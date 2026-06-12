Následník Daniela Craiga sa stále vyberá. Názor prezradil aj Clooney, kto bude nový James Bond?

Clooney a James Bond

Foto: Profimedia / MovieStillsDB

Dana Kleinová
Horúcim kandidátom je Callum Turner.

Výberové konanie na nového Jamesa Bonda stále prebieha. Agent 007 sa objavil už v 25 filmoch, pričom ho stvárnilo viacero hercov ako napríklad Sean Connery alebo Pierce Brosnan a tým posledným, ktorý sa ním stal od roku 2006, bol Daniel Craig. Teraz by mal nástupníctvo prijať nový, mladší herec a favoriti sú jasní.

Ako sme vás nedávno informovali v článku, spoločnosť Amazon MGM Studios 15. mája potvrdila, že po tom, ako prevzala plnú kreatívnu kontrolu nad touto ikonickou špionážnou franšízou, začala s kastingom na nového agenta 007. Na platforme X viacerí používatelia tvrdili, že jedinou správnou voľbou pre Bonda je 43-ročný Henry Cavill, ktorý stvárnil Zaklínača aj Supermana. Ten však v úzkom výbere podľa dostupných informácií nie je.

James Bond
Foto: MovieStillsDB

Favoritov je viacero

Medzi najhorúcejších kandidátov na túto rolu pritom patria štyri mená: Jacob Elordi, Callum Turner, Harris Dickinson a Aaron Taylor-Johnson. V prípade Elordiho by pritom šlo o najmladšieho Bonda vôbec, čím by prepísal históriu týchto filmov. Výsledky stávkových kancelárií však ukazujú, že ľudia najviac veria, že úlohu agenta 007 získa Callum Turner a zdá sa, že tento názor začína panovať aj medzi hollywoodskymi hviezdami.

Callum Turner je britský herec a model. Vo filmovej sérii Fantastické zvery si zahral Theseusa, brata hlavnej postavy Newta Scamandera. Diváci ho tiež mohli vidieť vo filmoch Chlapci v člne, Emma. či Zelená miestnosť a objavil sa tiež na televíznych obrazovkách napríklad v seriáli Vládcovia nebies, kde si zahral hlavnú postavu, Buckyho. Milovníčky romantiky ho zas spoznali vo filme Navždy s tebou?, kde si postava Elizabeth Olsen vyberala, s kým strávi večnosť, a Turner si zahral jej lásku z mladosti. Objavil sa tak po boku hercov ako Austin Butler, Anya Taylor-Joy či Miles Teller.

Rozhodne tak nejde o novú tvár, ale o talentovaného herca, ktorý zažiaril v rôznych žánroch. S týmto názorom súhlasí aj George Clooney, ktorý pre portál The Hollywood Reporter povedal: “Dúfam, že Callum sa stane ďalším Bondom. Myslím si, že by bol skvelým Bondom. Je vysoký, pekný, šarmantný a Brit, takže je na to ako stvorený.”

Fantastické zvery
Foto: MovieStillsDB

Čo na to samotný herec?

Samotný Turner pritom nechcel prezradiť, či vôbec dostal pozvanie na kasting a či sú niektoré z klebiet pravdivé. Dokonca sa rozhodol neodpovedať ani na otázku, či je to rola, ktorú by si pre seba vedel predstaviť.

„Poviem vám, čo je na tej veci s Bondom také vtipné: Pýtajú sa vás na to aj vaši najlepší priatelia, píšu vám ľudia, s ktorými ste nekomunikovali už 10 rokov – a vy o tom vôbec nič neviete!“ povedal herec a dodal: „Je to taká zvláštna situácia, keď sa niečo deje a zároveň sa vlastne nedeje vôbec nič. Naozaj o tom neviem vôbec nič. Príde mi to celkom zábavné.“

Callum Turner a Dua Lipa
Foto: Profimedia

Jediné, čo tak vieme dnes s istotou, je, že hoci jeho budúce filmové projekty ešte nie sú isté, v láske má jasno. Len nedávno sa totiž zosobášil so speváčkou Duou Lipou, a to rovno dvakrát. Najprv mali obrad v Londýne a potom sa presunuli do Palerma. Novomanželia prileteli na Sicíliu súkromným lietadlom a ubytovali sa v luxusnom hoteli Villa Igiea. Na tejto svadbe pritom mal byť aj luxusný zoznam hostí s menami ako Elton JohnKylie MinogueHarry StylesDonatella Versace či Robbie Williams.

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