Ukrajinský dron zasiahol vlak na Kryme, pri útoku zahynul zamestnanec: Európski lídri podporili Zelenského

Keir Starmer, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelenskyy a Friedrich Merz

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Pri útoku zahynul pomocník rušňovodiča.

Ukrajinský dron v noci na pondelok zasiahol osobný vlak smerujúci z Moskvy do Simferopola na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove. Pri útoku zahynul pomocník rušňovodiča. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

O útoku informoval Ruskom dosadený líder Krymu Sergej Aksionov, podľa ktorého sa nikto z pasažierov nezranil. Všetky spoje na zasiahnutej trase evakuovali a cestujúci ďalej pokračovali autobusmi.

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Útoky ovplyvňujú turistický ruch na Kryme

Útoky na Krymskom polostrove, ktorý je pre Rusov obľúbenou dovolenkovou destináciou, výrazne ovplyvnili miestny turistický sektor. Experti odhadujú, že tento rok tam zavíta o tri až štyri milióny menej dovolenkárov. Problémy spôsobuje aj akútny nedostatok paliva, ktoré je na prídel pre pokračujúce ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru.

Ruské ministerstvo obrany uvádza, že v noci na pondelok ruské sily celkovo zostrelili 300 ukrajinských dronov. Zasiahnutý bol opäť aj ropný terminál v čiernomorskom prístave Novorossijsk.

Obete hlásia aj na Ukrajine

Pri ruských dronových útokoch na Ukrajine prišli o život dvaja ľudia, oznámili v nedeľu tamojší predstavitelia. K útokom došlo pred plánovanými rokovaniami európskych lídrov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Londýne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Pri útoku dronom v Záparožskej oblasti na juhu krajiny zahynul 56-ročný muž, priblížila ukrajinská záchranná služba na platforme Telegram. Ďalší ruský úder dronmi a leteckými bombami v Dnepropetrovskej oblasti zabil 59-ročného muža, uviedol na Telegrame tamojší gubernátor Oleksandr Hanža. Zranenia utrpel 35-ročný muž a tiež poškodil infraštruktúru.

Európski lídri podporili výzvu na priame rokovania

Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo výzve na priame rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia vydaného po rozhovoroch v Londýne, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy
Foto: SITA/AP

Zelenskyj sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v sídle predsedu britskej vlády. Témou bola podľa Downing Street aj potreba zvýšiť výrobu zbraní.

Lídri „podporili návrh na priamy dialóg medzi Ukrajinou a Ruskom – s aktívnou americkou a európskou účasťou -, aby sa dosiahlo prímerie a podporili ďalšie rokovania“, uviedli v spoločnom vyhlásení so Zelenským.

Putin odmietol stretnutie so Zelenským

„Východiskom pre rokovania by mala byť súčasná línia kontaktu,“ píše sa vo vyhlásení. „Medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou.“ Zelenskyj navrhol osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otvorenom liste vo štvrtok. Putin to vylúčil s vyhlásením, že nevidí zmysel stretávať sa so Zelenským, kým nebude dosiahnutá mierová dohoda.

Ukrajinský prezident v nedeľu na sociálnej sieti napísal, že počas cesty do Spojeného kráľovstva sa v pondelok stretne s britským kráľom Karolom III.

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