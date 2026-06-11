Jav El Niňo už začal a bude poriadne silný: Vedci hovoria o možnom rekorde

Pohľad na Zem z obežnej dráhy

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Vedci očakávajú, že jeho intenzita bude v nasledujúcich mesiacoch narastať.

Americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) vo štvrtok oficiálne potvrdil, že v strednej a vo východnej časti rovníkovej oblasti Tichého oceánu už prebieha periodický klimatický jav El Niňo, ktorý sa prejavuje otepľovaním tamojších povrchových vôd. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

El Niňo mení globálne cirkulačné vzorce, ovplyvňuje zrážky, prúdenie vzduchu a často vedie k extrémnym prejavom počasia – od sucha až po záplavy. Vedci očakávajú, že jeho intenzita bude v nasledujúcich mesiacoch narastať a do konca roka môže dosiahnuť jednu z najsilnejších úrovní v moderných dejinách.

Vysoká pravdepodobnosť

Podľa NOAA existuje 63-percentná pravdepodobnosť veľmi silného El Niňa v období november – január, čím by sa zaradil medzi najvýraznejšie od roku 1950. „El Niňo je tu a môže byť jedným z tých, ktoré sa zapíšu do dejín,“ uviedla meteorologička NOOA Haley Thiemová.

Počas silných epizód El Niňa sa zvyčajne vyskytuje sucho v Amazónii, Indonézii a Austrálii, narušené sú monzúny v Indii, dochádza k výrazným zmenám množstva zrážok v trópoch a zvýšeniu globálnych teplôt v nasledujúcom roku, keď sa teplo z oceánov postupne uvoľňuje do atmosféry. Objavujú sa každých dva až sedem rokov a trvajú približne deväť až dvanásť mesiacov.

Záber na vysušenú pôdu
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Vedci upozorňujú, že tentoraz môže byť vplyv El Niňa zosilnený prebiehajúcim otepľovaním planéty spôsobeným spaľovaním fosílnych palív. Marc Alessi z neziskovej organizácie Únia znepokojených vedcov (UCS) varuje, že kombinácia klimatickej zmeny a potenciálne super silného El Niňa „môže ľahko posunúť globálne teploty na rekordné úrovne“.

Vlády v krajinách suchého podnebného pásma Strednej Ameriky už zvýšili úroveň výstrahy. V častiach Guatemaly, Hondurasu, Salvádoru a Nikaraguy panujú obavy z rozsiahleho sucha a následného nedostatku potravín. Vláda Guatemaly oznámila, že pre prípad potravinovej núdze má pripravených 1,1 milióna potravinových dávok.

Generálny tajomník OSN António Guterres nedávno vyzval krajiny sveta, aby prichádzajúce obdobie vnímali ako „naliehavé varovanie“. Podľa neho El Niňo „prileje olej do ohňa otepľujúcej sa planéty“ a jedinou účinnou odpoveďou sú opatrenia v oblasti klímy primerané rozsahu krízy – ukončenie závislosti od fosílnych palív, zrýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje, ochrana najzraniteľnejších a budovanie včasných varovných systémov.

Horúce leto

Naposledy sme vás informovali, že v súvislosti s javom El Niño hovoria vedci o nadpriemerne horúcom počasí pre strednú a južnú Európu. Jeho vplyv na atmosféru má byť silný už počas tohto leta. Podľa modelov vidíme náznaky zmeny atmosférického prúdenia, ktorá by mohla podporiť prílev veľmi teplého vzduchu zo Stredomoria a severnej Afriky do Európy.

Ľudia si úživajú slnečné počasie.
Ilustračná foto: Pexels

Odborníci zároveň sledujú aj jav známy ako Kelvinova vlna v Tichom oceáne. Ide o masu teplejšej vody pod hladinou oceánu, ktorá sa presúva smerom k povrchu. Kelvinova vlna môže ovplyvniť globálnu atmosférickú cirkuláciu a patrí medzi hlavné signály postupného rozvoja javu El Niño.

ECMWF okrem toho upozornil aj na hroziaci príchod sucha, ktoré môže zasiahnuť najmä časti strednej a západnej Európy. Rovnaký model naznačujú mapy publikované na stránke WXCharts, podľa ktorých by mohli byť zrážky pod dlhodobým priemerom.

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