Zelenskyj reaguje na masívny útok: Kremeľ nechce mier. S Putinom bude rokovať po dohode na bezpečnostných zárukách

Vojna na Ukrajine
Rakety dnes ráno dopadli len kúsok od hranice so Slovenskom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že stretnutie medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom bude možné iba po dohode medzi Ukrajinou USA a ďalšími západnými spojencami o bezpečnostných zárukách. Ako možné miesto stretnutia s Putinom navrhol Švajčiarsko, Rakúsko alebo Turecko. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúry AP a AFP.

Stretnutie lídrov dvoch znepriatelených krajín sa snaží zorganizovať americký prezident Donald Trump, ktorý v utorok potvrdil, že už začali prípravy takého rokovanie. Zelenskyj v ten istý deň uviedol, že je pripravený sa so šéfom Kremľa stretnúť bez predbežných podmienok.

Ukrajina však v súčasnosti intenzívne rokuje s USA a európskymi krajinami o komplexných bezpečnostných zárukách, ktoré by západní spojenci Kyjevu poskytli v prípade ukončenia bojov.

Podrobnosti sa prerokúvajú medzi poradcami pre národnú bezpečnosť a vojenskými predstaviteľmi a Zelenskyj sa domnieva, že do desiatich dní nadobudnú jasnejšiu podobu. Potom podľa vlastných slov očakáva, že bude pripravený na prvé priame rokovanie s ruským prezidentom od začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022.

Nové rakety Flamingo

Stretnutie by podľa neho malo byť trojstranné aj s účasťou Trumpa. Ten však presadzuje, aby sa najprv uskutočnilo bilaterálne stretnutie Zelenského a Putina.

Okrem stretnutia s Putinom sa Zelenskyj vyjadril aj k ďalším témam. Vo svojich komentároch, ktoré zaslal médiám, odmietol akúkoľvek rolu Číny pri garantovaní ukrajinskej bezpečnosti.

„Po prvé, Čína nám od začiatku nepomohla zastaviť túto vojnu. Po druhé, Čína pomohla Rusku tým, že otvorila svoj trh s dronmi… Nepotrebujeme garantov, ktorí Ukrajine nepomáhajú a nepomohli jej v čase, keď sme to naozaj potrebovali,“ vysvetlil.

Informoval tiež, že Ukrajina otestovala novú strelu s plochou dráhou letu, ktorá dokáže zasiahnuť ciele vzdialené 3000 kilometrov. Ukrajinci ju nazvali Flamingo a jej hromadná výroba by podľa prezidenta mohla začať vo februári.

Útoky pri hranici zo Slovenskom

Ruské sily v noci na štvrtok spustili na Ukrajinu 574 dronov a 40 rakiet, čo predstavuje najväčší útok Moskvy za ostatné týždne, informovalo ukrajinské letectvo.Ukrajinským jednotkám protivzdušnej obrany sa podarilo zneškodniť 546 dronov a 31 rakiet. Útok si vyžiadal najmenej jednu obeť.

Na západe Ukrajiny zahynula jedna osoba a niekoľko ďalších bolo zranených v dôsledku kombinovaného útoku dronov a krížových rakiet vo Ľvovskej oblasti, uviedol šéf regionálnej vojenskej správy Maksym Kozyckyj.

Útok poškodil desiatky obytných budov. V meste Mukačevo, blízko hraníc s Maďarskom a Slovenskom, bolo zranených 12 ľudí, z ktorých päť je hospitalizovaných.

Starosta mesta Luck Ihor Poliščuk oznámil nepriateľský útok dronmi a raketami, pričom zatiaľ nehlásil žiadne obete ani zranenia.Ruské ministerstvo obrany zároveň uviedlo, že zničilo 49 ukrajinských bezpilotných lietadiel v rôznych regiónoch, bez bližších informácií o obetiach či škodách.

Zelenskyj reaguje

Ruská armáda včera večer podľa ukrajinského prezidenta urobila jeden zo svojich šialených antirekordov. Útoky boli opäť zamerané na civilné ciele. Rusi útočili, ako keby neexistovalo žiadne globálne úsilie o zastavenie vojny. „Toto si vyžaduje reakciu. Z Moskvy stále neexistuje žiadny signál, že by skutočne chcela viesť vecné rokovania a ukončiť túto vojnu. Je potrebný tlak. Silné sankcie, silné clá. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú,“ napísal na sociálnej sieti.

