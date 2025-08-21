Napriek mierovým snahám prebiehajú brutálne útoky: Rusko zasiahlo hlavné mesto aj Ľvov, vyhlásili letecký poplach

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Vojna na Ukrajine
V regióne bola aktivovaná protivzdušná obrana.

Rusko v noci na štvrtok zaútočilo na ukrajinské mestá prostredníctvom viacerých bojových bezpilotných lietadiel a rakiet, napriek prebiehajúcim mierovým snahám. Informoval o tom vo štvrtok ráno ukrajinský portál The Kyiv Independent, píše TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.

Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry RBC Ukraine boli výbuchy počuť v Kyjeve a v západoukrajinskom meste Ľvov. Agentúra citovala vojenského gubernátora Ľvovskej oblasti Maxyma Kozyckého, ktorý zároveň uviedol, že v regióne bola aktivovaná protivzdušná obrana.

Ľudia bežali do úkrytov

V Kyjeve bol už v stredu večer vyhlásený letecký poplach a útoky dronov tam pokračovali aj počas noci. Aj tu bola nasadená protivzdušná obrana. Obyvateľom bolo nariadené, aby zostali v úkrytoch. Zatiaľ nie sú k dispozícii presné informácie o obetiach či materiálnych škodách.

Najnovšie útoky prichádzajú uprostred nedávneho úsilia amerického prezidenta Donalda Trumpa o riešenie vojny na Ukrajine.

