Ceremoniál na vymenovanie Kmeca a Radačovského vraj mali zrušiť: Palác reaguje, ako to celé bolo

Opozičné strany PS, SaS, KDH a Demokrati vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby zastavil proces vymenovania poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov Slovenska v Taliansku a na Cypre. Žiadajú ho, aby nepodpísal a neodovzdal poverovacie listiny, ktoré predstavujú posledný krok pred nástupom kandidátov do diplomatických funkcií.
Podľa opozičných predstaviteľov ide o nominácie, ktoré môžu poškodiť dôveryhodnosť Slovenska v zahraničí. Ako sme vás informovali v článku, zástupcovia strán tvrdia, že ani jeden z kandidátov nespĺňa predpoklady na reprezentovanie krajiny v dôležitých diplomatických pozíciách. Vyzvali preto hlavu štátu, aby svoje rozhodnutie ešte prehodnotila.
Celý komunikačný problém vznikol ešte na vypočutí nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského pred zahraničným výborom, ktoré sa udialo minulý týždeň. Práve vtedy médiá informovali o tom, že ešte pred začatím výboru mal pracovník rezortu zahraničia k Radačovskému pristúpiť a povedať mu, že poverovacie listiny od prezidenta dostane 11. júna.
S otázkami sme sa obrátili aj na kanceláriu prezidenta. Zistili sme, že žiadny oficiálny ceremoniál sa v ten deň konať ani nemal. Informáciu nám potvrdila hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.
Opozícia spochybňuje oboch kandidátov
Korčok pripomenul, že Peter Kmec odišiel z postu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku v súvislosti s kauzou dotácií. „Myslím si, že to hovorí samo o sebe, že prezident Pellegrini chce vyslať do Talianska politika, ktorý musel odstúpiť v súvislosti so škandálom okolo prideľovania dotácií,“ povedal.
Poslanec SaS Juraj Krúpa upozornil na význam postu veľvyslanca na Cypre. Poukázal na to, že Slovensko sa podieľa na medzinárodných aktivitách v krajine a diplomat musí zvládať citlivé rokovania medzi cyperskými Turkami a cyperskými Grékmi.
Europoslankyňa Miriam Lexmann z KDH zase argumentovala, že Cyprus aj Taliansko patria medzi významných partnerov Slovenska z pohľadu ekonomiky, investícií a európskej spolupráce.
Korčok hovorí o dvoch možných scenároch
Podpredseda PS Ivan Korčok zdôraznil, že podpis poverovacích listín nie je len administratívnym úkonom. „Je to posolstvo prezidenta hlave štátu prijímacieho štátu, v tomto prípade Cypru a Talianska, že kto vlastne v týchto osobách reprezentuje jeho samého, hlavu štátu, ale aj celú Slovenskú republiku,“ vyhlásil.
Korčok zároveň avizoval, že ak po parlamentných voľbách dôjde k zmene vlády, opozícia bude presadzovať zmenu na týchto veľvyslaneckých postoch. Podľa neho by Slovensko mali v zahraničí zastupovať ľudia s odbornými schopnosťami a charakterom potrebným na rozvoj vzťahov s partnerskými krajinami.
Neskôr sa k téme vyjadril aj na sociálnej sieti. Upozornil, že prezident podľa jeho slov bez udania dôvodu zrušil plánovaný ceremoniál odovzdávania poverovacích listín obom kandidátom. „Možnosti sú len dve. Po spoločnej výzve PS, KDH, SaS a Demokratov uznal, že sa pomýlil, keď dal súhlas na vymenovanie týchto veľvyslancov. To by bola dobrá správa. Aj zlé rozhodnutia sa dajú korigovať, aby sa odvrátili škody na reputácii Slovenska,“ napísal Korčok.
Zároveň pripustil aj druhý scenár. „Možná je však aj iná, oveľa horšia verzia. Poverovacie listiny im prezident podpíše a doručí cez diplomatický protokol ministerstva zahraničných vecí, bez obvyklého ceremoniálu a najmä bez prítomnosti kamier a otázok novinárov,“ uviedol.
Interez oslovil prezidentský palác
Po vyjadreniach opozície aj následných slovách Ivana Korčoka sa redakcia interez obrátila na Kanceláriu prezidenta SR. Zaujímalo nás, či bol plánovaný ceremoniál odovzdávania poverovacích listín skutočne zrušený, z akého dôvodu k tomu došlo a aký bude ďalší postup v prípade nominácií Petra Kmeca a Miroslava Radačovského.
Podľa informácií, ktoré interezu poskytla hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď Macíková, však zopakovala, že nikdy nebol oznámený žiadny oficiálny termín ceremoniálu.
Informácia o údajnom dátume sa objavili ešte pred samotným prerokovaním nominácií a pochádzajú z neoficiálnych zdrojov mimo Prezidentského paláca.
Prezidentská kancelária zároveň upozornila, že termíny podobných podujatí oznamuje výlučne oficiálnou cestou a za zrušený preto nemožno označiť termín, ktorý nikdy nebol verejne potvrdený. “Kancelária prezidenta nebude komentovať proces výberu veľvyslancov až do jeho ukončenia,” dodala Medveď Macíková.
Samotný prezident svoje stanovisko bude komentovať v oficiálnom príhovore počas ceremoniálu.
Na základe vyjadrenia hovorkyne prezidenta Slovenskej republiky sme sa obrátili aj na rezort diplomacie s otázkou, či sa v danom prípade jedná o zlyhanie jednotlivca. V prípade zaslania stanoviska budeme článok aktualizovať.
Nahlásiť chybu v článku