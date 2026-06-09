Ukrajina poškodila most, ktorý nazývajú brána na Krym: Drony druhý deň po sebe zasiahli strategickú trasu

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Poškodený most komplikuje spojenie s Krymom.

Ukrajinské drony zaútočili v utorok, druhý deň po sebe, na dôležitý Čonharský most spájajúci Ruskom okupované ukrajinské oblasti Krymu a Cherson. Informoval o tom Moskvou dosadený gubernátor Chersonskej oblasti Vladimir Saldo, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.

Most, ktorý sa nazýva aj „bránou na Krym“, poškodili ukrajinské bezpilotné lietadlá. Keďže autá cez most momentálne neprejdú, gubernátor odporučil alternatívnu trasu cez Perekopskú šiju, spájajúcu Krymský polostrov so zvyškom Ukrajiny. Podľa DPA sú útoky na Čonharský most súčasťou operácie, ktorú spustil Kyjev v máji s cieľom odrezať Krym od zvyšku okupovaných oblastí.

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Krym je pre Rusko strategickou základňou

Rusko okupuje Krym od roku 2014, keď ho anektovalo. Od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 slúži tento strategický polostrov ako základňa pre letecké útoky na ukrajinské územie a na zásobovanie ruských jednotiek na juhu Ukrajiny.

Mapa Ukrajiny a poloostrov Krym
Foto: No machine-readable author provided. Jeroen assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Na polostrov sa však dá z pevniny dostať iba troma prístupovými trasami: cez Čonharský most a Perekopskú šiju na severe a cez Kerčský most na východe, ktorý vybudovalo Rusko po anexii polostrova a spája ho s ruským Krasnodarským krajom. Kerčský most sa však nepovažuje za dostatočne bezpečný na prepravu paliva železnicou alebo nákladnými vozidlami.

Ukrajinské útoky v uplynulom období narušili tiež trajektovú dopravu medzi Ruskom a Krymom a ukrajinské drony útočia aj na cestu, ktorú Moskva vybudovala pozdĺž Azovského mora na zásobovanie Krymu. Na Kryme je preto akútny nedostatok paliva a miestni obyvatelia ho dostávajú na prídel.

Útoky na Krym prebehli aj včera

Ako sme vás už včera informovali, ukrajinský dron v noci na pondelok zasiahol osobný vlak smerujúci z Moskvy do Simferopola na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove. Pri útoku zahynul pomocník rušňovodiča. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
O útoku informoval Ruskom dosadený líder Krymu Sergej Aksionov, podľa ktorého sa nikto z pasažierov nezranil. Všetky spoje na zasiahnutej trase evakuovali a cestujúci ďalej pokračovali autobusmi.

Útoky na Krymskom polostrove, ktorý je pre Rusov obľúbenou dovolenkovou destináciou, výrazne ovplyvnili miestny turistický sektor. Experti odhadujú, že tento rok tam zavíta o tri až štyri milióny menej dovolenkárov. Problémy spôsobuje aj akútny nedostatok paliva, ktoré je na prídel pre pokračujúce ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru.

Ruské ministerstvo obrany uvádza, že v noci na pondelok ruské sily celkovo zostrelili 300 ukrajinských dronov. Zasiahnutý bol opäť aj ropný terminál v čiernomorskom prístave Novorossijsk.

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