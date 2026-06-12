Veľká nehoda pri Győri, zomrelo 8 ľudí: Mikrobus narazil do kamióna stojaceho v kolóne

Maďarsko zasiahla v piatok nadránom séria tragických dopravných nehôd. Najvážnejšia situácia nastala na diaľnici M1 pri meste Győr, kde v priebehu necelej hodiny došlo k dvom smrteľným nehodám. O život tam prišlo osem ľudí.
Ďalšia smrteľná nehoda sa stala na diaľnici M3, kde zahynul vodič kamióna. Podľa maďarských médií sa prvá nehoda na diaľnici M1 odohrala približne o 4:30 na 115. kilometri v smere na Hegyeshalom. Ako píše portál Hetek, kamión s tureckou evidenčnou značkou narazil do odstavených pracovných strojov. Po náraze vozidlo zachvátil požiar a vodič na mieste zomrel.
Druhá nehoda si vyžiadala sedem obetí
Len krátko po prvej tragédii došlo na tej istej diaľnici k ďalšej nehode. Približne o 5:00 ráno narazil na 113. kilometri moldavský mikrobus do nákladného vozidla stojaceho v kolóne, ktorá vznikla po predchádzajúcej nehode.
V mikrobuse cestovalo deväť ľudí. Sedem z nich utrpelo zranenia nezlučiteľné so životom a zomrelo na mieste. Ďalší dvaja pasažieri boli zranení a záchranári ich previezli do nemocnice. Polícia musela dotknutý úsek diaľnice úplne uzavrieť. Doprava bola odklonená pri križovatke 112 a vodiči museli využiť okolité cesty.
Ďalšia smrteľná nehoda na diaľnici M3
Tragické ráno pokračovalo aj na diaľnici M3 pri obci Mezőszemere. Na 123. kilometri v smere do Budapešti narazil kamión podľa svedkov bez brzdenia do piliera nadjazdu. Vodič utrpel smrteľné zranenia a nehodu neprežil. Náraz bol natoľko silný, že náklad sa vysypal na vozovku.
Úrady preto uzavreli smer do Budapešti v plnom rozsahu. Komplikácie zasiahli aj opačný smer na Miškovec, kde mohli vozidlá prechádzať iba odstavným pruhom.
Nehody spôsobili rozsiahle kolóny
Počas ranných hodín došlo na diaľnici M3 aj k ďalšej dopravnej nehode. Medzi obcami Bag a Hatvan sa v presmerovanom jazdnom pruhu zrazili tri osobné autá. Hoci si táto nehoda nevyžiadala obete na životoch, spôsobila rozsiahle dopravné komplikácie. Na viacerých úsekoch sa vytvorili kolóny dlhé viac ako päť kilometrov.
Príčiny všetkých nehôd naďalej vyšetrujú maďarské úrady. Záchranné a odstraňovacie práce pokračovali na viacerých miestach ešte aj počas dopoludňajších hodín.
Na sériu tragických nehôd reagoval aj maďarský premiér Péter Magyar, ktorý vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí. Zároveň požiadal o okamžitú a komplexnú správu o aktuálnej situácii v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na diaľniciach.
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