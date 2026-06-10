Do boja poslali raketu Flamingo: Ukrajina podnikla rozsiahle útoky na Rusko, zasiahla viaceré ciele

Ukrajinské sily zasiahli niekoľko kľúčových zariadení v Ruskom okupovanom prístave Mariupol, oznámil v stredu Kyjev. Úder podľa neho „výrazne obmedzil“ fungovanie logistického uzla, ktorý Moskva využíva vo vojne, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Ukrajinské dronové sily uviedli, že operáciu vykonali spolu s 1. azovským zborom a bezpečnostnou službou SBU a že v dôsledku útoku zostal prístav bez elektrickej energie. „Prístav využíval nepriateľ na vojenskú logistiku, ako aj na nezákonný vývoz ukrajinského obilia, uhlia a kovu do Ruska,“ uviedli ukrajinské sily v stanovisku. „Schopnosť nepriateľa využívať Mariupol ako logistické centrum je výrazne obmedzená,“ zdôraznili.
Zasahujú čoraz viac objektov v Rusku
Kyjev v noci na stredu zaútočil aj na ruské vnútrozemie, pričom ruské ministerstvo obrany oznámilo, že zachytilo 326 dronov. Agentúra DPA pripomína, že tento počet nie je možné overiť, no podľa všetkého išlo o rozsiahlejší útok. Podľa ruských kanálov na platforme Telegram zasiahol rafinériu v meste Samara na rieke Volga. Ruské úrady informovali aj o zásahu dvoch objektov infraštruktúry vo Vladimírskej oblasti. Podľa správ na Telegrame súvisia objekty s ropným priemyslom krajiny.
Predstavitelia mesta Čeboksary oznámili, že pri ukrajinskom útoku utrpeli zranenia tri osoby. „Minulú noc Ukrajina zasiahla raketou Flamingo vojenský závod v Čeboksary, ktorý dodáva okupantskej armáde súčiastky pre drony a rakety,“ vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina vyvinula vlastnú raketu Flamingo, no používa ju len zriedkakedy, pripomína agentúra AFP.
Úrady varovali pred dronovým útokom aj v sibírskom meste Omsk, kde je lokalizovaná najväčšia ruská ropná rafinéria. Doposiaľ však neboli hlásené správy o zásahu. Škody však zaznamenali po útoku v meste Sevastopol, kde dron zasiahol historické múzeum. Šéf okupačnej správy Michail Razvožajev označil incident na Telegrame za cielený útok na kultúrnu inštitúciu.
Ukrajina poškodila most, ktorý nazývajú brána na Krym
Ukrajinské drony zaútočili v utorok, druhý deň po sebe, na dôležitý Čonharský most spájajúci Ruskom okupované ukrajinské oblasti Krymu a Cherson. Informoval o tom Moskvou dosadený gubernátor Chersonskej oblasti Vladimir Saldo, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
Most, ktorý sa nazýva aj “bránou na Krym”, poškodili ukrajinské bezpilotné lietadlá. Keďže autá cez most momentálne neprejdú, gubernátor odporučil alternatívnu trasu cez Perekopskú šiju, spájajúcu Krymský polostrov so zvyškom Ukrajiny. Podľa DPA sú útoky na Čonharský most súčasťou operácie, ktorú spustil Kyjev v máji s cieľom odrezať Krym od zvyšku okupovaných oblastí.
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