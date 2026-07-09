Robo Opatovský prehovoril o účtovaní si peňazí za fotku. Zareagoval na obvinenia a rázne ich odmietol

Robo Opatovský

Foto: Instagram (robo_opatovsky)

Frederika Lyžičiar
Za spoločnú fotku si mal údajne pýtať 10 eur.

Spoločná fotografia či krátky rozhovor po koncerte bývajú pre fanúšikov milou spomienkou na stretnutie s obľúbeným spevákom. Robo Opatovský teraz musel vysvetľovať tvrdenie, podľa ktorého si mal za takéto fotky pýtať peniaze.

Spevák Robo Opatovský, ktorý je nielen známym interpretom, ale aj milujúcim manželom a otcom dcérky, sa na svojom Instagrame vyjadril k nepravdivým tvrdeniam na jeho adresu. Reagoval na informáciu, že si údajne účtuje 10 eur za spoločnú fotografiu s fanúšikmi. Takéto tvrdenie rázne odmietol a vysvetlil, že stretnutia s ľuďmi po koncertoch berie ako prirodzenú súčasť svojej práce aj vzťahu s publikom.

Robo Opatovský so svojou manželkou Katkou
Foto: Instagram (robo_opatovsky)

Tvrdenie označil za absolútne klamstvo

Na sociálnej sieti vysvetlil, že sa dozvedel o tvrdení, ktoré podľa neho nemá s realitou nič spoločné. Spevák priamo napísal, že ide o nepravdu, ktorá sa dotýka jeho vzťahu k fanúšikom. „Dnes som sa dozvedel, že pán Lacika Jozef Marek šíri o mne nezmysel, že si účtujem 10 € za spoločnú fotku s fanúšikmi. Je to absolútna lož!“ napísal Robo Opatovský.

Pripomenul tiež, že ľudia, ktorí chodia na jeho koncerty, veľmi dobre vedia, ako sa po vystúpeniach správa. Po koncertoch zostáva medzi fanúšikmi, podpisuje sa a fotí sa s každým, kto o to prejaví záujem.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)

„Každý, kto ma pozná alebo bol na mojich koncertoch, vie, že po vystúpení zostávam medzi ľuďmi, podpisujem sa a fotím sa s každým, kto o to má záujem. Často aj dlho po koncerte, keď som už unavený. Robím to rád a s úctou k vám,“ dodal spevák.

10 eur za fotku označil za absurdné

Robo Opatovský vo svojom príspevku zdôraznil, že podobné tvrdenia nezmenia jeho postoj k fanúšikom. Šírenie nepravdivých informácií ho mrzí, no nechce, aby to narušilo jeho vzťah s ľuďmi, ktorí ho podporujú.

„A aj keď sa občas objavia takéto nezmysly, nič to nezmení na tom, na čom mi záleží najviac – na stretnutiach s vami,“ vyjadril sa. Fanúšikom odkázal aj termíny najbližších koncertov a dal najavo, že sa na osobné stretnutia teší.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)

„Vo štvrtok sa vidíme v Bojniciach, v piatok v Skalici. Už teraz sa na vás veľmi teším,“ odkázal svojim priaznivcom. V závere tejto časti dal ešte raz jasne najavo, že predstava o platení za spoločnú fotku je preňho úplne absurdná. „A ešte raz – predstava, že by som si od fanúšikov pýtal 10 € za spoločnú fotku, je pre mňa úplne absurdná. Ďakujem, že stojíte pri mne“ zdôraznil.

Príspevok zverejniť nechcel

Zaujímavé je, že Robo Opatovský pôvodne nechcel na celú vec reagovať verejne. V ďalšej časti svojho vyjadrenia, ale už priamo v komentárovej sekcii priznal, že nad zverejnením príspevku premýšľal a nebol si istý, či má vôbec zmysel venovať takémuto tvrdeniu pozornosť.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)

„Nechcel som tento príspevok vôbec zverejňovať. Chvíľu mi trvalo, kým som si celé premyslel a dal dokopy, či má vôbec zmysel na to reagovať. Nakoniec som sa však rozhodol poukázať na to, že občas sa dejú aj takéto krivdy,“ priznal.

Vidno, že ho nezamrzelo iba samotné tvrdenie, ale aj to, ako ľahko sa môžu podobné informácie začať šíriť. V prostredí sociálnych sietí stačí jeden komentár alebo príspevok a človek zrazu vysvetľuje niečo, čo sa podľa neho nikdy nestalo.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)

„Ďakujem všetkým, ktorí sa ozvali a podelili sa o svoje vlastné skúsenosti so mnou. Veľmi si vážim každú správu aj každý komentár. O to viac ma mrzí, keď niekto šíri niečo, čo jednoducho nie je pravda,“ napísal.

Opatovský dal najavo, že nechce nikoho napádať. Napriek tomu považuje za správne ozvať sa vo chvíli, keď sa šíria klamstvá. „Nemám potrebu útočiť na nikoho, ale myslím si, že je správne občas upozorniť aj na ľudí, ktorí šíria klamstvá a bezdôvodný hejt. Pravda je pre mňa dôležitejšia než mlčať,“ vysvetlil spevák.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)

Fanúšikovia sa Roba Opatovského zastali

Pod príspevkom pribúdali reakcie ľudí, ktorí tvrdili, že majú so spevákom úplne inú skúsenosť. Viacerí fanúšikovia napísali, že sa s ním po koncertoch fotili bez akéhokoľvek poplatku a ocenili aj jeho ochotu.

„Určite si neúčtujete, pred dvoma týždňami ste boli na akcii v PE deň Radovana Kaufmana a ochotne ste sa fotili s fanúšikmi, ďakujeme,“ uviedla jedna z komentujúcich. Podporu mu vyjadrili aj ľudia, ktorí ho zažili priamo po vystúpeniach.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)

„Vždy sa rád venuješ po koncertoch nám fanúšikom . A realita je že to robiš nezištne. A my ti za to Ďakujeme Robo,“ odkázal ďalší fanúšik. Objavili sa aj osobnejšie reakcie, v ktorých fanúšikovia spomínali na milé stretnutia a ochotu.

„Mám s Vami fotku a bola úplne zadarmo. A dokonca fotka nie je ani z Vášho koncertu,“ napísala fanúšička. Jedna z komentujúcich ocenila, že Opatovský sa ľuďom venuje aj po koncerte.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)

„Si jeden z mála, ktorý sa ochotne fotí po koncerte s fanúšikmi a nikdy za to nič nechceš a s úmevom sa fotíš s každým, nechápem čo za bludy niekto zverejňuje ja mám s tebou už veľa fotiek samozrejme, že zadarmo,“ dodala.

Na internete sa aj nepravdivé tvrdenie dokáže rozšíriť veľmi rýchlo a človeku môže uškodiť. Robo Opatovský ho odmietol, uviedol veci na pravú mieru a reakcie fanúšikov ukázali, že s ním majú úplne inú skúsenosť.

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