toto sucho nie je v prvom rade príbehom o nízkych zrážkach, ale o teplejšej atmosfére, ktorá spôsobuje väčší deficit vlhkosti v krajine,“ povedala novinárom Zachariahová. „To znamená, že aj v regiónoch, kde sa zrážky zmenili len minimálne alebo sa očakáva ich sezónny nárast, riziko sucha naďalej stúpa,“ upozornila.

Podľa vedcov je to spôsobené tým, že teplejšia atmosféra dokáže udržať približne o sedem percent viac vodnej pary na každý nárast teploty o jeden stupeň Celzia. Planéta sa od rokov 1850 – 1900 oteplila o približne 1,4 stupňa, a to predovšetkým v dôsledku spaľovania uhlia, ropy a plynu.

Klimatické zmeny podľa vedcov spôsobujú to, že ničivé javy ako suchá, záplavy a vlny horúčav sú častejšie a intenzívnejšie, pričom Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete. Minulý mesiac bol podľa služby Copernicus Climate Change Service najteplejším júnom v histórii meraní v západnej Európe, pričom vlna extrémnych horúčav spôsobila tisíce nadmerných úmrtí.

Horúčavy boli také silné, že aj regióny, ktoré zažili relatívne vlhkú zimu, vyschli už o niekoľko mesiacov neskôr, uviedol pre novinárov spoluautor štúdie Dominik Schumacher z univerzity ETH v Zürichu. „Ak máte čoraz teplejší vzduch, vysaje to z pôdy vlhkosť. Potom sa ešte viac oteplí a pôda bude ešte suchšia,“ vysvetlil. Toto rýchle vysychanie zároveň pripravilo pôdu pre vznik lesných požiarov, dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Bratislave spustili unikátny projekt, ktorý vás ochladí v horúčavách. Celé je to zadarmo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac