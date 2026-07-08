OpenAI bude čeliť žalobe: Nenahlásila aktivitu osoby, ktorá spáchala masovú streľbu

Kanadská provincia Britská Kolumbia v utorok oznámila, že pripravuje žalobu na spoločnosť OpenAI za to, že nenahlásila násilnú aktivitu v ich chatbotovi ChatGPT u osoby, ktorá vo februári spáchala masovú streľbu v škole v mestečku Tumbler Ridge. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
OpenAI zablokovala účet prepojený s 18-ročnou transrodovou ženou Jesse Van Rootselaarovou v júni 2025, teda niekoľko mesiacov predtým, ako zabila osem ľudí vo svojom dome a v škole v malom banskom mestečku Tumbler Ridge.
Britská Kolumbia chce „vyvodiť zodpovednosť voči spoločnosti OpenAI a jej predstaviteľom“
Rodiny postihnuté streľbou už predtým podali žalobu na OpenAI na súde v americkej Kalifornii. Britská Kolumbia v utorok oznámila, že v koordinácii s rodinami pripravuje samostatnú žalobu, na čo si už najala v Kanade a v USA právnikov.
Provinčná generálna prokurátorka Niki Sharmaová uviedla, že Britská Kolumbia chce „vyvodiť zodpovednosť voči spoločnosti OpenAI a jej predstaviteľom za to, že bezpečnostné orgány neinformovali o promtoch, ktoré páchateľka pred tragédiou v Tumbler Ridge dávala na platforme ChatGPT“.
„Britská Kolumbia sa nikdy nebála čeliť silným korporáciám, keď ich konanie spôsobuje škodu ľuďom a komunitám,“ dodala Sharmaová.
Upozornila však, že proces bude nejaký čas trvať. Peniaze zo súdneho sporu chcú využiť na pomoc komunite a na výstavbu novej školy v Tumbler Ridge.
Tuerie de Tumbler Ridge au Canada: la région de Colombie-Britannique va attaquer en justice OpenAI, qui avait détecté le profil de l’autrice sans alerter la policehttps://t.co/3nLc10NOT4
— BFM (@BFMTV) July 8, 2026
Výkonný riaditeľ spoločnosti OpenAI Sam Altman sa v apríli ospravedlnil obyvateľom Tumbler Ridge. V liste vyjadril hlbokú ľútosť nad tým, že „neupozornili orgány na účet, ktorý bol v júni zablokovaný“.
„Verím, že ospravedlnenie je nevyhnutné na uznanie škody a nezvratnej straty, ktorú vaša komunita utrpela,“ napísal.
Prípad z mesta Tumbler Ridge otriasol celým svetom
Ako sme vás už informovali, tohtoročná streľba v Kanade patrí k najhorším z takýchto útokov v nedávnej histórii krajiny.
Premiér Britskej Kolumbie David Eby vo februári novinárom povedal, že policajti dorazili do školy do dvoch minút od hlásenia streľby. Sedem mŕtvych vrátane podozrivej útočníčky mali nájsť v škole, ôsmy človek zomrel pri prevoze do nemocnice a dve obete sa mali nachádzať v neďalekom dome. Zranenia utrpelo ďalších najmenej 27 ľudí, dvoch z nich previezli letecky do nemocnice vo veľmi vážnom stave.
🔴 ÚLTIMA HORA | Al menos 10 personas mueren en un tiroteo en Canadáhttps://t.co/k4hE54Z4ss
— Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) February 11, 2026
Kanadský premiér Mark Carney zrušil plánovanú cestu na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu. Polícia medzičasom potvrdila, že z útoku je podozrivá žena, ktorá zabila deväť ľudí.
Tumbler Ridge má približne 2400 obyvateľov a nachádza sa vyše 1000 kilometrov severne od Vancouveru. Stredná škola v meste má podľa provinčnej vlády 175 študentov siedmeho až 12. ročníka. Utorková streľba bola útokom s najväčším počtom obetí v Kanade od roku 2020, keď 51-ročný muž prezlečený za policajta zabil v Novom Škótsku 13 ľudí a založil požiare, pri ktorých zahynulo ďalších deväť osôb.
Najhoršia streľba na škole v Kanade sa odohrala v decembri 1989, keď ozbrojenec na univerzite École Polytechnique v Montreale zabil 14 študentiek a ďalších 13 zranil pred tým, ako si siahol na život.
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