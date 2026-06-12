Oznámili lokality pre veterné turbíny: Dokopy by ich mohlo byť až 207, ide o 8 oblastí

Ministerstvo hospodárstva SR navrhlo vytvorenie ôsmich akceleračných zón pre veternú energiu. Vo vytypovaných územiach by sa mohli v budúcnosti povoľovať veterné projekty rýchlejšie ako dnes. Vyplýva to z návrhu strategického dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu v Slovenskej republike, ktorý zverejnil rezort hospodárstva.
Návrh počíta s možnosťou umiestnenia 207 veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom 1 449 megawattov (MW). Najväčšou navrhovanou zónou je Podhájska – Dvory nad Žitavou, kde dokument počíta so 46 turbínami s predpokladaným inštalovaným výkonom 322 MW. Väčšina navrhovaných zón sa nachádza na západnom a juhozápadnom Slovensku, jedna pilotná zóna je v okrese Michalovce.
Neznamená to hneď výstavbu
Ide o lokality Prietržka – Sobotište, Gbely – Štefanov, Vrakúň – Dolný Štál , Okoč – Zemianska Olča, Palárikovo – Nové Zámky, Komjatice – Mojzesovo, Podhájska – Dvory nad Žitavou a Pilotnú zónu Východ (1 a 2). Rezort hospodárstva zdôrazňuje, že zaradenie územia medzi akceleračné zóny neznamená automatické povolenie výstavby veterných parkov.
Konkrétne projekty budú musieť prejsť samostatným posúdením vplyvov na životné prostredie a ďalšími povoľovacími konaniami. Ak budú splnené zákonné podmienky, povoľovanie projektov v akceleračných zónach by malo byť rýchlejšie. Rozhodnutie má byť vydané najneskôr do 12 mesiacov. Dôležitú úlohu má mať Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá pôsobí ako špecializovaný stavebný úrad a jednotné kontaktné miesto pre projekty obnoviteľných zdrojov energie.
Ministerstvo zároveň uvádza, že postavenie samospráv má zostať zachované. Nesúhlasné stanovisko dotknutej obce má byť pre povoľujúci orgán záväzné. Rezort spomína aj možnú legislatívnu úpravu, ktorá by obciam garantovala minimálny poplatok za inštalovaný výkon počas celej prevádzky elektrárne.
Súčasťou návrhu sú aj zmierňujúce opatrenia pre prípadnú budúcu výstavbu. Týkať sa majú napríklad hlukových limitov, ochranných vzdialeností a režimov vypínania turbín na ochranu vtáctva a netopierov.Dokument ešte musí schváliť vláda SR. Slovensko ho má následne predložiť Európskej únii do konca augusta v rámci plnenia cieľa z plánu obnovy zameraného na vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie.
Odpor okolo turbín
Okolo veterných turbín je pritom na Slovensku posledné roky pomerne rušno, podpisujú sa desiatky petícií proti ich výstavbe a ľudia prepadávajú konšpiráciám a dezinformáciám. Téme sa sme sa s odborníkom venovali v našom staršom článku. Ministerstvo životného prostredia pritom ešte minulý rok v apríli predstavilo svoje vízie v oblasti veterných parkov. Zverejnilo návrh s názvom Metodika pre rozvoj veternej energetiky v SR, ktorý počíta najmä s prípravou akceleračných zón vhodných na rozvoj veternej energie.
Sociálnymi sieťami sa po informáciách o rozbehnutí výstavby veterných elektrární začali šíriť dezinformácie o ich negatívnych vplyvoch na ľudí a životné prostredie. Najčastejšie sa spomína vysoký hluk turbín, ktorý by vraj obmedzoval ľudí v spánku a údajný úhyn zvierat, ktorý by turbíny spôsobili. Tieto informácie vyvrátil Slovenský plynárensky priemysel (SPP), ktorý to podkladá viacerými štúdiami.
“Výstavba veterných elektrárni je určite pre štát výhodná. Slovensko sa zaviazalo plniť záväzky spojené s navyšovaním kapacity obnoviteľných zdrojov energie. Ak Slovensko nebude plniť tieto záväzky, hrozia mu rôzne pokuty a potencionálne aj strata prestíže v očiach veľkých investorov. Energia z vetra je závislá len od prírody a neovplyvňuje ju žiaden dodávateľ energie. Takže veterná energia je jednoznačne výhodná,” povedal vtedy pre interez energetický špecialista Rastislav Tvarog.
Aj on si všimol to, že počet dezinformácií v tejto oblasti stúpol. Tvarog však upozorňuje, že veterné elektrárne na Slovensku prakticky neexistujú a takéto informácie nie je možné porovnávať na domácej pôde.“Stačí sa pozrieť na Rakúsko – táto krajina sa považuje za “zelenú”. Keby boli veterné elektrárne nejako zásadne škodlivé, neboli by ich také množstvá,” dodal špecialista.
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