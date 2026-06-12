Dušan Kováčik je späť na prokuratúre: Berie plat 1500 v čistom, aj keď nechodí do práce

Záber na Dušana Kováčika

Foto: TASR – Ján Krošlák

Roland Brožkovič
TASR
Museli ho znova zaradiť medzi prokurátorov.

Dušan Kováčik, ktorý je síce momentálne na slobode, no čelí viacerým stíhaniam a v roku 2017 bol právoplatne odsúdený na osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur za branie úplatku, je späť na prokuratúre a berie aj plat.

Kováčik je tak opäť prokurátorom a mesačne berie asi 1 500 eur v čistom. Je to z dôvodu, že Najvyšší súd v decembri zrušil jeho právoplatné odsúdenie, píšu Aktuality pre ktoré to potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová. „Dušan Kováčik je prokurátorom, ktorý má pozastavený výkon funkcie prokurátora. V tomto období nemá práva ani povinnosti prokurátora,” povedala. Museli ho preto znova zaradiť medzi prokurátorov. Do práce však nechodí, pretože je obvinený v ďalších kauzách.

Pokračoval Očistec

Tento týždeň pritom pokračovala kauza Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú.

Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Žiadali zastaviť trestné stíhanie.

Obvinený Tibor Gašpar počas pojednávania v kauze Očistec
Foto: TASR/Ján Krošlák

Medzi obžalovanými sú nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, súčasný podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar, ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či niekdajší prezident finančnej správy František Imrecze Všetci urobili vyhlásenie, že sú nevinní.

Rovnaké vyhlásenie urobili aj ďalší obžalovaní, vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško, Marián Zetocha, Róbert Krajmer, Milan Mihálik či expolicajt Roman Stahl. Práve procesný návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s jeho vecou bolo dôvodom na odročenie hlavného pojednávania hneď v jeho prvý deň 11. mája.

Ako zároveň oznámil obhajca Marek Para, ktorý v procese zastupuje Tibora Gašpara, Norberta Bödör, Mariána Zetocha, Milana Mihálika a Róberta Krajmera, jeho klienti v tomto štádiu konania vypovedať nebudú. Prokurátor musí najprv spresniť skutky.

„V rámci dovolacieho konania súd skonštatoval, že v mojej prvej veci bolo v podstate vykonané všetko, celé konanie, či už prípravné, hlavné pojednávanie, zaujatými orgánmi – či už zaujatý vyšetrovateľ, jeden sudca, druhý sudca. Dnes ste mali možnosť takisto počuť, že aj v tomto konaní úkony vykonávali zaujatí vyšetrovatelia. Kontaminovali celé prípravné konanie. Na základe týchto nezákonných úkonov bola spracovaná obžaloba. Ja ju považujem takisto za nezákonnú,“ konštatoval pre médiá Dušan Kováčik.

Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny

Ako pokračoval, vôbec nevie, za čo mu bolo vznesené obvinenie. „Neviem, aké som mal dávať informácie, kedy som ich mal dávať a v akých trestných veciach. Neviem, aké pokyny som mal dostávať a v akých trestných veciach,“ zdôraznil bývalý špeciálny prokurátor.

Obvinený Tibor Gašpar počas pojednávania v kauze Očistec
Foto: TASR – Ján Krošlák

Skupinu okolo Norberta Bödöra obžaloba viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, prijímania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli. Dohodu o vine a treste odmietli v pondelok uzavrieť.

„Najzávažnejšie obvinenie je založenie, zosnovanie zločineckej skupiny, kde sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila de facto civilná osoba, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov. Nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorí im zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli ustanovení aj do tých funkcií, aby plnili pokyny súkromnej osoby,“ reagoval prokurátor Bohdan Čeľovský v súvislosti s obžalobou. Ako zdôraznil, konanie je zákonné a dôvodné.

V rámci korupčnej trestnej činnosti obžaloba uvádza viaceré sumy, najvyššia suma úplatku mala vraj predstavovať pol milióna eur. „Ide o závažnú korupciu a jej závažnosť je zvýšená ešte tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že ich vlastne ochránia pred mafiou, a nie že budú robiť pre mafiu,“ doplnil prokurátor. Podľa neho výhrady obhajoby vyhodnotí súd a je na ňom, ako sa postaví k ich námietkam. Proces bude pokračovať v júli.

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