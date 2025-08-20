Ukrajina už používa novú zbraň Plameniak, mení taktiku boja: Rusom môžu poriadne zavariť, už trafili prvé ciele

Ukrajina predstavila zbraň, ktorá môže výrazne zmeniť hru. Nová raketa s názvom Plameniak má podľa ukrajinských médií dolet až 3 000 kilometrov a dokáže niesť výbušnú hlavicu s hmotnosťou viac než 1 150 kilogramov.
Ako informuje portál Dzerkalo Tyzhnia, zbraň Plameniak je schopná zasiahnuť ciele hlboko na území Ruska. Podľa denníka Ukrainska Pravda je raketa navrhnutá tak, aby bola odolná voči elektronickým zbraniam. Pravdepodobne využíva systém GPS s CRPA vysielačom, ktorý jej umožňuje vyhnúť sa narušeniu signálu. Dosahuje rýchlosť približne 900 kilometrov za hodinu a podľa všetkého je pripravená na sériovú výrobu.
Už bola nasadená v boji
Plameniak má za sebou niekoľkomesačné úspešné testovanie. Ukrainska Pravda píše, že nová zbraň už zasiahla ciele priamo na ruskom území, aj keď presná lokalita zatiaľ nebola zverejnená.
Ukraine has successfully tested the „Flamingo“ ground-launched cruise missile. Domestically-designed and produced, the Flamingo has a range of up to 3,000 km and a payload of 1,000 kg.
Given that the U.S. is no longer a dependable ally to any country, this weapon is essential. pic.twitter.com/T4L0uSqgdB
— Michael MacKay (@mhmck) August 18, 2025
Za vývojom rakety stojí spoločnosť FirePoint, ktorá je dnes známa najmä výrobou dronov. Tie ukrajinská armáda využíva vo veľkom v boji proti ruským okupantom a podobne masívne ich nasadzujú aj ruské jednotky. Vývoj Plamaniaka tak ukazuje, že Ukrajina posúva svoje schopnosti aj do raketovej technológie s oveľa väčším dosahom.
Nahlásiť chybu v článku