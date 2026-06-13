Zbojnícka jaskyňa bude sprístupnená pre návštevníkov. Ak ste ju ešte nevideli, mali by ste to napraviť

Zbojnícka jaskyňa v Malých Karpatoch neďaleko obce Borinka v okrese Malacky bude opätovne sprístupnená verejnosti. V súvislosti s dočasne uzavretou jaskyňou o tom informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.
Zbojnícka jaskyňa bola dočasne uzatvorená
Ochranári pripomenuli, že Zbojnícka jaskyňa bola dočasne uzatvorená v súvislosti s plánovaným biospeleologickým výskumom a preverovaním informácií o možnom výskyte vzácneho druhu bezstavovca. O jej uzatvorení rozhodlo v polovici mája vedenie Správy slovenských jaskýň (SSJ).
„Rozhodnutie nevyplývalo z jednotného odborného stanoviska všetkých dotknutých odborných pracovníkov,“ upozornili štátni ochranári. Poukázali zároveň na to, že SSJ disponovala výsledkami viacerých zoologických prieskumov realizovaných v Zbojníckej jaskyni ešte pred jej sprístupnením verejnosti (jeseň 2025) vrátane doteraz posledného komplexnejšieho prieskumu, ktorý sa uskutočnil v roku 2021 za účasti zoológov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Vzácneho bezstavovca nenašli
„Počas doterajších výskumov bolo v jaskyni zaznamenaných 77 druhov bezstavovcov, pričom išlo prevažne o bežné druhy typické pre kontaktnú zónu medzi povrchovým a podzemným prostredím Malých Karpát. Odborní pracovníci zároveň nemali k dispozícii nové nálezy, ktoré by potvrdzovali výskyt v médiách deklarovaného vzácneho bezstavovca,“ dodala ŠOP.
Štátna ochrana prírody považuje stav preskúmania miestnej fauny na základe doterajších dát za dostatočný, a preto pristúpila k rozhodnutiu o opätovnom otvorení jaskyne pre návštevníkov. „Naďalej však zostáva zachovaný režim zimnej uzávery, ktorý slúži na ochranu zimujúcich chránených druhov živočíchov, najmä netopierov a salamandier,“ dodala Štátna ochrana prírody SR.
O uzatvorení Zbojníckej jaskyne v Borinskom krase v Malých Karpatoch informovala SSJ v polovici mája, opatrenie zdôvodnila tým, že „predbežné výsledky biospeleologického výskumu naznačujú, že jaskyňa je citlivým habitátom vzácnej terestrickej jaskynnej fauny“.
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