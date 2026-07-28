Ministrovi Suskovi to nevyšlo: Chcel zasiahnuť v prípade Imreczeho, Najvyšší súd to odmietol

Najvyšší súd (NS) SR na neverejnom zasadnutí 6. mája odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho, ktorého Špecializovaný trestný súd (ŠTS) odsúdil minulý rok v januári trestným rozkazom pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová. Doplnila, že uznesenie NS už bolo procesným stranám doručené. Podanie dovolania potvrdilo Ministerstvo spravodlivosti SR v januári. Ozrejmilo, že Susko podal dovolanie na základe podnetu, nie z vlastnej iniciatívy.
Prípad exšéfa finančnej správy sa týka kauzy Mýtnik. Imreczeho odsúdili za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018. Súd uznal Imreczeho za vinného, avšak od uloženia trestu upustil.
Rozhodol tak z dôvodu, že úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou lehotou päť rokov a peňažný trest vo výške 202 000 eur, ktoré mu okrem iného ŠTS uložil v roku 2023 za korupciu na základe dohody o vine a treste, považoval sudca za dostatočný.
Pokračoval aj Očistec
Vyjadreniami obžalovaných k výpovedi Bernarda Slobodníka pokračoval v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018.
Podľa nich Bernard Slobodník klamal, vymýšľal si, jeho výpoveď bola účelová. V pondelok vypovedal expolicajt Roman Stahl, po ňom súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, ktorý v tých rokoch zastával post prezidenta Policajného zboru.
Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard Slobodník vypovedal uplynulý týždeň tri pojednávacie dni ku všetkým 20 bodom obžaloby. Je spolupracujúci obvinený a považovaný za jedného z kľúčových svedkov. Sám v piatich skutkoch kauzy Očistec vinu priznáva, v jednom ju popiera.
Hovoril o ovplyvňovaní a zasahovaní do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch či o úplatkoch. Ako tvrdil, zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a Tibora Gašpara. Im vraj pravidelne podával správy o stave konania, postupe vyšetrovania i jednotlivých úkonoch.
„Som nevinný, nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som nespáchal. Postupne sa ukazuje, ako sa prípad vyšetroval, že konali zaujatí vyšetrovatelia aj prokurátori,“ konštatoval Tibor Gašpar. Ako zdôraznil, Bernard Slobodník svojimi výpoveďami zapríčinil obvinenie množstva osôb a dlhé mesiace až roky trvajúce väzby.
„Čo ma však veľmi vyrušilo a čo považujem za možný koniec kajúcnikov na Slovensku, keby som to mal povedať filmovo, je to, ako vznikala jeho výpoveď, akým spôsobom sa pripravovala, čo všetko sa tam dialo. Považujem to za škandalózne,“ reagoval Tibor Gašpar.
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