Diaľnicu D1 v smere do Bratislavy cez víkend uzavrú: Budúci týždeň dostane stopku ďalší úsek

Diaľnica

Iluistračná foto: TASR - Marko Erd

Lucia Mužlová
TASR
Tunel Sitina podľa polície uzavrú od soboty (13. 6.) od 22.00 h do nedele do 10.00 h. Dôvodom je taktické cvičenie záchranných zložiek.

Diaľnicu D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo po Zlaté Piesky v piatok večer od 20.00 h uzavrú. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele (14. 6.) podvečer. Ďalší týždeň uzavrú vetvu z D4 na D1. TASR o tom informovali z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že ide o posledné dve obmedzenia pred odovzdaním celého úseku križovatky D1/D4. Polícia zároveň upozorňuje, že cez víkend bude obojsmerne uzavretý aj tunel Sitina.

Uzávera D1 v smere do Bratislavy je nevyhnutná pre dokončovacie práce, ktoré nie je možné vykonávať počas živej premávky, uviedla NDS. Ako priblížila bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, vodiči môžu použiť obchádzkovú trasu po štátnej ceste II/127 od križovatky Bernolákovo smerom na starú Seneckú cestu I/61.

Pozorne sledujte dopravné značenie

Diaľničiari zároveň upozornili, že v prípade zhoršenej dopravnej situácie môže byť cez víkend dočasne uzatvorená križovatka pri Metre v Ivanke pri Dunaji a aj križovanie cesty I/61 s Nádražnou ulicou. Prípadné uzatvorenie sa podľa nich nebude týkať autobusovej dopravy.

Diaľnica plná áut
Ilustračná foto: TASR/DPA

Tunel Sitina podľa polície uzavrú od soboty (13. 6.) od 22.00 h do nedele do 10.00 h. Dôvodom je taktické cvičenie záchranných zložiek.

Po víkendovej uzávere dôjde aj k zmene režimu dopravy pri Vajnorskom jazere. Ako spresnila NDS, odbočenie na Vajnory z D1 v smere od Trnavy bude možné najneskôr v križovatke Ivanka sever. Preto apeluje na motoristov, aby po uzávere pozorne sledovali trvalé dopravné značenia a nejazdili takzvane po pamäti.

Druhá uzávera sa dotkne len vetvy z D4 od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Ako priblížila NDS, pokiaľ to počasie dovolí, uskutoční sa budúci týždeň – od štvrtkovej (18. 6.) polnoci do nedele (21. 6.) popoludnia. Uzatvorí sa podľa nej aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4.

Najvýznamnejšia investícia do kvalitnejšej a plynulejšej cestnej dopravy v bratislavskom regióne má pred sebou posledné práce. Križovatka diaľnic D1/D4 pri Bratislave finišuje a už túto stavebnú sezónu diaľničiari odovzdajú križovatku motoristom do plnohodnotného užívania. Od odovzdania celého dopravného uzla delia motoristov už iba dve uzávery.
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