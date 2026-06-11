Kráľovná Slovenska prezradila, ako sa jej páči v našej krajine: Fanúšikom poslala odkaz

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorú slovenský internet preslávil ako „kráľovnú Slovenska“, si počas návštevy našej krajiny postupne odškrtáva veci, ktoré podľa mnohých jednoducho treba zažiť.
V jej najnovšom videu pre magazín Vogue na sociálnej sieti sa jej pýtali, aký je to pocit konečne prísť na Slovensko. “Neuveriteľné, je to všetko, čo som si kedy predstavovala,” odpovedala. “Všetkých vás milujem a ďakujem za úžasnú podporu. Môj sen sa stal skutočnosťou,” odkázala ešte fanúšikom.
Ochutnala aj horalky či kofolu
Influencerka zároveň pokračuje v ochutnávaní našich typických pokrmov a v uplynulých hodinách už stihla ochutnať aj snáď našu najpopulárnejšiu sladkosť – horalky. Svojim sledovateľom najprv ozrejmila, že sú kombináciou arašidového masla a čokolády a priznala, že je to jej obľúbená kombinácia.
Už pri otváraní balenia keksíka nešetrila svojimi nadšenými dojmami a opísala, že horalky vyzerajú veľmi chutne. Po okúsení prvého sústa vypleštila oči a zhodnotila, že sadli aj jej chuťovým pohárikom. Teraz nám už iba zostáva čakať, kedy ochutná bryndzové halušky.
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Následne sa rozhodla siahnuť po ďalšej klasike. Kofola patrí medzi najznámejšie nápoje na Slovensku a pre mnohých je neodmysliteľnou súčasťou leta, výletov či stretnutí s priateľmi, a to najmä pre tých, ktorým nechutí pivo a ocenia inú čapovavú alternatívu. Nie div, že práve jej ochutnávka vzbudila na sociálnych sieťach pozornosť.
Zo sociálnych sietí až do Bratislavy
Príbeh Gwen McMullen sa začal na sociálnych sieťach, kde si mnohí Slováci všimli jej podobnosť s premiérom Robertom Ficom. Z pôvodne nenápadných príspevkov a vtipov sa postupne stal virálny fenomén, ktorý prerástol hranice internetu.
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Samotná influencerka sa rozhodla celú situáciu prijať s nadhľadom. Namiesto odmietania internetových vtipov ich premenila na súčasť svojej online identity a začala komunikovať so slovenskými fanúšikmi. Práve vďaka tomu si získala ďalších priaznivcov aj mimo Spojených štátov. „Celé sa to začalo na obrazovke telefónu. A teraz to bude skutočné. Uvidím ľudí, ktorí ma podporovali, naživo a budem im môcť podať ruku. To sa nedá porovnať so žiadnym lajkom,“ odkázala McMullen prostredníctvom organizátorov.
Fanúšikov čaká módna šou aj stretnutie
Hlavným bodom programu bude módna prehliadka značky Lombardi Fashion House. Počas večera sa uskutoční aj premiéra novej dámskej kolekcie, na ktorej sa McMullen podieľala. Návštevníci sa môžu tešiť aj na hudobný program, tanečné vystúpenia, stretnutie s influencerkou a oficiálnu afterparty. Organizátori zároveň avizujú, že v najbližších dňoch predstavia ďalších hostí a účinkujúcich.
„Dámsku kolekciu sme s Gwen nevytvárali preto, aby niekoho napodobňovala. Má slušať žene, ktorá vie, kto je,“ uviedol módny návrhár Jozef Grondžák. Bratislavské podujatie nebude jedinou zastávkou projektu. Organizátori pripravujú aj ďalšie akcie vrátane stretnutia fanúšikov v Prahe. Súčasťou plánov je aj dokumentárny film, ktorý sa bude venovať nielen virálnej popularite Gwen McMullen, ale aj témam identity, duševného zdravia a vplyvu sociálnych sietí.
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