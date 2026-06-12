Skontrolujte si schránku, bude tam oznámenie o referende: Chýba na ňom kľúčová informácia

V mnohých slovenských domácnostiach sa v posledných dňoch objavili oznámenia o pripravovanom referende. Niektorí ľudia však po ich otvorení zostali zmätení. V doručenej A4 papiera totiž nenašli odpoveď na základnú otázku: O čom sa vlastne bude hlasovať?
Na túto skutočnosť upozornila TV Markíza. Ministerstvo vnútra však tvrdí, že nejde o žiadnu chybu ani nedopatrenie. Úlohou oznámenia je podľa rezortu informovať občanov najmä o tom, kedy a kde môžu prísť hlasovať. Podľa riaditeľa odboru volieb ministerstva vnútra Martina Gajdoša, ktorý ho poskytol televízii, má takáto zásielka štandardnú podobu. Rovnako vyzerali aj oznámenia rozosielané pred referendom v roku 2023. Zákon navyše nevyžaduje, aby boli v dokumente uvedené konkrétne referendové otázky.
Hlasovať sa bude o dvoch otázkach
Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Prezident Peter Pellegrini stanovil jeho termín na 4. júla. Pôvodne mali občania rozhodovať aj o otázke týkajúcej sa skrátenia volebného obdobia, tá sa však napokon do hlasovania nedostala. Prezident ju vyradil s odôvodnením, že je ústavne sporná.
Vo volebných miestnostiach tak budú voliči rozhodovať o dvoch návrhoch. Jeden sa týka zrušenia doživotnej renty premiérovi Robertovi Ficovi, druhý obnovenia Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Kampaň je zatiaľ skôr v úzadí
Hoci sa referendum blíži, výraznejšiu kampaň zatiaľ na Slovensku veľmi nevidno. Demokrati hovoria, že s intenzívnejším oslovovaním ľudí počítajú až v záverečných týždňoch pred hlasovaním. Podpredseda strany Juraj Šeliga uviedol, že doteraz investovali približne 30-tisíc eur, najmä do billboardov. Väčšia terénna kampaň by sa mala rozbehnúť približne dva týždne pred referendom.
Referendová kampaň sa pritom riadi inými pravidlami než voľby. Zákon ju podrobne neupravuje, a preto organizátori nemusia viesť transparentné účty ani dodržiavať viaceré povinnosti, ktoré platia pre kandidujúce strany počas volieb.
Kampaň kritizuje aj SaS
Referendum síce podporuje princíp priamej demokracie, no predseda SaS Branislav Gröhling má výhrady k spôsobu, akým ho Demokrati vedú. „Nevidím, že by ľudí pozývali na toto referendum,” poznamenal Gröhling na adresu Demokratov. Poukázal na to, že do referenda zostáva sotva mesiac, no intenzívnejšiu kampaň zo strany organizátorov zatiaľ nevníma.
Šéf SaS zároveň referendum označil za veľmi drahý prieskum verejnej mienky. Podľa neho bude stáť viac peňazí, než predstavuje renta, ktorú má jedna z otázok zrušiť. Pripomenul tiež, že jedna z pôvodne navrhovaných otázok bola podľa jeho slov protiústavná, pričom to bolo známe už vopred. Pri zostávajúcich dvoch otázkach má zase pocit, že verejnosť na ne už odpoveď pozná. „Nebudem kampaňovať za toto referendum, pretože si myslím, že odpovede na tieto otázky dávno máme,” vyhlásil.
Publicista predpovedá nízku účasť
Skepticky sa na šance referenda pozerá aj publicista Juraj Hrabko. Za najpravdepodobnejší scenár považuje, že hlasovanie sa uskutoční bez pôvodne navrhovanej otázky o skrátení volebného obdobia a napokon nebude platné pre nízku účasť voličov. Podľa Hrabka navyše nemuselo byť hlavným cieľom iniciatívy dosiahnuť úspešné referendum, ale získať publicitu pre stranu, ktorá ho organizuje.
„Referendum nakoniec nebude platné. O to, koniec koncov, podľa mňa iniciátorom ani nešlo. Išlo im o to, zvýšiť povedomie značky svojej strany,“ predpokladá Hrabko. Pripomenul, že ešte v roku 2021 rozhodol Ústavný súd SR o tom, že referendová otázka na skrátenie volebného obdobia je v rozpore s ústavou.
Aj preto podľa neho nebolo prekvapením, že prezident Peter Pellegrini túto otázku z aktuálneho referenda vyradil. Hrabko zároveň upozornil na postoj súčasných predstaviteľov Demokratov z predchádzajúceho volebného obdobia. Podľa jeho slov vtedy možnosť skrátiť volebné obdobie referendom nepodporovali a dokonca prispeli k tomu, že sa táto možnosť z návrhu novely ústavy vypustila.
O hlasovací preukaz možno požiadať už len niekoľko dní
Ľudia, ktorí sa 4. júla nebudú nachádzať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu hlasovať aj v inej volebnej miestnosti na Slovensku. Potrebovať na to budú hlasovací preukaz. O ten možno požiadať elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky na portáli Slovensko.sk, prípadne písomne. Túto možnosť majú voliči do 15. júna.
Obec následne zašle hlasovací preukaz doporučenou zásielkou do vlastných rúk najneskôr do troch pracovných dní od prijatia žiadosti. Požiadať o hlasovací preukaz je možné aj osobne. V takom prípade tak musí volič urobiť najneskôr 3. júla počas úradných hodín obce, ktorá mu preukaz vydá bezodkladne.
Hlasovací preukaz oprávňuje voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska. Samotné referendum sa uskutoční 4. júla, volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Náklady na organizáciu referenda sa podľa odhadov vyšplhajú približne na 12 miliónov eur.
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