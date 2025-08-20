Ukrajina už používa novú zbraň Plameniak, mení taktiku boja: Rusom môžu poriadne zavariť, už trafili prvé ciele

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Má dolet 3 000 kilometrov a unesie vyše tony výbušnín.

Ukrajina predstavila zbraň, ktorá môže výrazne zmeniť hru. Nová raketa s názvom Plameniak má podľa ukrajinských médií dolet až 3 000 kilometrov a dokáže niesť výbušnú hlavicu s hmotnosťou viac než 1 150 kilogramov.

Ako informuje portál Dzerkalo Tyzhnia, zbraň Plameniak je schopná zasiahnuť ciele hlboko na území Ruska. Podľa denníka Ukrainska Pravda je raketa navrhnutá tak, aby bola odolná voči elektronickým zbraniam. Pravdepodobne využíva systém GPS s CRPA vysielačom, ktorý jej umožňuje vyhnúť sa narušeniu signálu. Dosahuje rýchlosť približne 900 kilometrov za hodinu a podľa všetkého je pripravená na sériovú výrobu.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Chcú nasadiť odstrašujúcu silu: Nemecko po vojne v rámci mierovej misie zrejme pošle svojich vojakov na Ukrajinu
2.
Trump nepošle vojakov na Ukrajinu, udelil však výnimku: Na prvom stretnutí s Putinom a so Zelenským sa nezúčastní
3.
Ukrajina podľa neho nemôže byť v NATO: Podľa Fica existujú dva predpoklady na ukončenie vojny
Zobraziť všetky články (1161)

Už bola nasadená v boji

Plameniak má za sebou niekoľkomesačné úspešné testovanie. Ukrainska Pravda píše, že nová zbraň už zasiahla ciele priamo na ruskom území, aj keď presná lokalita zatiaľ nebola zverejnená.

Za vývojom rakety stojí spoločnosť FirePoint, ktorá je dnes známa najmä výrobou dronov. Tie ukrajinská armáda využíva vo veľkom v boji proti ruským okupantom a podobne masívne ich nasadzujú aj ruské jednotky. Vývoj Plamaniaka tak ukazuje, že Ukrajina posúva svoje schopnosti aj do raketovej technológie s oveľa väčším dosahom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mimoriadna situácia: Ranený medveď môže byť nebezpečný, ušiel po zrážke s vlakom. Obce varujú obyvateľov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac