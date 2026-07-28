Ministrovi Suskovi to nevyšlo: Chcel zasiahnuť v prípade Imreczeho, Najvyšší súd to odmietol

Minister Susko a primiér Fico

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Susko vraj podal dovolanie na základe podnetu, nie z vlastnej iniciatívy.

Najvyšší súd (NS) SR na neverejnom zasadnutí 6. mája odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho, ktorého Špecializovaný trestný súd (ŠTS) odsúdil minulý rok v januári trestným rozkazom pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová. Doplnila, že uznesenie NS už bolo procesným stranám doručené. Podanie dovolania potvrdilo Ministerstvo spravodlivosti SR v januári. Ozrejmilo, že Susko podal dovolanie na základe podnetu, nie z vlastnej iniciatívy.

Prípad exšéfa finančnej správy sa týka kauzy Mýtnik. Imreczeho odsúdili za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018. Súd uznal Imreczeho za vinného, avšak od uloženia trestu upustil.

Na snímke bývalý prezident finančnej správy František Imrecze
Foto: TASR – Ján Krošlák

Rozhodol tak z dôvodu, že úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou lehotou päť rokov a peňažný trest vo výške 202 000 eur, ktoré mu okrem iného ŠTS uložil v roku 2023 za korupciu na základe dohody o vine a treste, považoval sudca za dostatočný.

Pokračoval aj Očistec

Vyjadreniami obžalovaných k výpovedi Bernarda Slobodníka pokračoval v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018.

Podľa nich Bernard Slobodník klamal, vymýšľal si, jeho výpoveď bola účelová. V pondelok vypovedal expolicajt Roman Stahl, po ňom súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, ktorý v tých rokoch zastával post prezidenta Policajného zboru.

Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard Slobodník vypovedal uplynulý týždeň tri pojednávacie dni ku všetkým 20 bodom obžaloby. Je spolupracujúci obvinený a považovaný za jedného z kľúčových svedkov. Sám v piatich skutkoch kauzy Očistec vinu priznáva, v jednom ju popiera.

Advokát Marek Para, obžalovaný súčasný podpredseda Národnej rady (NR) SR a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar
Foto: TASR/Ján Krošlák

Hovoril o ovplyvňovaní a zasahovaní do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch či o úplatkoch. Ako tvrdil, zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a Tibora Gašpara. Im vraj pravidelne podával správy o stave konania, postupe vyšetrovania i jednotlivých úkonoch.

„Som nevinný, nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som nespáchal. Postupne sa ukazuje, ako sa prípad vyšetroval, že konali zaujatí vyšetrovatelia aj prokurátori,“ konštatoval Tibor Gašpar. Ako zdôraznil, Bernard Slobodník svojimi výpoveďami zapríčinil obvinenie množstva osôb a dlhé mesiace až roky trvajúce väzby.

„Čo ma však veľmi vyrušilo a čo považujem za možný koniec kajúcnikov na Slovensku, keby som to mal povedať filmovo, je to, ako vznikala jeho výpoveď, akým spôsobom sa pripravovala, čo všetko sa tam dialo. Považujem to za škandalózne,“ reagoval Tibor Gašpar.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Botanické okienko podľa Matice slovenskej: Vyschnutý ker nastriekali zelenou farbou, vysvetlili aj dôvod

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac