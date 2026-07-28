Môžem sa kúpať, ak sú všade navôkol riasy? Odborníkom robí starosť aj milovaná destinácia

Riasy v mori na Filipínach

Foto: Pexels / reprofoto, Facebook (Jovani Milano)

Michaela Olexová
„Nastáva otázka: Je zdroj ich živín prírodný alebo antropogénny? Pretože ak je antropogénny, potom máme environmentálny problém.“

Filipíny sú nádhernou destináciou plnou zákutí, ktoré si zamiluje takmer každý návštevník. Na jednom z najznámejších ostrovov však v určitej časti roka číha vo vode niečo, čo robí odborníkom starosti. Reč je o ostrove Boracay, a najmä o období medzi februárom a májom, keď sa vo vode pravidelne objavujú riasy.

Samotná prítomnosť zelených rias nepredstavuje zdravotné riziko, ako je to napríklad v prípade prítomnosti siníc či baktérie Vibrio vulnificus. Odborníci však upozorňujú, že ak ich prítomnosť naznačuje, že ich zdrojom živín je zdroj spôsobený ľudskou činnosťou, vtedy môže byť potrebná zvýšená opatrnosť. Podľa LADBible vedci spomínajú tému práve v súvislosti s obľúbenou destináciou na Filipínach.

Stačí zvýšenie teploty či monzúnové obdobie

Michael Roleda, profesor z Filipínskej univerzity, vysvetľuje, že mnohé druhy týchto rias majú sezónny charakter.

„Tento jav možno pozorovať aj v tropických krajinách, ako sú Filipíny, počas monzúnového obdobia alebo v období sucha/vlhkosti. Zvýšenie teploty len o niekoľko stupňov môže spustiť rozmnožovanie niektorých druhov makrorias. Zároveň prílev živín zo zrážok stekajúcich z pevniny obohacuje pobrežné vody o anorganické živiny, najmä o dusík a fosfor, čo môže, mimo iného, vyvolať aj kvitnutie zelených rias,“ vysvetlil odborník.

Keď sa riasy na ostrove Boracay v roku 2015 výrazne rozšírili, vedci naznačili, že jednou z možných príčin mohlo byť aj znečistenie pobrežných vôd.

Je zdroj ich živín prírodný alebo antropogénny? Ak je antropogénny, potom máme problém

Podľa Roledu sa riasy vo väčšom množstve môžu prichytávať aj na skaly. Vo vode sa totiž prirodzene pohybujú v podobnom štýle ako peľ poletujúci vzduchom. Keď narazia na tvrdý povrch, prichytia sa, vyklíčia a začnú rásť. Ak majú dostatok svetla, vhodnú teplotu a prísun živín, môžu sa rýchlo rozmnožiť a vytvoriť rozsiahle porasty.

„Nastáva otázka: Je zdroj ich živín prírodný alebo antropogénny? Pretože ak je antropogénny, potom máme environmentálny problém,“ upozornil Roleda. Ak odborník hovorí o antropogénnom zdroji živín, myslí tým zdroj spôsobený ľudskou činnosťou. V praxi by to mohlo znamenať, že sa do pobrežných vôd dostáva nadmerné množstvo odpadu alebo iného znečistenia bohatého na živiny, ktoré ich rast podporujú.

Ako na záver opisuje Esquiremag, rozkvetu rias na ostrove Boracay by sme sa teda „mali aj nemali báť“. „Ako zvyčajne hovoríme v záveroch našich diplomových prác, odporúča sa ďalší výskum. Riasy sú prirodzenou súčasťou nášho ekosystému a pokiaľ ich existencia nie je znakom neprirodzených okolností, musíme to jednoducho akceptovať.“

Ak voda „kvitne“, radšej sa jej vyhnite

Ak sa dostanete k vode, ktorá viditeľne „kvitne“, odporúča sa jej radšej vyhýbať. Ako informuje BBC, reč je o takej vode, ktorá je zakalená a mútne zelená, modrozelená alebo svojou farbou pripomína hrachovú polievku.

Čistota vody vo vodnej nádrži Hrabovo
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Varovným signálom je aj zelené sfarbenie, ktoré sa vo vode víri. Tieto odporúčania platia najmä pre vnútrozemské vodné plochy, napríklad rybníky, rieky vo vnútrozemí či jazerá, kde nedochádza k takému riedeniu znečistenia ako v mori.

Kvalitu vody na Slovensku odborníci sledujú počas celej kúpacej sezóny. Úrad verejného zdravotníctva SR pravidelne vykonáva kontroly vodných plôch a prináša aktuálne výsledky, o ktorých vás priebežne informujeme. Počas tohtoročného leta má byť monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom aj typom rekreácie. Ak sa chystáte kúpať vo svojom okolí, všetky dôležité informácie o kvalite vody nájdete v našom poslednom článku.

Odborníci okrem toho odporúčajú nekúpať sa ani vo vodách, ktorým plávajú na hladine hrudky, pena či usadeniny, alebo ich majú pri brehoch. Môžu totiž naznačovať prítomnosť nebezpečne vysokých hladín toxínov. Opatrnosť je namieste najmä v dňoch po búrkach alebo silných dažďoch, keď sa do vodných plôch môžu splaviť rôzne znečisťujúce látky. Medzi ďalšie varovné signály patria uhynuté ryby, hnedá voda, blízkosť odpadových vôd či chemický zápach. Ak spozorujete niektorý z týchto javov, kúpanie radšej vynechajte.

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