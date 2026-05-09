Obec patrí k najkrajším na Slovensku: Vyrazte sem na výlet, musíte ju vidieť

Koľkí z vás tam naozaj vyrazili, aby strávili pár dní v jednej z najmalebnejších obcí na Slovensku?
Každý týždeň pre vás vyberáme malebné miesta na Slovensku, kam sa naozaj oplatí vyraziť.
A dnes sa spolu vyberieme do srdca slovenských legiend na miesto, ktoré je vstupnou bránou do národného parku a objavuje sa v zozname najkrajších obcí na Slovensku.
Ak tento článok práve číta niekto, kto nepochádza zo severu krajiny, šanca, že už Terchovú navštívil, bude pravdepodobne nižšia. A to je veľká škoda.
Legenda o zbojníkovi, ktorý bohatým bral a chudobným dával
Ak do obce Terchová zavítate aj vy, atrakcie a pamätníky spojené so zbojníckou ikonou patria k povinnej jazde. Príbeh Juraja Jánošíka, ktorý sa podľa historikov narodil v roku 1688, je dodnes najväčším symbolom obce.
S jeho životom sa môžete zoznámiť pri pamätnej tabuli stojacej na mieste pôvodného domu Jánošíka, v miestnom múzeu, ako aj pri ikonickej 7,5-metrovej soche, ktorú vytvaroval Ján Kulich.
Monument sa nachádza pri vstupe do doliny Vrátna, kde takto „dohliada“ na celý región.
Okrem legendárneho zbojníka ľudí láka do Terchovej predovšetkým turistika. Z obce sa dá totiž vstúpiť rovno do NP Malá Fatra a možností, ako si užiť jedny z najkrajších prírodných scenérií na Slovensku, je neúrekom.
