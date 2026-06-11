Kráľovná Slovenska prezradila, ako sa jej páči v našej krajine: Fanúšikom poslala odkaz

Influencerka Gwen McMullen

Foto: Instagram - gwynethmcmullen (reprofoto)

Roland Brožkovič
Nina Malovcová
Influencerka zároveň pokračuje v ochutnávaní našich typických pokrmov.

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorú slovenský internet preslávil ako „kráľovnú Slovenska“, si počas návštevy našej krajiny postupne odškrtáva veci, ktoré podľa mnohých jednoducho treba zažiť.

V jej najnovšom videu pre magazín Vogue na sociálnej sieti sa jej pýtali, aký je to pocit konečne prísť na Slovensko. “Neuveriteľné, je to všetko, čo som si kedy predstavovala,” odpovedala. “Všetkých vás milujem a ďakujem za úžasnú podporu. Môj sen sa stal skutočnosťou,” odkázala ešte fanúšikom.

Ochutnala aj horalky či kofolu

Influencerka zároveň pokračuje v ochutnávaní našich typických pokrmov a v uplynulých hodinách už stihla ochutnať aj snáď našu najpopulárnejšiu sladkosť – horalky. Svojim sledovateľom najprv ozrejmila, že sú kombináciou arašidového masla a čokolády a priznala, že je to jej obľúbená kombinácia.

Už pri otváraní balenia keksíka nešetrila svojimi nadšenými dojmami a opísala, že horalky vyzerajú veľmi chutne. Po okúsení prvého sústa vypleštila oči a zhodnotila, že sadli aj jej chuťovým pohárikom. Teraz nám už iba zostáva čakať, kedy ochutná bryndzové halušky.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Vogue Czechoslovakia (@vogueczechoslovakia)

Následne sa rozhodla siahnuť po ďalšej klasike. Kofola patrí medzi najznámejšie nápoje na Slovensku a pre mnohých je neodmysliteľnou súčasťou leta, výletov či stretnutí s priateľmi, a to najmä pre tých, ktorým nechutí pivo a ocenia inú čapovavú alternatívu. Nie div, že práve jej ochutnávka vzbudila na sociálnych sieťach pozornosť.

Zo sociálnych sietí až do Bratislavy

Príbeh Gwen McMullen sa začal na sociálnych sieťach, kde si mnohí Slováci všimli jej podobnosť s premiérom Robertom Ficom. Z pôvodne nenápadných príspevkov a vtipov sa postupne stal virálny fenomén, ktorý prerástol hranice internetu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)

Samotná influencerka sa rozhodla celú situáciu prijať s nadhľadom. Namiesto odmietania internetových vtipov ich premenila na súčasť svojej online identity a začala komunikovať so slovenskými fanúšikmi. Práve vďaka tomu si získala ďalších priaznivcov aj mimo Spojených štátov. „Celé sa to začalo na obrazovke telefónu. A teraz to bude skutočné. Uvidím ľudí, ktorí ma podporovali, naživo a budem im môcť podať ruku. To sa nedá porovnať so žiadnym lajkom,“ odkázala McMullen prostredníctvom organizátorov.

Fanúšikov čaká módna šou aj stretnutie

Hlavným bodom programu bude módna prehliadka značky Lombardi Fashion House. Počas večera sa uskutoční aj premiéra novej dámskej kolekcie, na ktorej sa McMullen podieľala. Návštevníci sa môžu tešiť aj na hudobný program, tanečné vystúpenia, stretnutie s influencerkou a oficiálnu afterparty. Organizátori zároveň avizujú, že v najbližších dňoch predstavia ďalších hostí a účinkujúcich.

„Dámsku kolekciu sme s Gwen nevytvárali preto, aby niekoho napodobňovala. Má slušať žene, ktorá vie, kto je,“ uviedol módny návrhár Jozef Grondžák. Bratislavské podujatie nebude jedinou zastávkou projektu. Organizátori pripravujú aj ďalšie akcie vrátane stretnutia fanúšikov v Prahe. Súčasťou plánov je aj dokumentárny film, ktorý sa bude venovať nielen virálnej popularite Gwen McMullen, ale aj témam identity, duševného zdravia a vplyvu sociálnych sietí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenská kráľovná ochutnala horalky. Američanku Gwen môžete stretnúť za 45 eur

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac