Tom Holland prehovoril o konci v úlohe Spider-Mana. Vybral svojho nástupcu a odhalil plán odchodu

Nový Spider-Man sa dostal do slovenských kín v stredu, a zatiaľ čo sa film v deji pohol vpred o štyri roky, zdá sa, že je Tom Holland, predstaviteľ milovaného pavúčieho hrdinu, pripravený pohnúť sa ešte ďalej. Prehovoril totiž o tom, že je pripravený na odovzdanie tejto roly novému hercovi. Jeho vyjadrenie pritom prišlo len pár dní potom, ako bol David Jonsson menovaný ako nový Čierny panter.
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Ako zachytil portál PEOPLE, Tom Holland je pripravený odovzdať svoje schopnosti ďalšiemu Spider-Manovi, ktorý si navlečie tento oblek. 30-ročný Holland hovoril o konci svojho pôsobenia v úlohe marvelovského superhrdinu vrhajúceho pavučiny vo štvrtok 30. júla počas vystúpenia v podcaste Happy Sad Confused.
Je pripravený odovzdať masku niekomu ďalšiemu
„Máme kompletný plán, na ktorom pracujeme, povedal by som, už od dokončenia filmu Spider-Man: Bez domova [z roku 2021],“ povedal Holland a pokračoval: „Je to naplánované. Určite sa to ešte zmení, ale mám veľmi jasnú predstavu o odovzdaní štafety a myslím si, že je to naozaj vzrušujúce.“
Hoci by fanúšikovia mohli predpokladať, že sa mu bude s touto rolou lúčiť ťažko, nie je to tak. Holland totiž prezradil: „Viem, že bývam veľmi nadšený, keď máme tieto stretnutia a rozprávame sa o tom.“ A dodal: „Ale to je vec, ktorú chcem s touto postavou urobiť zo všetkého najviac, to je isté.“
Holland sa ako stredoškolák z Queensu Peter Parker a jeho superhrdinské alter ego Spider-Man prvýkrát objavil vo filme Captain America: Občianska vojna v roku 2016 a potom v roku 2017 viedol svoj prvý film v MCU Spider-Man: Návrat domov. Objavil sa aj vo filmoch Avengers: Nekonečná vojna (2018), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: Ďaleko od domova v tom istom roku a Spider-Man: Bez domova v roku 2021.
Herec je po Tobeym Maguireovi a Andrewovi Garfieldovi v poradí tretím, ktorý si nasadil masku, ktorá sa spája s touto hrdinskou rolou, a dostal sa na filmové plátna.
Koho by chcel ako nového Spider-Mana on
Hviezda filmu Odyssea navyše nedávno v rozhovore pre časopis Esquire rozprávala o hercovi, o ktorom dúfa, že bude hrať Spider-Mana ako ďalší. „Tak, ako bol Robert Downey pre mňa skvelým mentorom v mojich prvých troch filmoch, rád by som bol tou osobou pre kohokoľvek, kto príde po mne,“ povedal Holland pre magazín na adresu svojho kolegu, ktorý v MCU hral Iron Mana a do franšízy sa vracia ako Doctor Doom vo filme Avengers: Doomsday.
Holland zároveň prezradil, koho by on rád videl ako nového Spider-Mana. Najradšej by túto rolu odovzdal hviezde seriálu Adolescence Owenovi Cooperovi. „Owen Cooper by bol úžasný,“ povedal Holland pre Esquire v júni a dodal: „Samozrejme, je super talentovaný a momentálne sa o ňom hovorí všade.“
16-ročný Cooper už získal ocenenie za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe v limitovanej sérii alebo televíznom filme na Critics Choice Awards 2026, Zlatý glóbus za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe v televízii, cenu Emmy pre najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe v limitovanej alebo antologickej sérii alebo filme a ďalšie ocenenia za svoju rolu v napínavej limitovanej sérii Adolescence od Netflixu.
Prvé reakcie na film
Keďže je Spider-Man: Nový deň v kinách už pár dní, pozreli sme sa aj na prvé reakcie fanúšikov. Na portáli ČSFD mu zatiaľ udelili úctyhodných 84 percent a v recenziách prevládajú štyri hviezdičky. Reakcie sú pritom dosť protichodné, a tak sa určite oplatí navštíviť kino a spraviť si vlastný názor.
„Takto má vyzerať skvelá komiksovka. Doteraz „najdospelejší“ Spiderman,“ stálo napríklad v jednej recenzii, zatiaľ čo v ďalšej niekto naopak tvrdil: „Spajdy došiel, očakávania veliké preveliké… a nedoručil.“
Mnohí pritom v recenziách spomínali, že to nie je film, aký čakali, keďže sa nedočkali akcie či obrovských záporákov, ale film bol zameraný viac na vývoj postáv a následky Petrovho rozhodnutia. Niektorým chýbal moment prekvapenia, iní zas naopak chválili, že videli, ako Peter Parker na obrazovkách dospel a že sa príbeh uberal práve týmto smerom.
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