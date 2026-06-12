Chladné počasie nekončí: Miestami bude len 17 °C. Cez víkend sa vrátia vyššie teploty, pribudnú však búrky

Pohľad na oblohu, zamračené počasie

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Chladné počasie pokračuje.

Počasie na Slovensku ani dnes neprinesie návrat leta. Studený front, ktorý ovplyvňuje naše územie už niekoľko dní, udrží nad krajinou viac oblakov, miestami aj dážď a denné teploty zostanú pod hranicou letného dňa. Na niektorých miestach sa vyšplhajú len na približne 17 °C.

Podľa portálu iMeteo bude Slovensko aj v piatok pod vplyvom zvlneného studeného frontu, ktorý sa presúva ďalej na východ. Od západu síce začne zasahovať výbežok tlakovej výše, ten však zatiaľ neprinesie výraznejšie oteplenie ani stabilné slnečné počasie.

Východ Slovenska zostane pod najväčším vplyvom frontu

Počas dňa bude prevažne polooblačnooblačno. Spočiatku sa väčšia oblačnosť očakáva najmä na východe Slovenska, kde bude ešte doznievať vplyv frontálneho rozhrania. V priebehu popoludnia sa však môže oblačnosť zväčšovať aj v západnej časti krajiny.

Záber na blížiacu sa búrku, mraky
Ilustračná foto: TASR – Milan Kapusta

Meteorológovia nevylučujú dážď ani prehánky. Kým na západe sa budú vyskytovať skôr ojedinele, na východe ich očakávajú na mnohých miestach. Väčšina zrážok by mala priniesť do 5 mm vody, lokálne môže spadnúť približne 10 mm. Práve východné Slovensko bude počas piatka najvýraznejšie ovplyvnené prechodom frontu, a preto tam treba počítať s častejšími zrážkami aj s väčšou oblačnosťou.

Teploty zostanú pod hranicou letného dňa

Najvyššia denná teplota vystúpi väčšinou na 19 až 24 °C. Hranica letného dňa, teda 25 °C, sa dnes podľa predpovedí nedosiahne. Najchladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež na dolnom Spiši. Tam sa teploty budú pohybovať len okolo 17 °C.

Chladnejšie počasie pocítia najmä obyvatelia severných oblastí Slovenska. V Bratislave by malo byť približne 20 °C, v Trnave 21 °C, v Košiciach 18 °C a v Poprade len okolo 14 °C.

Ochladenie sa prejaví aj na horách. Vo výške 1 500 metrov nad morom sa očakáva teplota okolo 8 °C. V kombinácii s vetrom a oblačnosťou môže byť pocitovo ešte chladnejšie. Počas dňa bude fúkať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou 5 až 25 km/h. Na strednom a neskôr aj na východnom Slovensku bude vietor väčšinou slabý.

Cez víkend sa mierne oteplí, počasie však zostane nestále

V sobotu postúpi od západu do strednej Európy okludujúci frontálny systém spojený s tlakovou nížou nad južnou Škandináviou. Hoci teploty mierne stúpnu, počasie zostane premenlivé. Meteorológovia predpokladajú polooblačnú až oblačnú oblohu, prechodne môže byť aj zamračené.

V noci sa dážď objaví miestami, počas dňa sa však prehánky alebo dážď očakávajú na väčšine územia Slovenska. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 14 až 9 °C, v chladnejších údoliach môže byť približne 7 °C. Denné maximá vystúpia na 21 až 26 °C.

Búrkové mraky nad slovenským mestom
Foto: redakcia interez (Nina Malovcová)

Aj počas soboty však zostanú niektoré regióny chladnejšie. V Žilinskom kraji, na Horehroní a Spiši sa budú teploty väčšinou pohybovať okolo 19 °C. Meteorológovia zároveň upozorňujú na vietor vo vyšších polohách. Na horách môže byť prudký až búrlivý, preto by mali byť opatrní najmä turisti plánujúci víkendové výlety.

Vyhliadky na víkend tak naznačujú mierne oteplenie, no zároveň pokračovanie premenlivého charakteru počasia. Okrem vyšších teplôt treba na viacerých miestach počítať aj s dažďom, prehánkami a ojedinelými búrkami.

Nedeľa prinesie menej zrážok

Ani v nedeľu sa počasie úplne neustáli. Za oklúznym frontom, ktorý bude spojený s tlakovou nížou nad Fínskom a Botnickým zálivom, začne do strednej Európy od severozápadu prúdiť chladnejší vzduch. Obloha bude prevažne polooblačná až oblačná. Meteorológovia predpokladajú, že podvečer sa na viacerých miestach oblačnosť zmenší.

Prehánky alebo občasný dážď sa vyskytnú len ojedinele, na severe Slovenska však miestami môže pršať aj počas dňa. Najnižšia nočná teplota klesne na 16 až 11 °C, v chladnejších údoliach miestami na 10 až 5 °C. Denné maximá vystúpia na 20 až 25 °C. Výraznejšie chladnejšie však zostanú severné regióny.

Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami sa teploty budú pohybovať len okolo 18 °C. Počas dňa bude fúkať prevažne západný vietor s rýchlosťou 5 až 30 km/h. V nárazoch môže ojedinele dosiahnuť približne 50 km/h. Na horách sa očakáva prudký až búrlivý vietor, najmä vo vyšších polohách.

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