Veterinár varuje: Ak si chcete svojho psíka užiť čo najviac, týmto plemenám sa vyhnite, osobne by si ich nikdy nezadovážil

Šľachtenie spôsobilo, že dnes už mnoho psíkov nemá také črty ako v minulosti. No nie vždy je to na úžitok. Stačí sa pozrieť na mopslíkov, ktoré občas pôsobia, akoby už mleli z posledného. Veterinár sa rozhodol podeliť o svoj zoznam plemien, ktoré by doma mať nechcel.

Dobre si premyslite, do čoho idete

Ako informuje Mail Online, veterinár Amir Anwary sa v maximálne úprimnom príspevku na TikToku podelil o radu, ktorú by ste mali zvážiť, ak sa chystáte adoptovať si psíka. Varuje, že je potrebné si veľmi dobre premyslieť, do čoho ste ochotní ísť skôr, ako si domov privediete nového člena rodiny. Bez ohľadu na to, aký je psík rozkošný, mali by ste si vopred zistiť, aké zdravotné ťažkosti ho môžu v budúcnosti potrápiť a či sa o neho budete vedieť adekvátne postarať.

Jedno z prvých plemien, o ktorom sa hovorí, je jazvečík. Aj keď patria medzi veľmi populárnych štvornohých priateľov, veterinár by doma jazvečíka nechcel. Myslí si, že tieto psíky vedia byť mimoriadne tvrdohlavé a dokáže ich poriadne potrápiť separačná úzkosť. Sú tiež náchylné na choroby ovplyvňujúce chrbticu. Následkom toho sú to psíky, ktoré veľmi ľahko priberajú a so zvieracou obezitou sa nebojuje ľahko. Budúci majiteľ by mal s týmito možnosťami rátať a byť na ne pripravený.

Kvantum zdravotných komplikácií

Ďalším plemenom, ktoré by veterinár nechcel, je francúzsky buldoček, a to najmä pre kvantum zdravotných komplikácií, ktorými zvyčajne trpí. „Ak nemajú problémy s dýchaním, trápia ich ochorenia pokožky, ak nie tie, tak komplikácie s chrbticou,“ tvrdí Anwary. Jednoducho, starostlivosť o ne môže byť poriadne náročná a drahá.

Na zozname sa ocitol tiež belgický ovčiak Malinois, a to preto, lebo si vyžaduje neustálu fyzickú a mentálnu stimuláciu. Ak niekto pracuje na plný úväzok a má ďalšie záväzky, je málo pravdepodobné, že by tomuto psovi dokázal venovať potrebné množstvo času a energie. Následkom toho môže psík napáchať poriadnu neplechu.

Prečo by nechcel labradora?

Ďalšie plemeno milujú milióny ľudí, no taktiež nie je pre každého, reč je o border kólii. Je to pes stvorený na prácu a rovnako ako predošlé plemeno, potrebuje neustálu stimuláciu. Posledným plemenom na veterinárovom zozname je labrador. Mnohých možno prekvapí, že by Anwary nechcel ani toho. Vysvetľuje však, že je to plemeno silno poháňané túžbou po jedle a je schopné zjesť takmer čokoľvek, čo mu príde do cesty. Často ich preto pri nesprávnej starostlivosti trápi obezita a s ňou súvisiace komplikácie. Anwary priznáva, že má mäkké srdce a psíkovi by jednoducho nedokázal odoprieť maškrtu.

Veterinárove slová ale vyvolali kontroverziu. Ľudia tvrdia, že ide len o to, čo je človek pre psíka ochotný urobiť. Vraj tá námaha za to vždy stojí. Niektorí ľudia si uvedomujú, že ich obľúbené plemeno trápi mnoho problémov, no jednoducho si nedokážu pomôcť a vždy si zadovážia ďalšieho podobného psíka. Ďalší s odborníkom súhlasia a prízvukujú, že ak nie ste poriadne pripravení, jednoducho si psa domov neberte a zviera zbytočne netrápte.